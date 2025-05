Chiara Mancuso le respondió a Lauty Gram y habló de su cruce con Luchi Patrone en Gran Hermano: “Es tremenda”

El enfrentamiento entre Chiara Mancuso y Lucía “Luchi” Patrone en una fiesta de Gran Hermano (Telefe) marcó uno de los momentos más tensos de la actual edición del reality. La situación tomó nuevas dimensiones cuando Lauty Gram, novio de la jugadora, recogió el guante y contó su enojo con la hija del futbolista. Así las cosas, este viernes, luego de ser eliminada, la joven volvió a referirse al tema y contó el detrás de escena de la situación.

Lejos de la actitud altanera y provocativa que había mostrado en su enfrentamiento con Patrone, esta vez Chiara habló con calma y dio detalles de su conflicto. “Mi hermano es amigo de Lauty Gram y yo iba a salir a hablar y me dijo que no lo hiciera”, comenzó diciendo la exparticipante, con tono de timidez, en el programa Rumis de La casa del streaming.

Ante la consulta de los panelistas, la hija de Alejandro Mancuso tomó valor y expresó: “Su novio, Luchi, que yo realmente la quiero mucho, es tremenda. Y ella a mi me la recontra boqueaba en la casa. Solo que, como Ulises y yo somos los malos de la película”.

Ante este momento, y al volver a ver la discusión dentro de la casa, Chiara reflexionó: “Yo me hago cargo que estuve para la mier... Eso está muy mal. Me pasé, obvio, yo hasta se lo dije a ella”. Fue entonces que la exjugadora eligió posicionarse de un bando entre el conflicto de Suárez y Nara. “Aparte, yo soy team Wanda, partamos de esa base”, dijo entre risas, y luego agregó: “No sé qué pasan por la tele, pero sí me hago cargo de todo lo que hago mal. Pero en el momento fue chicanearla con algo”.

Lauty Gram contó cómo se vengó de Chiara Mancuso luego de que la participante hiriera a su novia Lucía Patrone

Al escuchar estas palabras, Julieta Poggio agregó otro punto de vista: “También puede ser una estrategia de juego”. En sintonía con el comentario de la influencer, Mancuso explicó: “La desestabilicé, las dos tenemos el mismo carácter y yo no quiero pelearme con Luchi”.

Durante una entrevista con Lizardo Ponce, Lauty expresó su enojo por la situación que vivió Luchi cuando Chiara, durante la fiesta, lanzó la frase “¡Aguante la China!”. Según Lauty, este comentario fue una provocación directa hacia su pareja, lo que lo llevó a reaccionar y fomentar una campaña en redes sociales que, según él, culminó en la eliminación de Chiara.

Consultado por cómo tomó esa provocación, Lauty fue tajante: “Me dio una bronca... una bronca. Y todos me vinieron a comentar los TikToks con mensajes como: ‘Saquemos a Chiara’, ‘Saquemos a Chiara’. Y bueno, ahí empezó la campaña y la sacaron, y se fue”.

La razón por la que la China Suárez es la protagonista de Gran Hermano

En el programa, Lauty comentó cómo vivió ese momento desde el exterior y su alivio al poder intervenir a tiempo. El conflicto tuvo lugar en el SUM del reality, donde Chiara utilizó comentarios despectivos e irónicos para desestabilizar emocionalmente a Luchi, calificándola de “reemplazante” y “suplente”.

La relación entre Chiara y Luchi había empezado de manera amistosa, pero se deterioró por rumores y comentarios en la casa, exacerbados por chismes compartidos por Sandra Priore. El conflicto culminó públicamente cuando Luchi, en un gesto de molestia, hizo un ademán de silencio hacia Chiara durante la fiesta, lo que provocó la respuesta inmediata de Chiara y la posterior tensión que se desató con la polémica frase.

Tras el episodio, Lucía se mostró afectada y se refugió en su compañero Juan Pablo de Vigili (Devi), con quien conversó en profundidad sobre el tema. “Eso no se hace. Me da asco como mujer y persona. Yo jamás rebajaría a otra mujer diciendo eso”, dijo en aquella conversación privada, registrada por las cámaras del reality. “Me da asco, me pena, vergüenza, rechazo. Sentí que me quería rebajar y no pudo. No lo va a lograr”.