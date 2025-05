Operan al cantante Donald por múltiples fracturas luego de una caída

Donald McCluskey sufrió una caída que fracturó tres vértebras antes de presentar su autobiografía

El cantante Donald Clifton McCluskey, ícono de la música popular argentina de los años 60 y 70, está siendo operado esta tarde en la Clínica La Trinidad de San Isidro tras haber sufrido una caída en su domicilio que le provocó la fractura de tres vértebras.

El accidente ocurrió el mismo día en que tenía previsto presentar su libro autobiográfico Donald, un artista sin fecha de vencimiento, en el marco de la Feria del Libro. Su hija Melody confirmó a Teleshow que el músico permanece internado desde hace dos semanas en la sede de San Isidro de la misma clínica y que la cirugía estaba programada para este lunes las 19 horas, por lo que ya se está llevando a cabo.

La intervención quirúrgica tiene lugar en medio de un delicado contexto de salud: Donald, de 77 años, atraviesa dos enfermedades graves, diagnosticadas con pocos años de diferencia: Parkinson y cáncer de colon. Pese a ese cuadro, el artista mantiene un espíritu resiliente y una actividad profesional incesante, según relató en una entrevista dada en marzo al programa Íntimamente, conducido por Alejandra Rubio en Radio Rivadavia.

“Hasta hace poco estuve hablando con él y se mostró muy optimista. Los mensajes de los fanáticos y las cadenas de oración lo ayudan mucho”, reveló Melody en conversación con Teleshow. Además, contó que pese a estar desde hace varios días internado, el artista está lúcido y comprometido con los compromisos laborales que tiene como productor musical.

La caída que derivó en su hospitalización ocurrió en su domicilio del norte del Gran Buenos Aires, en circunstancias no detalladas. El cantante se encontraba en plena preparación para la presentación oficial de su biografía, escrita junto al periodista Diego Borinsky. La fractura de tres vértebras obligó a suspender ese compromiso y a iniciar un proceso de internación que culmina hoy con la operación.

El músico argentino de 77 años lucha contra Parkinson y cáncer de colon

Luego del procedimiento quirúrgico, Donald permanecerá internado una semana para el seguimiento postoperatorio. Su hija informó que, tras recibir el alta, el cantante será trasladado nuevamente a su casa para continuar con la rehabilitación. El incidente pone a prueba su ya frágil estado de salud, dado que el intérprete de Las olas y el viento enfrenta dos diagnósticos complejos y coexistentes.

El primero de ellos, el Parkinson, le fue confirmado durante la pandemia. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema motor y que, en sus palabras, impactó profundamente en su estado emocional. “Cuando me dieron el diagnóstico, fue muy duro. Me fui a tomar el tren para volver a mi casa y ahí me arrodillé en el andén y le pedí a Dios, no que me cure, sino que me devolviera la alegría”, relató en diálogo con Radio Rivadavia. Con el tiempo, aprendió a convivir con los síntomas y logró estabilizarse gracias a medicación específica que ayuda a reducir los temblores, además de practicar terapias alternativas.

La biografía de Donald, escrita con Diego Borinsky, nació de anécdotas en redes

La segunda afección es cáncer de colon, diagnosticado recientemente. En la misma entrevista, Donald explicó que se encuentra bajo un tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Aunque aún le restan siete sesiones, afirmó: “Ya me curé”. Según explicó, transita esta enfermedad con la misma fe y determinación con la que enfrentó el Parkinson, a pesar de la exigencia física y emocional del tratamiento combinado.

Mientras atraviesa ambos tratamientos, Donald mantiene una rutina de trabajo creativo. Alejado de los escenarios, encontró en la composición musical y la escritura nuevas formas de canalizar su energía. Desde su casa, se dedica a la producción de cortinas musicales y jingles, tanto para proyectos nacionales como internacionales. “Trabajo para Chile, para una institución mundial y mucho para Argentina. Trabajo como en mi mejor época, pero desde casa”, detalló en la entrevista radial.

El cantante continúa trabajando en composiciones, jingles y producción musical desde su hogar

Esta actividad profesional se complementa con la reciente publicación de su libro, Donald, un artista sin fecha de vencimiento, editado por Galerna. Según contó, la idea nació de una serie de anécdotas que compartía en sus redes sociales y que, con el tiempo, tomó forma de biografía. “Comencé escribiendo anécdotas en Facebook y con el tiempo surgió la idea de hacer un libro. Diego escribió mi biografía y le cambió los títulos a mis anécdotas para que sean más gancheras”, explicó. Aunque la presentación quedó suspendida, la editorial ya lanzó el título.