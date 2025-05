El apoyo de Dalma a su hermana Gianinna tras su declaración en el juicio de Maradona

Así llegaba Giannina a declarar en el juicio por la muerte de Diego Maradona (Fotografía: RS Fotos)

En el marco del juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, Gianinna Maradona declaró ante la Justicia y recibió el respaldo público de su hermana Dalma a través de emotivos mensajes en redes sociales. Las hijas del exfutbolista compartieron reflexiones personales y manifestaciones de apoyo mutuo, en un contexto atravesado por el reclamo de verdad y justicia.

“Llegar a tu casa de un día interminable y que Zuli me cante esta canción fue sublime, bailar, saltar y cantar con ellas dos fue un regalo del cielo, lo sentí ahí con nosotras desde que me senté en esa silla, papá vive en nuestros hijos”, escribió Dalma, junto a una imagen donde aparece junto a su hermana y su madre, Claudia Villafañe, bajo la frase: “LAS 3 SOMOS 1”.

En la misma publicación añadió: “La rompiste @giamaradona. Tan orgullosa de vos, ¡Te amo para siempre!”, y su hermana le respondió: “Gracias por estar bien cerquita mío desde que llegué a este mundo. Él se merece verdad y justicia. ¡Estamos más cerca! Las amo con toda mi alma”.

La declaración de Giannina fue el martes por la tarde

Horas más tarde, Dalma compartió otro mensaje: “No me puedo dormir porque sigo pensando lo valiente, calma, centrada, clara y espectacular que estuviste declarando hoy. No dudaba de eso, sabía que la ibas a romper, pero como te dije alguna vez, APRENDO DE VOS TODOS LOS DÍAS. Sos uno de los seres más maravillosos que conozco y encima tengo la suerte que seas mi medio limón. Esto no es nada al lado de todo lo que te escribí en privado, pero también está bueno que todos sepan que SOS LA MEJOR. Cuando uno habla con amor y con la verdad, nada puede salir mal. Hoy lo imagino con el pecho inflado del orgullo que le da ser tu papá”.

La respuesta de la menor de las hermanas Maradona no tardó en responder: “Bueno, voy a seguir llorando y vuelvo. ¡Menos mal que te tengo! Te amo con todo mi corazón, mi medio limón”. Por su parte, la expareja de Sergio Kun Agüero se tomó unos minutos para dejarle un especial mensaje a su hijo, Benjamín Agüero.

"El pecho inflado del orgullo", Dalma alentó a su hermana menor tras su declaración

Gianinna publicó un mensaje dedicado a su hijo Benjamín, en el que agradeció su compañía durante su declaración ante la Justicia. En el texto, lo describió como “el ser más valiente de este mundo” y sostuvo que “su dolor me atraviesa y me da fuerza”.

La hija de Diego remarcó la relación entre el niño y su abuelo, al recordar que “el mejor abuelo del mundo se llevó tus primeras carcajadas para siempre, su debilidad, su paz, su felicidad. Guardó sus momentos juntos para siempre”. En ese contexto, valoró el rol de Benjamín durante el proceso judicial: “Gracias por querer acompañarme, por escuchar mi relato sin condicionarme aunque sea muy doloroso, gracias por estar ahí para mí desde y para siempre”.

Sobre el final del mensaje, Gianinna lo definió como “mi orgullo, mi incondicional, mis ganas de vivir, mi amor absoluto”, y concluyó con una expresión cargada de afecto: “Gracias por existir Ben, te amo con toda mi alma, te regalo la luna, guardátela en el corazón”.

"Gracias por querer acompañarme", las tiernas palabras de Giannina a Benjamín (Foto: Instagram)

La declaración de la hija del Diez duró alrededor de 7 horas y lo hizo frente a tres de los siete imputados en la causa, frente a su hijo, su hermana, su mamá Claudia Villafañe, su hermana Jana y Verónica Ojeda, expareja del astro futbolístico y la mamá de Dieguito Fernando.

En más de una ocasión se quebró en llanto al revivir los últimos meses en la vida de su padre, la internación domiciliaria y el llamado que recibió el día de su fallecimiento.