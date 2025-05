Elecciones Legislativas 2025: así votan los famosos en las urnas

Graciela Alfano fue a ejercer su derecho al sufragio y habló con la prensa (Video: TN)

En una jornada marcada por la expectativa política y el movimiento ciudadano, este domingo los votantes de la Ciudad de Buenos Aires acuden a las urnas para elegir a sus representantes en la Legislatura porteña. Con 17 frentes electorales disputándose por 30 bancas, la escena no solo estuvo protagonizada por los candidatos y fiscales, sino también por las figuras del espectáculo que no dejaron pasar la oportunidad de ejercer su derecho al voto.

Entre los primeros nombres que llamaron la atención estuvieron Luis Brandoni y Yuyito González, captados por la cuenta de Gossipeame. El actor, reconocido por su compromiso con la vida política argentina, fue retratado mientras caminaba por la vereda, vestido con una campera beige inflable, jeans y zapatos marrones. De gesto concentrado, fue registrado bajo la frase: “Brandoni yendo a votar”. Minutos más tarde, fue el turno de la presentadora, quien fue vista en una escuela de Palermo. Con jeans rectos, campera blanca y azul y zapatillas deportivas, la exvedette terminó con su cometido en las primeras horas de la jornada. “Yuyito cumpliendo con su derecho y deber cívico en Palermo”, describió la publicación que se viralizó.

A estas apariciones espontáneas se sumó la de Florencia de la V, quien eligió compartir su voto desde sus propias redes sociales. Con un look que consistía en un tapado camel con cinturón, tacos al tono, cartera de diseñador y gafas negras, posó sonriendo mientras sostenía el cartón electoral. Sobre la imagen escribió: “Cumpliendo con mi deber cívico”, junto al ícono del voto que habilita Instagram en estas ocasiones.

Brandoni fue visto en medio de las calles porteñas yendo a ejercer su deber cívico (Instagram)

Otra de las caras conocidas que pasó por las urnas fue Yuyito González (Instagram)

Ya pasadas las 15, Graciela Alfano fue otra de las figuras que se acercó a su centro de votación. Con su característica melena suelta y anteojos de sol, se detuvo brevemente ante las cámaras de TN, que registraron su presencia. En medio de las preguntas, una periodista le consultó: “¿Qué te parece la figura de Javier Milei?”, pero Alfano, con una sonrisa tajante, respondió sin dudar: “No, preguntas políticas, no”. La frase selló el momento y se volvió viral en redes.

Graciela Alfano asistió a votar en las elecciones legislativas 2025 (RS Fotos)

En paralelo, otros famosos se mostraron con buena predisposición ante las cámaras. Angie Balbiani, vestida con una blusa blanca calada, jeans oscuros y zapatillas blancas, posó sonriente a la salida de su escuela. Con un bolso negro colgado al hombro y el teléfono en la mano, la actriz y panelista de Puro Show (El Trece) transmitió frescura y cercanía.

Flor de la V (RS Fotos)

También Juan Cruz Bordeu, el hijo de Graciela Borges, se presentó en su mesa electoral. Con un look más descontracturado: campera bicolor, jeans ajustados, zapatillas deportivas y una bufanda escocesa roja al cuello. El gesto relajado y las manos en los bolsillos completaban su estilo casual. Finalmente, el periodista Robertito Funes Ugarte, siempre fiel a su estilo sofisticado, llegó al establecimiento con un saco azul oscuro con cuello de piel, corbata roja a rayas y pantalones entallados. Con gafas oscuras y actitud de galán, posó para las cámaras con elegancia y una sonrisa cordial.

RS Fotos

Guillermina Valdes acudió en horas de la tarde a emitir su voto. Con una gorra visera negra y un trench beige posó para las cámaras al momento de introducir el cartón en la urna.

Si bien hubo varias caras conocidas, una que la prensa notó su ausencia fue la de Mirtha Legrand, quien sorprendió al no ir a votar este domingo. En las horas previas, la conductora fue consultada al respecto por Cecilia Martí para TN y explicó:“No voy a votar porque estoy muy resfriada y, además, tuve muchas actividades la semana pasada. El cuerpito me dijo: ‘Chiqui, descansá un poco’. Es la primera vez en años que no voy a votar y a mí me encanta hacerlo. Besos, seguiré el escrutinio de cerca. Besos, sepa el pueblo votar“.

Completamente abrigado, Juan Cruz Bordeu asistió a la jornada electoral (RS Fotos)

Con lentes oscuros y un look total-black, Robertito Funes Ugarte fue a votar (RS Fotos)

Así, entre cartones, selfies y declaraciones escuetas, los famosos volvieron a marcar presencia en una jornada electoral que trasciende lo partidario. Porque más allá del look o la exposición pública, la participación de estas figuras refuerza un mensaje de valor democrático: estar presentes, votar, cumplir con el derecho y el deber ciudadano.