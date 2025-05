Mora Fisz, la hija de Darín en El Eternauta: “Grabé el casting mientras viajaba de mochilera en la pandemia... ¡y me llamaron!”

Mora Fisz tiene 22 años y se destacó en su papel de Clara en El Eternauta (Marcos Ludevid / Netflix)

Tiene 22 años y una fuerza artística que no se disimula. Desde chica soñó con cantar y actuar, y lo convirtió en un camino para cumplir sus sueños. Hoy, Mora Fisz forma parte de uno de los grandes éxitos de Netflix: El Eternauta, la adaptación de la icónica historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, donde interpreta a Clara, la hija de Juan Salvo, el protagonista principal encarnado por Ricardo Darín.

En una entrevista exclusiva con Teleshow, la joven habla de su casting, el vértigo de compartir escenas con figuras consagradas y de cómo fue trabajar para un proyecto que logró traspasar los límites geográficos hasta convertirse en un éxito global.

La producción, dirigida por Bruno Stagnaro, no solo reconstruye una de las historias más icónicas del cómic de ciencia ficción a nivel mundial, sino que también presenta una narrativa profundamente argentina atravesada por la tragedia, la resistencia colectiva y la identidad política. Allí, Mora se pone en la piel de Clara, un personaje con peso dramático y emocional dentro de la historia. Es que a diferencia del rol pasivo que tenía Martita, la hija creada por Oesterheld en la historieta original, Clara se aprovecha de esta innovación en el guion para abrirse paso dejando su propia huella.

—¿Cómo te llegó la oportunidad y cómo fue el casting para interpretar tu personaje?

—A comienzos del 2023, estaba de vacaciones como mochilera por Europa con una amiga. Era la primera vez que viajaba sola. Y un día me llega por mail el casting de El Eternauta, me lo mandaba mi representante. Me estaban convocando para audicionar para el personaje de Clara. Con la ayuda de mi amiga lo grabamos como pudimos en un hostel, porque como estábamos en pandemia se empezó a hacer bastante lo que se llamaba auto-casting. ¡Lo mandé y al mes llamaron!

Fui pasando diferentes instancias hasta que un día me dijeron que había quedado. No podía estar más contenta, fue un sueño hecho realidad. Es difícil que se abran puertas cuando uno empieza tan joven, y uno hace muchos castings en los que no queda. Me agarró un poquito de miedo, me sentí intimidada, pero eso se me pasó al toque. Todos son un amor y trabajar con ellos fue hermoso.

"Es difícil que se abran puertas cuando uno empieza tan joven", asegura Fisz respecto a la oportunidad que recibió para la serie

—¿Sabías en qué consistía tu papel? ¿Cómo lo preparaste?

—Sabía que era la hija de Juan Salvo, pero no mucho más. Después me enteré de que estaba desaparecida, que era el motor para que Juan salga a la calle a buscarla. Más adelante en la trama, cuando al fin aparece, tiene cierta complejidad: se nota que no está del todo normal. Fue un gran desafío y todo ocurrió muy rápido. No tuvimos una instancia de ensayos. Lo que hice fue escuchar mucho a mis compañeros, apoyarme en el director, Bruno, que es un genio y nos dejaba jugar y proponer. También tuve ensayos con María Laura Berch, directora de casting, que me ayudó muchísimo.

—¿Qué sabías de la historieta antes del proyecto?

—Mi hermana la había leído para la escuela, así que un poco la conocía. El mismo día que me confirmaron, ella me compró una edición muy vieja en un puesto del Parque Centenario y, después, mi abuelo me regaló otra muy linda que tengo en mi casa. Me la devoré rápidamente.

Mora, en una escena junto a Carla Peterson, su madre en la ficción

—Ya habías trabajado en otras ficciones para Disney como Tierra Incógnita. ¿Sentiste que fue un gran cambio?

—Sí, fue un cambio gigante. Allá está todo muy cuidado y no te podés salir del libreto. En El Eternauta pudimos proponer, tomar decisiones. Sentí que eso me ayudó mucho como actriz, que me daba más control sobre mi personaje.

