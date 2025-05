El mal momento de Letica Brédice después de sufrir el hackeo de su celular: los detalles

Juan Etchegoyen contó que Leticia Bredice sufrió un hackeo en su WhatsAspp y piden dinero a su nombre (Video: Instagram)

Leticia Brédice atraviesa un momento tan delicado como inesperado. En las últimas horas trascendió que la actriz fue víctima de un hackeo: le tomaron el control de su cuenta de WhatsApp y comenzaron a pedir dinero a su nombre. La situación fue expuesta públicamente por el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde detalló lo ocurrido.

“Quiero contarles algo que es de último momento, que tiene que ver con la actriz Leticia Brédice. Me contactó una persona allegada a la famosa dando cuenta de este inconveniente que está viviendo”, explicó Etchegoyen en vivo.

“Me dicen que le hackearon el teléfono a Leticia y están pidiendo dinero por WhatsApp, como le pasa a mucha gente. Así que desde acá les digo a aquellas personas que si les llega un mensaje de ella, no respondan y que no envíen dinero. Están contactando a diferentes personas, famosos y colegas para eso”, advirtió el conductor ante sus seguidores.

La actriz alertó a su círculo cercano ante el hackeo de su celular (Incorrectas - América)

Según explicó, la artista se encuentra “desesperada” por la situación y ya activó acciones legales para intentar recuperar el control de su cuenta. “Leticia ya pidió a sus abogados que tomen cartas en el asunto, aunque se sabe que el hackeo es un tema difícil de detectar y dar con el delincuente. Es una dinámica delictiva que crece a pasos agigantados”, agregó.

Etchegoyen también remarcó la reacción inmediata de la actriz, que consistió en pedirle a personas de confianza que ayuden a visibilizar el caso y así evitar que se produzcan estafas reales. “Cuando se dio cuenta no sabía qué hacer. La reacción inmediata fue pedir a las personas de su confianza que expresen este pedido que les estoy diciendo”, sostuvo.

Además de advertir sobre la peligrosidad de este tipo de hackeos, el conductor aprovechó para compartir recomendaciones: “Si vos, por ejemplo, tenés el acceso automático a tu home banking o a otra aplicación de pago, la podés pasar peor. Espero que Leticia no lo tenga así, sino con una clave o reconocimiento facial”. Aunque aún no habló públicamente, se espera que Brédice utilice sus redes para contar lo sucedido una vez que recupere el control total de su línea y sus plataformas.

Tras su desvinculación de la obra, Letica Brédice contó los detalles (Video: Intrusos - América)

Este episodio no es el primero que afecta emocionalmente a la actriz. A fines de 2022, Leticia fue protagonista de otro momento complejo cuando fue desvinculada de la obra El divorcio, que compartía con Luciano Castro, Natalie Pérez y Pablo Rago, bajo la dirección de Nelson Valente. La noticia sorprendió a muchos y fue ella misma quien, con su estilo frontal, reveló que no se trató de una renuncia sino de una decisión ajena.

“Yo no me fui de ningún lado, a mí me echaron. Si entrás en una compañía, el otro no tiene empatía, y el director dice en el segundo ensayo: ‘Leticia, no quiero que vengas’. Entonces, yo no tengo que seguir”, aseguró en Intrusos (América).

En ese entonces, también explicó que había intentado comunicarse con el director para entender los motivos detrás de su decisión. Según su versión, todo comenzó con una propuesta creativa que no fue bien recibida. “Propuse un chiste cuando el personaje de Natalie no nos ve, podíamos hacer un movimiento con la cola. Se ve que eso no gustó. Ellos querían algo más familiar. Evidentemente, herí el ego del director”, expresó.

Pese a todo, Brédice no tardó en reponerse profesionalmente y pronto consiguió otro trabajo. “Nunca hice temporada en Mar del Plata y ahora me ofrecieron hacer un clásico griego que voy a estrenar en el San Martín”, comentó en su momento, destacando la importancia de seguir apostando al teatro y al trabajo serio.

Hoy, mientras enfrenta este nuevo ataque cibernético, la actriz vuelve a mostrar entereza. Y como cada vez que la vida le presenta un obstáculo, se apoya en su círculo de confianza y en su capacidad para salir adelante. Esta vez, la lucha no es arriba de un escenario, sino detrás de una pantalla.