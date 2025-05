El conmovedor video de Pitty La Numeróloga al terminar su tratamiento contra el cáncer: “Aposté por la vida”

Pitty La Numeróloga festejó haber llegado al fin de su tratamiento contra el cáncer de mama (VIdeo: Instagram)

En enero, Pitty La Numeróloga había conmocionado al mundo del espectáculo con una confesión inesperada: tenía cáncer de mama. Ya había sido operada y se encontraba en pleno tratamiento. Hoy, meses después, la historia dio un giro: anunció que finalizó su tratamiento y lo celebró a lo grande.

La noticia llegó a través de sus redes sociales, donde publicó un conmovedor video acompañado por un mensaje breve pero cargado de emoción: “Aposté por la vida y gané la partida. Gracias a todos por tanto amor, estoy lista para mi nueva vida. Lo logré”. Las imágenes muestran la felicidad que la embarga a ella y a su familia. Una felicidad que no necesita explicación.

En el clip se la ve en una sala del hospital, junto a las médicas que la acompañaron durante todo el proceso y en esa última sesión. Luego, con paso firme, se dirige hacia la campana, la misma que los pacientes con cáncer tocan cuando finalizan su tratamiento. La campana suena, y con ese gesto simbólico, Pitty cerró una etapa de lucha intensa. Inmediatamente después, se dirigió a abrazar a sus tres hijos, Jalil, Amir y Jheremy. Ellos la rodearon con fuerza, sin ocultar la emoción. En medio del abrazo se pudo apreciar el diseño bordado en la campera de jean que llevaba puesta: una mariposa rosada y una frase contundente: “Volví a nacer con el cáncer”.

La especialista en numerología celebró el fin de su tratamiento (Instagram)

El recorrido emocional continuó ante las cámaras. Conmovida, salió de la clínica con una diadema de puntas sobre la cabeza y una gran sonrisa en su rostro. En la puerta, una lluvia de pétalos la recibió como un símbolo de renacimiento.

Además del video principal, incluyó imágenes de sus colaboradores en sus tiendas, quienes también tocaron campanas en homenaje a su lucha. Un gesto que extiende la celebración más allá de lo familiar, que une a toda su comunidad en este nuevo comienzo. La música que acompañpo todo el material no fue una elección al azar: se trató de “Zona de promesas”, cantada por Mercedes Sosa y compuesta por Gustavo Cerati, dos nombres emblemáticos para un momento cargado de simbolismo.

El posteo no tardó en llenarse de mensajes de apoyo y cariño. Entre ellos, destacaron los saludos de figuras del espectáculo como Mica Tinelli, Nazarena Di Serio y Costa, que dejaron palabras sentidas. Pero fueron también los seguidores quienes colmaron la publicación con mensajes emocionados: “Apostaste por todo lo que la vida tiene para vos”, “Sos una guerrera. Te merecés todo lo bueno”, “Te felicito por haberlo logrado”, “Yo sabía que ibas a poder”.

Pitty La Numeróloga dio a conocer el duro diagnóstico que obtuvo y cómo lo transita (Video: DDM - América)

El anuncio de su enfermedad había sido tan sincero como el festejo. Ocurrió minutos antes de terminar su paso por el programa DDM (América). En ese momento, la conductora temporal Marina Calabró, al despedirla, le preguntó cómo se encontraba. Pitty reveló que estaba atravesando un momento difícil y que, ante la pregunta que le hizo a su médico de “¿por qué a mí?”, recibió una respuesta tan cruda como reveladora: “¿Y por qué no a vos?”. Y luego agregó: “Estoy transitando un cáncer de mama. Ya me operé, ya no lo tengo en mi cuerpo. Y ahora viene un período de todo el tratamiento para que no vuelva a venir”.

Además, se refirió al proceso: “Lo voy a afrontar con firmeza, con mucha gente que me quiere y tratar de compartirlo con toda la gente, que es la gente que me conoce, que ve a la Pitty, que conoce a la Pitty de siempre”.

A eso le sumó una reflexión que conmovió tanto a quienes estaban en el estudio como a los televidentes: “Hay que ponerle el pecho, esto es la vida. Hay un montón de cosas para agradecer y mirar para atrás. Yo sólo tengo que agradecer y me toca esto”.

Y cerró con un mensaje de concientización que todavía resuena: “Y como me toca esto lo voy a enfrentar y lo voy a sortear en muy poco tiempo y otra cosa mariposa. Pero también lo voy a mostrar porque me parece que es una forma de ayudar a toda la gente que está del otro, que también le pasa. Así como le pasa a la Pitty, le pasa a otras mujeres. Hay muchas herramientas ahora, así que tocate. Cualquier cosita andá al ginecólogo y no te dejes estar”.

Con cada paso firme en el hospital, con cada abrazo apretado de sus hijos, con cada pétalo cayendo sobre su cabeza y con el eco de la campana que anunció su victoria, Pitty La Numeróloga transformó una batalla silenciosa en un mensaje de esperanza. No solo cerró un ciclo, sino que abrió otro junto a sus seres queridos.