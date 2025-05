Yanina y Diego Latorre presentaron a Ralph, el perro salchicha que adoptaron: "Se agrandó la familia" (Video: Instagram)

“Nuevo integrante de la familia. Se llama Ralph”, escribió Diego Latorre en sus stories de Instagram, para presentar a su flamante perro, mientras filmaba sus juegos en el jardín junto a Polo, la otra mascota que vive en el hogar que formó junto a Yanina Latorre. Así el periodista enterneció a todos sus seguidores.

“Adoptamos un perrito nuevo para que juegue con Polito”, contó el exfutbolista mientras mostraba cómo el dachshund corría junto al Jack Russel que tienen desde 2020. “¡Qué hermoso!“, expresó, obnubilado junto a sus hijos, Dieguito y Lola Latorre, al ver cómo se divertía con su otro perro.

El comentarista deportivo se mostró enamoradísimo del cachorro y, por supuesto, la conductora de Sálvese quien pueda tampoco se perdió el presentar a Ralph a su propia comunidad. “Se agrandó la familia”, comentó, encantada al registrar cómo el perrito jugaba al costado de la pileta de su casa.

Diego Latorre y Ralph, el nuevo integrante de su familia (Instagram)

Lola Latorre y el perrito salchicha que acaba de adoptar

“¿Qué tenemos de nuevo en la familia? ¡Un hermanito para Polo!“, expresó la panelista de LAM. ”Los chicos nos trajeron un hermanito. Es la sorpresa de Lola y Dieguito. ¡Miren lo que es!“, lanzó, desde un video en el que aparecía el salchicha corriendo a sus anchas por el césped y entre los árboles. ”¡Vení con mamá! ¡Ay, lo amo!“, exclamó.

Los juegos de Ralph y Polo, el perro Jack Russell de la familia

"Se agrandó la familia", escribió Yanina Latorre

Diego Latorre mandó al frente a Yanina por su fallida primera cita: “Ella mató al abuelo para no salir conmigo”

Hace unas semanas Diego Latorre fue como invitado al ciclo de Yanina Latorre. En una conversación con Lizardo Ponce y sus compañeros, la conductora reveló cómo una mentira piadosa se convirtió en una anécdota histórica para su familia. “Le ofrecí salir y ella me dijo que se le había muerto su abuelo”, compartió el periodista, aludiendo al curioso pretexto que Yanina utilizó para evitar la cita.

El tema de la conversación comenzó cuando la conductora citó a su marido en el piso de su ciclo Sálvese Quien Pueda (América TV). La idea era que el exfutbolista responda a diferentes dinámicas proporcionadas por la audiencia, desde elegir entre su esposa y el fútbol, hasta decidir si se sentía listo para ser abuelo. Sin embargo, nada captó tanto la atención como la anécdota inicial de su relación con Yanina. Risueños, ambos comentaron cómo todo comenzó con un malentendido que después se aclararía.

La desopilante anécdota de la fallida primera cita entre Diego y Yanina Latorre: “Lo mató para no salir conmigo” (Video: LAM, América)

Aunque ahora son conocidos como una pareja estable, los comienzos entre ambos tuvieron un toque de humor y mucha incertidumbre. Diego, con una mezcla de vergüenza y humor, recordó cómo Yanina inventó la falsa muerte de su abuelo para evitar una salida. “La primera vez que le ofrecí salir, me dijo que su abuelo había muerto. Pero, ¿Cómo va a morir justo cuando tenemos que salir?”, bromeó él, arrancando carcajadas de todos los presentes.

Por su parte, la panelista de LAM confesó que, en aquella época, cargaba con el temor del estereotipo del “jugador de fútbol”: “No es que no me gustaba. Le tenía miedo al mote ‘jugador de fútbol’”, explicó, refiriéndose a la desconfianza inicial que sentía. Pero la persistencia de Diego y su afecto genuino acabaron por conquistarla.

El amor de Diego Latorre por el fútbol es otro de los puntos destacados en su vida. Durante la conversación, surgieron preguntas sobre sus preferencias y se le requirió elegir entre su relación y su pasión deportiva. Sin dudar, Diego defendió su profundo amor por el deporte, afirmando: “Yo conocí el fútbol antes de conocerla”. Ella lo respaldó, explicando: “Está bien, lo respeto, lo banco. Es su vida”.

A lo largo de la charla, Yanina también destacó el papel del exfutbolista como padre ejemplar. “Desde que fue padre, es el mejor que vi. No hay nadie que ame, críe, cuide y dé todo por sus hijos como él. Y eso me hace como a vos te pasa cuando tuvimos hijos y lo vi tan... Es como que te agarra una cosa de instinto materno, que a veces los tipos no lo tienen. Y es el mejor padre que yo vi”. Además, recordó: “Yo tuve un papá que se separó de mi mamá y sufrí mucho. Y él fue como que cubrió todo eso”.