La batalla de Donald contra el Parkinson y el cáncer de colon: “Me voy a curar de una y después de la otra”

Donald Clifton McCluskey, a sus 77 años, enfrenta dos diagnósticos: Parkinson y cáncer de colon (Instagram)

A sus 77 años, Donald Clifton McCluskey, más conocido como Donald, conquistó generaciones con su inconfundible “Las olas y el viento”. Hoy enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. Diagnosticado con Parkinson y cáncer de colon, el cantante mantiene una valiosa actitud optimista.

“Me voy a curar de esa que era incurable y después me curo de la otra”, afirmó, esperanzado, en una entrevista reciente en el programa Íntimamente, emitido a través de Radio Rivadavia y conducido por Alejandra Rubio. Su historia es un testimonio de resiliencia, pasión por la música y amor inquebrantable por su familia.

En los últimos años, la salud del artista se convirtió en un tema central en su vida. En plena pandemia, recibió el diagnóstico de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema motor. “Cuando me dieron el diagnóstico, fue muy duro. Me fui a tomar el tren para volver a mi casa y ahí me arrodillé en el andén y le pedí a Dios, no que me cure, sino que me devolviera la alegría”, relató en Radio Rivadavia.

"Le pedí a Dios que me devolviera la alegría", reveló el artista en Radio Rivadavia (Instagram)

A pesar del impacto inicial, aprendió a convivir con la enfermedad. “Al Parkinson ya me acostumbré, fue muy duro al principio, pero entendí que con medicación podía atenuar los síntomas”. Para controlar los temblores, utiliza un medicamento que “calma, aquieta, apacigua y hasta los hace desaparecer por completo en ciertas condiciones”. También recurre a terapias alternativas, que, según él, le han permitido sobrellevar mejor la enfermedad.

Pero cuando parecía haber encontrado un equilibrio, la vida le presentó un nuevo desafío: el cáncer de colon. “Me fui a agarrar otra enfermedad incurable, que resulta que es curable y ahora con tratamiento te curás”. Desde hace un mes está en tratamiento con radioterapia y quimioterapia, y aunque aún le quedan siete sesiones pendientes, aseguró: “Ya me curé”.

Su perspectiva ante la enfermedad es inquebrantable: “Dicen que el Parkinson ataca a la ‘hormona de la felicidad’. Yo creo que la tristeza tiene que ver mucho con el Parkinson. A mí me ocurrió en el contexto de la pandemia, con los temores de no poder actuar y el fallecimiento de mi hermana Patricia, que me dolió mucho”.

En plena pandemia, Donald fue diagnosticado con Parkinson, pero encontró consuelo en la fe y la música (Archivo)

Lejos de rendirse, Donald encontró en la música su mejor terapia. “Subo al escenario y se me pasa todo. A veces me parece incómodo ir a actuar, pero cuando estás ahí te olvidás de todo. La gente me felicita por subir igual al escenario y eso me hace muy bien”.

Si bien por el tratamiento no está haciendo presentaciones en vivo, su actividad no cesa. “Estoy trabajando con la música más que nunca. No era consciente de que podía trabajar tanto sin hacer presencia física”. Desde su hogar, compone cortinas musicales y jingles para distintas marcas y proyectos internacionales. “Trabajo para Chile, para una institución mundial y mucho para Argentina. Trabajo como en mi mejor época, pero desde casa”.

Además, recientemente publicó su libro “Donald, un artista sin fecha de vencimiento”, escrito junto al periodista Diego Borinsky. “Comencé escribiendo anécdotas en Facebook y con el tiempo surgió la idea de hacer un libro. Diego escribió mi biografía y le cambió los títulos a mis anécdotas para que sean más gancheras”, contó. Actualmente, el libro está a la venta y tendrá su lanzamiento online a través de la editorial Galerna.

Publicó el libro "Donald, un artista sin fecha de vencimiento", escrito junto a Diego Borinsky (Instagram)

Si hay algo que Donald destaca en esta etapa de su vida es el amor de su familia. Casado desde hace 51 años con Verónica Zemborain, asegura que su esposa ha sido un pilar fundamental. “Siempre fuimos muy compañeros y, a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que cada día la quiero más”.

Padre de cuatro hijos y abuelo de nueve nietos, el artista siente que su familia es su mayor fortaleza. “Todos son músicos, deportistas, soñadores como yo. ¿Qué más puedo pedir?”, reveló en la entrevista radial.

También la fe fue clave en su actitud ante la enfermedad: “Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios”.

Casado desde hace 51 años, Donald destaca el apoyo de su familia como su mayor fortaleza (Instagram)

A pesar de los obstáculos, Donald asegura que está viviendo “el mejor momento” de su vida. “Parece exagerado, pero es así. El amor de mi familia lo es todo”, destaca.

Con una historia de vida que tiene éxito, desafíos y superación, el cantante se mantiene firme en su determinación de seguir adelante. “Siempre tiré para adelante y me llené de proyectos. Y así seguiré”.