El conmovedor recuerdo de Mariana, la esposa del Gato Dumas: “Hace 21 años que te extraño”

El recuerdo de la esposa y de la hija del Gato Dumas

El 14 de mayo se cumplió un nuevo aniversario de la inesperada muerte del Gato Dumas y las redes se convirtieron en un improvisado recordatorio. Pionero de una forma de entender la gastronomía en la Argentina, el hombre nacido como Carlos Alberto Dumas Lagos falleció en 2004, a los 65 años, por complicaciones en su salud. El reconocido chef argentino había sido operado de un cáncer de próstata, pero poco tiempo después de esa intervención, una afección pulmonar se cobró su vida.

Su nombre está presente como legado en su escuela de cocina, en las anécdotas de quienes lo conocieron y también en el ámbito privado, donde sus seres queridos lo recuerdan a cada minuto. Y en fechas tan significativas como esta, los recuerdos afloran con más fuerza

En este sentido, Mariana Gassó, la última pareja del cocinero y madre de su hija Olivia, publicó un mensaje alusivo, compartiendo sus emociones con sus seguidores. “Hace 21 años que te extraño. Cuando te pienso, una sonrisa acompaña cada recuerdo”, comenzó su texto la empresaria, y pasó a resaltar cómo era la vida junto al chef.

El posteo de Mariana, la última esposa del Gato Dumas

“¡Cómo nos divertíamos! Tus ocurrencias, tus salidas insólitas, esa pasión y alegría que ponías en todo. Todo era lindo con vos, aunque a veces estabas chinchudo, imposible no amar la vida con vos. Y ese amor está en Oli, ese cachito tuyo que me llenó y me llena la vida desde que te fuiste”, agregó.

La referencia es para Olivia, la hija menor del cocinero que tenía 5 años en el momento de la muerte de su padre. En este sentido, un rato después compartió un compilado de imágenes que la joven le había mandado a su teléfono y que compiló en un video para compartir una segunda reflexión.

“Me emocioné mucho pensando en todo lo que habrá sentido, todo lo que habrá pasado por su cabeza y por su corazón al detenerse en cada una de las fotos, en cada momento, en cada recuerdo de un papa inolvidable que pudo disfrutar tan solo 5 añitos”, escribió la empresaria, quien describió a su hija como “callada, suave, discreta, femenina y siempre está pendiente de las personas que ama”.

Las postales marcan una selección de recuerdos dotados de una memoria invaluable, y reflejan un testimonio de momentos compartidos. “Es loco, en casa muchas de estas fotos nos acompañan, por todos lados”, prosiguió su relato para destacar una en particular, en la que padre e hija están abrazados y sonrientes y él sostiene una foto de cuando tenía cinco años. “Era un calco de Oli, y me puse a llorar”.

El parecido del Gato Dumas con su hija menor

La emoción la abrazó definitivamente al recorrerlas una y otra vez. Y mientras cobraban vida en la imaginación de los recuerdos, arribó a una conclusión tan contundente como irreparable: “Me di cuenta de que jamás iba a tener una foto de Oli ya grande con su papá. Pero tiene lo más importante que fueron esos 5 años de amor y alegría”, cerró.

Mariana eligió musicalizar con “El Ilusionista”, la canción de Bambi Moreno Charpentier, que complementa con su poesía el cuadro del recuerdo al genial cocinero: “Cuando siento la sombra del mundo entero / Cuando esquivo la ruta de los recuerdos / Sé que algún día puede fallar, pero no dejo de buscar / Porque yo sé que siempre hay un lugar”.