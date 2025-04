Diego Latorre mandó al frente a Yanina por su fallida primera cita: “Ella mató al abuelo para no salir conmigo”

Diego Latorre recordó cómo Yanina inventó la muerte de su abuelo para evitar su primera cita (Video: SQP, América TV)

Diego Latorre estuvo como invitado especial en Sálvese quien pueda, el programa de su esposa, Yanina Latorre. En una conversación con Lizardo Ponce y sus compañeros, la conductora reveló cómo una mentira piadosa se convirtió en una anécdota histórica. “Le ofrecí salir y ella me dijo que se le había muerto su abuelo”, compartió el periodista, aludiendo al curioso pretexto que Yanina utilizó para evitar la cita.

El tema de la conversación comenzó cuando la conductora citó a su marido en el piso de su ciclo Sálvese Quien Pueda (América TV). La idea era que el exfutbolista responda a diferentes dinámicas proporcionadas por la audiencia, desde elegir entre su esposa y el fútbol, hasta decidir si se sentía listo para ser abuelo. Sin embargo, nada captó tanto la atención como la anécdota inicial de su relación con Yanina. Risueños, ambos comentaron cómo todo comenzó con un malentendido que después se aclararía.

Aunque ahora son conocidos como una pareja estable, los comienzos entre ambos tuvieron un toque de humor y mucha incertidumbre. Diego, con una mezcla de vergüenza y humor, recordó cómo Yanina inventó la falsa muerte de su abuelo para evitar una salida. “La primera vez que le ofrecí salir, me dijo que su abuelo había muerto. Pero, ¿Cómo va a morir justo cuando tenemos que salir?”, bromeó él, arrancando carcajadas de todos los presentes.

Diego y Yanina Latorre superaron un inicio confuso, marcado por una mentira piadosa y prejuicios

Por su parte, la panelista de LAM confesó que, en aquella época, cargaba con el temor del estereotipo del “jugador de fútbol”: “No es que no me gustaba. Le tenía miedo al mote ‘jugador de fútbol’”, explicó, refiriéndose a la desconfianza inicial que sentía. Pero la persistencia de Diego y su afecto genuino acabaron por conquistarla.

El amor de Diego Latorre por el fútbol es otro de los puntos destacados en su vida. Durante la conversación, surgieron preguntas sobre sus preferencias y se le requirió elegir entre su relación y su pasión deportiva. Sin dudar, Diego defendió su profundo amor por el deporte, afirmando: “Yo conocí el fútbol antes de conocerla”. Ella lo respaldó, explicando: “Está bien, lo respeto, lo banco. Es su vida”.

A lo largo de la charla, Yanina también destacó el papel del exfutbolista como padre ejemplar. “Desde que fue padre, es el mejor que vi. No hay nadie que ame, críe, cuide y dé todo por sus hijos como él. Y eso me hace como a vos te pasa cuando tuvimos hijos y lo vi tan... Es como que te agarra una cosa de instinto materno, que a veces los tipos no lo tienen. Y es el mejor padre que yo vi”. Además, recordó: “Yo tuve un papá que se separó de mi mamá y sufrí mucho. Y él fue como que cubrió todo eso”.

Yanina elogió a Diego como un padre ejemplar, destacando su dedicación y afecto por sus hijos

Durante el desarrollo del programa, el comentarista de ESPN tuvo que elegir entre las opciones que Lizardo Ponce le leía. Al comienzo, la primer pregunta que generó debate fue: “Diego, ¿Wanda o La China?“, a lo que él, pese a resistirse diciendo que ”no se la quería jugar”, acabó respondiendo: “Team Icardi”. Para evitar confusiones, luego aclaró su elección, negando cualquier preferencia por las mujeres: “Team Icardi. Por corporativismo, soy jugador de fútbol”.

Por otro lado, también se inclinó por el lado de su esposa cuando Ponce quiso saber: “Yanina Latorre o Mariano Closs”. Aunque la mirada filosa de la conductora se posó sobre su marido, él no lo dudó un segundo y dijo: “Marianito, te mando un beso. Prefiero a Yanina”. De todas formas, se protegió y dejó en claro: “Para comentar un partido lo prefiero a Mariano”.

Una de sus respuestas más esperadas se dio cuando reveló que está listo para ser abuelo. “Tengo 55. ¿Cuánto tiempo me puede quedar? Dos o tres años", comentó al aire. “Estamos hechos mierd... Yo me quiero hacer la bomba”, añadió Yanina entre risas, pero coincidiendo con Diego en que ambos disfrutarían al supuesto nieto.