—¿Sentís que pudiste dejar tu huella personal en Clara?

—Totalmente. No solo yo, todos los personajes tienen mucho de los actores que los interpretan.

—¿Qué significó para vos ser parte de un proyecto así?

—Fue muy importante. En Argentina hay muchísimo talento, no solo actoral, también técnico, y no siempre se lo valora. El Eternauta puede ayudar a que se vea en otros países y se reconozca nuestra ficción. Además, el mensaje sigue vigente: trabajo en equipo, solidaridad... ¡Nadie se salva solo!

En la historieta original, guionada por Oesterheld, la hija de Juan Salvo es Martita; en la adaptación de Stagnaro para Netflix es reemplazada por Clara, el papel a cargo de Mora Fisz

—¿Cómo te sentiste al trabajar con figuras tan importantes como Ricardo Darín y Carla Peterson?

—La verdad, fue un lujo trabajar con ellos, un privilegio. Más allá de lo que todos ya sabemos lo que son como actores, son gente muy grosa, con un montón de experiencia y años de trayectoria. Además, son excelentes personas y me hicieron sentir cómoda en todo momento; nos queremos mucho. Cada vez que nos reencontramos en cualquier evento o en algún cumpleaños hay mucho amor. Entre todo el elenco se generó un vínculo muy unido y eso para mí es un privilegio porque es algo que no sucede en todos de los sets.

—¿Crees que tu personaje puede ayudar a atraer a nuevas generaciones a esta historia?

—Eso espero. Hay varios personajes adolescentes, eso ayuda. Me llegan mensajes muy lindos de personas de mi edad que están enganchadas. Me parece muy acertado que haya ese cruce generacional.

En la serie, el personaje de Fisz se encuentra desaparecido y sus padres -a cargo de Ricardo Darín y Carla Peterson- intentan encontrarla en medio de un panorama apocalíptico

—¿Qué nos podés adelantar de la segunda temporada?

—¡Que se van a sorprender! Me gusta ver a la gente que está enganchada con los personajes y la historia, y me parece que la segunda va a estar muy buena... En realidad no puedo contar mucho, pero sí que nos adelantaron un poquito porque ya la están escribiendo. Incluso me mandan mensajes tipo “¡Ojito con lo que hacés!“ Me da mucha gracia. Se viene con todo...

—Además de actriz sos cantante, ¿cómo conviven esas dos pasiones?

—Desde muy chica quise cantar y actuar. Yo siempre supe que quería dedicarme a eso y lo veía como mi sueño y mi aspiración. Tomé clases de canto, actuación, comedia musical y, apenas terminé la secundaria, empecé a trabajar en Disney. No tuve la oportunidad de ir a la universidad a estudiar algo relacionado con eso, pero sí fui por un año para hacer Producción y Dirección Audiovisual, aunque lo tuve que dejar por mis proyectos laborales. Pero me encantaría, creo que es importante formarse. En 2021, saqué un álbum que se llama Sinestesia.

De cara a la segunda temporada de la serie, Mora expresa su emoción y adelanta la sorpresa que se llevarán los espectadores (Marcos Ludevid / Netflix)

—Ante el gran impacto que está generando la serie, ¿qué mensaje querés que la gente se lleve?

—Me parece que el mensaje más claro pasa por valorar el trabajo en equipo y resalta mucho la idea de solidaridad. Después de ver la serie, creo, todos nos ponemos a pensar qué rol ocuparíamos en esa situación. ¡Y todos queremos pensar que seríamos gente que se la juega por los demás! Además, me parece lindo que despierte en los espectadores el llamado a la introspección y pensar cómo es uno como persona y si está ahí por los demás o no.

Como la nevada que cae sin aviso en las primeras páginas de la historieta y, a la vez, en los primeros minutos de la serie, la llegada de Mora Fisz a El Eternauta fue silenciosa, pero contundente. Se metió en una historia cargada de peso simbólico y político, y le dio vida a una hija que, aunque perdida, sostiene el corazón del relato.

Y Clara, con su potente aparición, deja claro que incluso en la ficción más oscura hay personajes que alumbran.

