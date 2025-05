La China Suárez rompió en llanto al recordar a su papá: “Yo era su debilidad”

La China Suárez recordó entre lágrimas cómo las enseñanzas de su padre influyen en su familia hoy (Video: La Pasión, TV Pública)

La China Suárez se sinceró durante más de una hora en La Pasión, el ciclo de streaming que conduce Gustavo Méndez a través del canal web de la Televisión Pública. Después de entrar en detalle sobre muchos temas como la maternidad, la posibilidad de un casamiento, su rol como actriz y no pudo evitar que se le caigan algunas lágrimas tras mencionar a la figura de su padre.

“Me conecta mucho con mi papá. Siempre. Sí, con él”, dijo con la voz quebrada, antes de romper en llanto, luego de que el periodista le preguntó por su amor por los animales. Hablar de su padre, Guillermo Suárez, fallecido en 2012, fue un disparador automático de emociones profundas para la China.

"Mi papá me hablaba mucho. Tenía pasión por los perros, sobre todo. No me dejaban tener uno porque vivíamos en departamento. Entonces me decían: ‘No, va a sufrir’. Y yo en todas las navidades, todos los cumpleaños, lo único que pedía era tener un perro”, recordó. La herencia no fue solo genética: fue emocional y ética. “Fue lo primero que hice cuando me mudé. Tener un perro”.

Guillermo Suárez transmitió a su hija amor por los animales y lecciones de vida esenciales

Hoy, en su casa, hay perros, gatos y niños, y en cada gesto, hay una línea invisible que la une a ese padre que ya no está físicamente. “Yo llego a casa y me reciben con alegría. Ellos no te piden nada a cambio. Eso lo decía él: un animal nunca te va a traicionar. Y es verdad”.

Su papá fue su referente ético y emocional. La forma en que ella cría a sus hijos, la manera en que rescata y cuida animales, su mirada sobre el presente, destacó, remiten a esa figura que ya no está pero que vive en cada una de sus decisiones. “Siempre está conmigo. Yo hablo con él. Me aconseja, me caga a pedos. Pienso mucho cómo sería el vínculo con mis hijos, con Mauro (Icardi)… y sé que se llevarían bien. Me hubiese dicho: ‘este chico vale la pena’”.

La China reconoció que muchas de las decisiones más profundas que tomó surgieron de un diálogo interno con él. “Yo creo que le hubiese encantado Mauro”, dijo con los ojos húmedos. “Así como muchas veces me ha dicho: ‘acá no’… y yo me quedaba igual. Con todas las red flags”.

La China Suárez revive recuerdos de infancia a través de la crianza de sus hijos

“Mi papá tenía como una fascinación conmigo”, admitió, con una mezcla de nostalgia y ternura. “Yo era como su pequeño monstruito, su creación. Era su debilidad”. Aunque reconoció que la tenían “cagando” en casa, sabe que Guillermo encontraba orgullo incluso en sus rebeldías. “Yo llegaba con amonestaciones del colegio, y él en el fondo se reía. Porque él había sido igual. Era como que, por dentro, se alegraba de que yo saliera así”.

La ausencia de su padre fue dura y repentina, pero también vino llena de señales, intuiciones y palabras que ella recuerda con nitidez. Entre tantas conversaciones largas que compartieron, hubo una frase que quedó grabada para siempre: “Algún día vas a tener hijos y yo no voy a estar”. En ese entonces, esas palabras le resultaban dolorosas. Pero con el tiempo, la vida le demostró que él sabía.

"Mi papá sabía qué tipo de madre sería", dijo La China sobre sus aprendizajes en la niñez

La actriz aseveró que él intuía el tipo de madre que su hija llegaría a ser, y trató de dejarle todas las herramientas posibles para cuando ese momento llegara. Aseguró que él la educó con paciencia, con tiempo, con charlas larguísimas en las que no hablaba solo de ella, sino también del mundo que la esperaba. Por eso, cuando llegó la maternidad, la China hoy admite que no tuvo miedo. Se sintió acompañada.

En esa línea invisible que une a una hija con su padre, hubo un eje constante: el amor por los animales. Él le enseñó a quererlos, a respetarlos, a observarlos, a entender sus silencios. Para ella, esa fue una herencia más poderosa que cualquier legado material. Hoy, educa a sus hijos bajo la misma lógica: enseñarles que un perro no es un juguete, que los animales tienen derecho a su espacio, que la ternura también es una forma de justicia.