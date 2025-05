Anita Gutiérrez, la actriz argentina que triunfa en México: “Aceptar que no tenía el deseo de ser madre fue fuerte”

Anita Gutiérrez aborda la maternidad como mandato social en su serie internacional "New Mamita" (Crédito: Prensa New Mamita)

Entre la oscuridad y la intimidad de un pequeño café, llama con la mirada a un mozo para pedir un cortado. Con esos ojos brillantes, expresivos, Anita Gutiérrez contó cientos de historias y dio vida a todo tipo de personajes en televisión, teatro y series. Elegida en diversas oportunidades por Adrián Suar y Gustavo Yankelevich, ahora triunfa con su propio proyecto en una serie internacional.

En medio de la charla con Teleshow no puede evitar actuar y hacer chistes. Hasta hace mini interpretaciones de su último personaje, Lucrecia. Una joven que se enfrenta a mandatos sociales como la maternidad. Problemáticas con los que la actriz se enfrentó en su vida cuando decidió no ser madre.

Este es el dilema que cuenta New Mamita. El proyecto fue ideado por la propia actriz, junto a Hernán Chira, Lucas Bianchini y Martin Wattenberg. Como si fuera poco, la obra la destaca como la primera argentina en protagonizar una serie hecha en México con el acento natural de su país.

"New Mamita", la primera serie protagonizada por una argentina con su acento local (Crédito: Prensa New Mamita)

En la serie, tanto los compañeros de trabajo de Lucrecia, como su mamá y sus amigas le hacen comentarios sobre el hecho de aún no ser madre. Como si fuera poco, su novio le expresa su deseo de tener un hijo. Lejos de acceder a ese mandato, ella decide falsificar una prueba de embarazo y grabar un video anunciando la supuesta noticia.

Luego, el clip se viraliza en redes sociales, y la joven, sin proponérselo, adquiere miles de seguidores, convirtiéndose en figura pública. Lo que comenzó como una estrategia personal se convierte en el origen de una doble vida sostenida por una mentira cada vez más difícil de manejar.

Con más de 20 años de trayectoria, la actriz se destacó en teatro, cine y hasta televisión. Justamente, una de sus primera apariciones fue en Herederos de una venganza, a la cual llegó luego de que Adrián Suar y Griselda Siciliani la vieran sobre el escenario.

Lucrecia, protagonista de "New Mamita", enfrenta las presiones sociales y las redes en una trama disruptiva (Crédito: Prensa New Mamita)

En el ámbito cinematográfico, algunos de sus roles fueron en Permitidos y El cruce de los Andes, donde interpretó a Remedios de Escalada, figura central en la historia de San Martín. Ya en el terreno del teatro comercial, su primera gran oportunidad llegó en 2020 con Los Bonobos, una comedia en la que compartió escenario con Campi, Osqui Guzmán, Peto Menahem y Lizy Tagliani.

Ahora, la actriz también ultima detalles para presentarse en Una navidad de mierda, una obra producida por Yankelevich en la que compartirá con Verónica Llinás, Alejo García Pintos y Tomás Fonzi, dirigida por Llinás y Peto Menahem.

— ¿Cómo surgió la serie?

— El proyecto fue generado por nosotros en 2018. Sobre todo por Hernán Chira, un productor con el que yo había trabajado. Me reencontré con él porque hacía terapia en el mismo edificio donde yo vivía. Nos empezamos a cruzar ahí y, en charlas de café, él tuvo la intuición que quería hacer algo con una mujer cómica. Empezamos a trabajar durante meses viendo qué es lo que queríamos contar y armamos un grupo, incorporamos a Lucas Bianchini, Martin Wattenberg, que son dos íntimos adorados, amigos míos, ellos hicieron la serie de Cris Miró. Así llegamos a esta idea la presión social que empieza a exigir a que las mujeres sean madres o no, y el tema de la mentira en las redes, lo que somos y lo que mostramos.

— ¿Cómo empezó el proyecto?

— Armamos un tráiler de manera independiente, con lo que teníamos, con actores amigos argentinos. Hernán dio con uno de los directivos de una plataforma muy reconocida, lo corrió por un pasillo, le mostró ese tráiler y ahí empezó todo. Nos dijeron: “Vamos para adelante, pero queremos hacerla en México, con un elenco íntegramente mexicano y vos como protagonista”. Además nos dijeron que conserve el acento argentino, porque eso le podía dar mucha comicidad a la serie.

"New Mamita", un proyecto que mezcla humor argentino y choque cultural en la comedia contemporánea (Crédito: Prensa New Mamita)

— ¿Cómo evolucionó tu personaje desde las primeras charlas hasta cuando empezó a tomar cuerpo y forma en escena?

- Al empezar en el 2018 yo era una persona y ahora, estrenándola, que tengo casi 40 años, casi siete años después, soy otra. Crecí con la serie. A la hora de filmar teníamos muy claro para dónde íbamos.

— En ese choque cultura, ¿inculcaste palabras del vocabulario argentino?

— Sí, hay algo de la acidez y de la ironía que nosotros tenemos que ellos se coparon mucho y se subieron muy rápido a eso. Y fue como un gran complemento, encontramos mucho humor en el cruce de culturas, un poco en la manera de hablar, de cómo nosotros nombramos las cosas, en cómo la tienen ellos. El cruce cultural al final fue una unión, muy increíble en ese sentido. Realmente nos aportó un montón a la serie. Nos reíamos mucho con guacamole y palta, guacamole, palta. Ese era el chiste. Y después justo después coincidió con el Mundial. Entonces había mucha humorada, me acuerdo que uno de los cámaras tenía tatuado a Messi.

