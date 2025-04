La China Suárez, protagonista de una tremenda pelea en Gran Hermano : la frase que disparó el conflicto

Chiara y Lucía protagonizaron uno de los enfrentamientos más tensos en Gran Hermano (Video: GH, Telefe)

Una noche de fiesta bastó para que el nombre de Eugenia “La China” Suárez eclipsara por completo el juego dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe). Aunque no forma parte del reality ni tuvo participación directa en esta edición, fue su mención en medio de una discusión feroz lo que desencadenó uno de los momentos más tensos del programa. Todo comenzó con una provocación de Chiara Mancuso hacia Lucía “Luchi” Patrone, en la que el pasado sentimental de su novio, Lauty Gram, actuó como chispa para una fuerte pelea.

El viernes 11 de abril, durante la tradicional fiesta en el SUM de la casa, se generó una discusión entre Chiara y Lucía que, si bien fue breve en tiempo, resultó devastadora en sus consecuencias. La situación se disparó cuando Chiara, sentada junto a Catalina Gorostidi, lanzó con tono burlón: “¿Pero, aparte, quién es? ¿Quién la conoce? ¿Quién es?”. Enseguida se respondió a sí misma: “Nadie”.

La provocación continuó con la frase: “Reemplazante, suplente. Entró después de dos meses”. Estas palabras apuntaban a desacreditar la legitimidad de Lucía como participante y ponían en duda su pertenencia al grupo y su peso en el juego. Fue en ese punto que Lucía, mientras bailaba junto a Tato Algorta, le hizo a Chiara el gesto de silencio llevándose el dedo a la boca. Chiara respondió de inmediato: “Vos a mí no me callás, pendeja”. Y recibió por respuesta: “Calladita sos más linda”.

Un comentario sobre la China Suárez desató controversia en el reality

Ese fue el momento exacto en el que Chiara, en un intento por herir con precisión, lanzó una de las frases más comentadas de la noche: “Seguro el otro volvió con la China”, en referencia a Lauty Gram, pareja de Lucía y expareja de la actriz. Acto seguido, gritó: “¡Aguante la China!”.

Lo que más asombra sobre Chiara y Lucía, es que su relación había sido sólida desde que la cantante ingresó a la casa, pero una cadena de rumores y comentarios terminó por resquebrajar ese vínculo. La ruptura entre ambas se precipitó luego de que Sandra Priore circulara un chisme que terminó en un fuerte cruce verbal en el comedor. Aquel enfrentamiento abrió paso a un malestar persistente que se manifestó con virulencia durante la fiesta.

La frase "Seguro el otro volvió con la China" dividió opiniones dentro de la casa y en redes

En esa misma noche, luego del altercado, Chiara se retiró furiosa de la habitación y también increpó a Sandra. Sin embargo, la platense le respondió: “No puedo creer que estés peleando con una criatura de 19 años”. En paralelo, Lucía descargó su bronca con Devi —Juan Pablo de Vigili—, que le brindó apoyo emocional tras la escena.

En conversación con él, Lucía expresó sin reservas: “Eso no se hace. Me da asco como mujer y persona. Yo jamás rebajaría a otra mujer diciendo eso. Me da asco, me pena, vergüenza, rechazo”. Y completó: “Sentí que me quería rebajar y no pudo. No lo va a lograr”.

Por su parte, Chiara justificó su actitud acusando a Lucía de haberla subestimado primero. Aseguró que el gesto de silencio fue lo que detonó su reacción, algo que en su opinión “no podía dejar pasar”.

Lauty Gram, ex de la China, es el actual novio de la participante más joven de Gran Hermano

El conflicto trascendió el programa y generó una catarata de opiniones en las redes sociales. En la red social X (ex Twitter), el fragmento del video fue reproducido miles de veces y recibió cientos de comentarios en pocas horas. Un usuario sintetizó el sentir de muchos al escribir: “Qué de m... para tirar ese golpe bajo”. Otros fueron aún más contundentes: “¡Qué violenta la víbora con una pibita de 18 años!”, “Se le cayó la careta a Chiara” y “Se la da de justiciera y de mujer empoderada y solamente es una bicha mal-vibrosa y acomodada”.

A pesar del aluvión de críticas, Chiara también recibió algunas muestras de apoyo: “¡Aguante Chiara! Esa pibita Luchi odia a las mujeres”, sostuvo un usuario. Sin embargo, la percepción generalizada fue de rechazo hacia la estrategia discursiva que eligió utilizar en plena fiesta.