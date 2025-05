El sueño cumplido de Lit Killah y su emoción al escuchar el mensaje que sus padres le dejaron: “Les pude comprar una casa”

Lit Killah se emocionó por el mensaje que le enviaron sus padres (Video: La peña de Morfi, Telefe)

Uno de los referentes de la música urbana nacional con enorme proyección internacional es Lit Killah, artista oriundo de González Catán que viene pisando fuerte. Invitado a La peña de Morfi, se emocionó al escuchar el sentido mensaje que le enviaron sus padres y contó su felicidad por cumplirle un anhelado sueño.

“Hola, hijo. ¿Cómo estás? Yo acá viendo el programa y es un orgullo verte. Un orgullo saber que vos lo lograste. Lograste impulsar tu carrera como vos querías. Eso es por el amor que vos le ponés a todo. Y eso, eso es un motivo de orgullo para mí“, comenzó diciéndole su padre, a través de un mensaje de voz que fue puesto al aire mientras un artista realizaba un cuadro con la cara del artista de 25 años.

“Para mí sos un ejemplo y más allá de ser mi hijo, siempre digo que los padres le cambian el destino al hijo porque el hijo nunca va a repetir los errores o la vida que llevó el padre. ¿No? Pero vos cambiaste mi destino. Cambiaste tu destino. Vos sabés que en cada concierto de tu vida yo voy a ser el fan y voy a estar sentado en el primer asiento, viéndote y apoyándote. El día que pidas algún consejo, también voy a tener un consejo para vos. Te mando un beso. Te quiero mucho", expresó el papá de Mauro Román Monzón, el nombre real del cantante.

El orgullo de Lit Killah: "Cumplí mi primera meta de comprarles una casa a mis viejos" (Video: La peña de Morfi, Telefe)

Mientras que su madre también le dedicó un afectuoso mensaje. “Hola, hijito. Corazón, qué lindo verte en ese lugar siendo parte de un programa tan familiar. Siempre orgullosa de vos por tu perseverancia. Sé que sos muy perfeccionista, que hacés las cosas una y otra vez hasta que salen bien y que todos estos años fuimos viendo tu crecimiento como persona, como artista y la madurez que lograste en todos los órdenes y nunca perdiste”, destacó.

“La humildad, la esencia de la persona que sos, el respeto hacia todo y hacia todos. Eso es lo que más rescato de vos como persona. Sabés que te amamos, que te acompañamos en cada estadio de tu carrera, que si vos sos feliz, nosotros somos felices. Y bueno, por muchos logros más, por muchos temas más y por más felicidad. Te amo”, concluyó la mujer, mientras el rapero escuchaba con atención y los ojos vidriosos sus palabras.

Lit Killah junto a sus papás. "Que tuvieran una casa siempre fue mi objetivo número uno", destacó (Instagram)

Sorprendido, el compositor agradeció el gesto. “No sé qué decir. No me esperaba... O sea, nunca, nunca habían hablado mis viejos en un programa así, ni me habían mandado mensajes. Obviamente tenemos una muy linda relación y esas palabras siempre me las dicen y yo se las digo. O sea, somos muy, muy personales”, resaltó, sensibilizado.

En una nota con Infobae en abril del año pasado, el cantante había manifestado uno de sus mayores deseos que, finalmente, pudo cumplir. “Me gustaría sacar a mis papás de González Catán, es un barrio jodido”, manifestó, en diálogo con el Pollo Álvarez. Entrevistado por Lizy Tagliani y Diego Leuco compartió su alegría por haber cumplido su anhelo.

“Para los pibes de barrio es el objetivo número uno y principal del 100% de nosotros, los que empezamos literalmente sin nada y desde abajo y que, gracias a a meterle pasión a lo que uno le gusta y esforzarse y trabajar fuerte, ya llega un momento en el que uno puede cumplir esa, esa primer meta”, aseveró. “Por suerte yo lo pude hacer y pude mudar a mis viejos de la casa donde nacimos. Pude comprarles su propia casa y fue lindo. Una vez que hice eso, ya fue, no importa qué pase después. O sea, me puede pasar cualquier cosa que yo ya estoy tranquilo”, destacó.

"Tenemos una muy linda relación con mis viejos y esas palabras siempre me las dicen y yo se las digo. Somos muy, muy personales”, expresó (Foto: Diego Barbatto)

“Cuando le pude comprar la casa a ellos fue porque venía ahorrando. O sea, todo lo que yo ganaba no lo gastaba en nada. En nada. Tenía muy claro mi objetivo. Una vez que llegué al último centavo que, de hecho, creo que me faltó un poco y me prestaron todo, fue tipo ‘amigo, quiero hacer esto’. Me quedé en cero. Tuve que volver a empezar en una época donde todavía yo no tenía nada seguro. No es que ya estaba seguro de que si compraba eso, podía seguir. Tuve que volver a empezar de cero y decir ‘bueno, vamos a trabajar de verdad’. Con esa tranquilidad es obviamente diferente”, resaltó, sobre su búsqueda.

“Además, uno de chico ve a los viejos trabajar matándose, laburando por 2 pesos, que es lo que vive el 90% de de Argentina, más o menos. Entonces cuando empezás a ganar plata, ves imposible comprar una casa o ese tipo de cosas. Entonces que los fanáticos, mi público, me haya dado una oportunidad de escucharme, de darme un tiempo, de darme ese amor para después yo poder conseguir también ese objetivo. Es algo recíproco”, destacó, sobre su camino.