— ¿Tenías la sensación de que la serie iba a ser un éxito?

— Cuando hicimos el tráiler no teníamos ni idea. Fue hace muchos años. Fue todo muy intuitivo, con ganas de laburar, de contar y con la gracia de justo tener mis dos íntimos amigos que escriben, que son autores y que son grandes artistas. Realmente creo que este es un proyecto de amistad, de confianza, de trabajo. Ese es nuestro norte con más, menos oportunidades. Nosotros nos conocimos en lo de Julio Chávez, muy de pibitos, cuando hacíamos teatro independiente, cuando hacíamos publicidad.

El desarrollo de un tráiler independiente impulsó a "New Mamita" al éxito con una reconocida plataforma (Javier Biglieri)

— ¿Qué representa para vos hacer algo más comercial?

— Me encanta. Yo amo lo popular. El propósito es entretener, que la gente la pase bien un rato en audiovisual, en teatro, en lo que sea. Yo cuando salía de Los Bonobos lo más gratificante era que la gente decía “por una hora y media me olvidé de mis problemas o de cosas muy tristes, de cuestiones de salud y me estuve riendo”, y te juro que yo estoy para eso. Con la serie estoy recibiendo muchos mensajes de mujeres que agradecen un montón, que se divierten y que repiensan sobre estos asuntos. Por eso me hace más feliz que sea más masivo y popular.

— La serie plantea problemáticas que pensaste hace años y siguen vigentes. ¿Te parece natural que sigan siendo tema de discusión?

— Sí, es loco porque cuando hicimos el tráiler, ella viraliza ese famoso posteo de la serie de las dos rayitas en Facebook y ahora la red del momento no es la misma masividad. A nosotros lo que nos interesaba era la utilización de la red para construir una falsa identidad.

Anita Gutiérrez encuentra en "New Mamita" la oportunidad para visibilizar su perspectiva sobre la maternidad (Javier Biglieri)

— ¿Qué pensás del abordaje que hacen de las redes sociales?

— Nos impactaba mucho esto de publicar fotos y después saber la vida real de esa persona o la situación y la diferencia entre lo que la gente quería mostrar y lo que realmente era. Es cierto que desde que nosotros lo pensamos hasta ahora, las redes son un vehículo muchísimo más masivo que en ese momento. Las redes son un arma de doble filo. Si uno las utiliza bien, yo creo que pueden llegar a ser maravillosas porque conectan con el que está del otro lado.

— ¿Hoy en día sigue estando esa presión de responder a un mandato u objetivo de vida?

— A mí no me pasa con mi familia. Nunca sentí esa presión y ese cuestionamiento, pero sí lo sentí de la sociedad. Hay una mirada, un poco de “no vas a tener hijos, no sos una mujer hecha y derecha”, hay algo de eso, como si uno fuera a ser más infantil o más inmaduro, porque no tiene hijos. Para mí, en el fondo, el gran tema es poder discernir el deseo en una mujer. Que ser madre sea un deseo genuino y no algo incorporado como mandato social de afuera o de adentro, una programación que uno tiene, que no lo puedas discernir. Después seguramente sea maravilloso, no cuestionamos la maternidad. Gracias a Dios mi madre me ha tenido, me ha deseado, pero para mí lo más importante es encontrar el deseo. Yo no tengo el deseo y eso no significa que no materne de otras maneras o no materne en un sentido amoroso.

Con más de 20 años de trayectoria, la actriz se destacó en teatro, cine y hasta televisión (Javier Biglieri)

— ¿Cómo fue en tu caso la decisión de no ser madre?

— Me lo he preguntado, a mis 20 también pensaba que iba a ser madre y a medida que fui creciendo fue como que no me llegaba el deseo y yo también me lo pregunté por adentro: “¿Estaré bien, estaré mal?“. Y en un momento me di cuenta que no me pasaba. Y aceptar eso internamente con todos las programaciones y los patrones que uno tiene adentro es fuerte para uno. La maternidad es una cosa bellísima y admiro mucho a las mujeres que son madres. El tema es el deseo de hacerlo, porque es una decisión de cambio radical de tu vida.

— ¿Cómo fue desarrollar este personaje habiendo atravesado este conflicto de la maternidad en tu vida?

— Artísticamente estoy feliz porque la serie se estrenó, porque puedo hablar de estas cosas que a mí me interesan y porque siento que hay un público y una recepción, y eso se articula mucho también con mi Anita persona, y mi Anita artista. Y además también se dio con que estoy ensayando una obra preciosa con Verónica Llinás, Alejo García Pintos y Tomás Fonzi, dirigida por Vero Llinás y Peto Menahem, producción de Yankelevich, que también el personaje es una chica que sale del closet. Siento que casualmente dialoga mucho con la serie. Empiezo a sentir que en este momento de mi vida estoy yendo narrativamente por estos lugares, por estos personajes que están corridos de lo normal, entre comillas.

— El personaje afronta un tema que ya has enfrentado en tu vida. ¿Te hizo revivir algunos pensamientos o momentos de tu vida?

— Internamente fue como un blanqueo de capitales. Siento que es una búsqueda interna. Saber quién es uno es un poco amplio. ¿Cómo me pegan a mí esas estructuras y programaciones que yo misma fui alimentando?. También estoy descubriendo qué es lo que me sienta bien a mí. A veces puede ser un poco diferente a lo que veo en su mayoría, pero es una aceptación de uno viste y y cuanto más lo acepto, más en paz me siento. Es un recorrido de mi propia madurez también.