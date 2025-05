Andrea Rincón presenta su programa sobre salud mental: “La gente tiene hambre de sanar”

Andrea Rincón conduce por Canal 9 "Con todo respeto"

Andrea Rincón inició un proyecto profundamente personal que llegó a la pantalla de Canal 9, “Con todo respeto” con un enfoque poco común en el medio: sanar desde la televisión. En plena gira internacional por el estreno de Las nubes en Hollywood, la película está protagonizada por Diego Cremonesi, Guillermo Zapata y Alberto Ajaka, la actriz habló con Teleshow desde un aeropuerto, emocionada, y muy comprometida con contar cada detalle de su más reciente apuesta profesional.

“La verdad es que para mí es todo lo que está sucediendo muy emocionante. El otro día veía los carteles del programa en la calle y me largué a llorar. Trabajé mucho. Lo dirigí, lo escribí, edité ocho horas por día. Todo esto me lo cargué al hombro desde febrero del año pasado.”

"Con todo respeto" con Andrea Rincón y con su primer invitado

El programa nació de un proceso terapéutico profundo, primero personal y luego colectivo. “Esto empezó cuando hice un cortometraje con Gloria Luna, mi terapeuta. Se llama Bullying, lo presentamos en escuelas, cárceles, institutos. Y en todos lados descubrimos algo: la gente tiene hambre de sanar”, relata con pasión Andrea.

Ese deseo de sanar es el eje del ciclo. “Pensamos que en cada persona había algo que podía aportar. Yo misma me comuniqué con cada artista para saber si estaban preparados para abrir su corazón, para desnudarse. Porque eso es lo que hacemos: desarmarnos. Sacarnos las máscaras.”

"Con todo respeto" con Andrea Rincón y su segundo invitado el actor Facundo Arana

El origen de un programa que busca sanar

— ¿La idea del programa fue tuya?

— Es una idea mía, en realidad. Yo hice un cortometraje en 2019 con Gloria Luna, que fue mi terapeuta. La conocí cuando tenía 28 años en un neuropsiquiátrico. Después de un tiempo de tratamiento seguimos conectadas y forjamos una amistad.

— ¿Y qué descubrieron en esos encuentros?

— Que la gente tenía un hambre enorme de sanar. Venían chicas adultas llorando, con cosas de la infancia no resueltas. En cada lugar, la respuesta era distinta. En una cárcel es una cosa, en una escuela otra. Pero todos necesitaban hablar, compartir, sanar.

— ¿Cómo llegó eso a convertirse en un programa?

— Primero pensamos en hacer charlas masivas. Pero un día dijimos: hagamos un programa. Nos juntamos en febrero del año pasado y empezamos a escribir. Cambiamos mil veces hasta encontrar el formato. Queríamos que cada tópico tenga una pequeña ficción al comienzo que yo actúo, para que la gente entienda desde lo emocional.

Un espacio íntimo, terapéutico y televisivo

El nuevo programa de Andrea Rincón es una propuesta atípica para la televisión abierta: combina actuación, testimonio y análisis terapéutico, con el objetivo de brindar herramientas emocionales a quienes lo vean. Ella misma lo define como un espacio donde se rompe el silencio y se sueltan las máscaras.

— ¿Cómo está estructurado el programa?

— Cada capítulo empieza con una ficción muy cortita, que yo actúo. No es lo mismo explicar con palabras que mostrar lo que pasa. Después de esa escena, aparece la charla con el invitado y las dos terapeutas. Y todo gira alrededor de un tema.

— ¿Qué buscás con esas ficciones?

—Que la gente entienda lo que se vive en carne propia. Como en el teatro, que te vas shockeado. Es una forma de que cale más hondo. Queríamos representar emociones reales, situaciones reales.

"Con todo respeto" con Andrea Rincón con Facundo Arana y las dos licenciadas en psicología que intervienen en el programa

— ¿Por qué decidiste sumar a dos terapeutas?

— Porque creo que hablar de salud mental requiere mucho cuidado. Hoy en la tele todos opinan, pero esto no es para opinólogos. Una es la Licenciada en psicología Paula Zuccherino, y la otra es Gloria Luna, también psicóloga y coach ontológico. Son polos opuestos, y eso está buenísimo. Sus miradas se complementan.

— ¿Cuál es el rol de ellas en cada episodio?

— Hacen las preguntas, bajan conceptos, guían la charla. Me parecía fundamental que no todo quede en lo anecdótico. Además, ayudan a contener lo que se abre. Porque lo que pasa ahí es fuerte. No todos los artistas están listos para hablar de ciertos temas. Por eso yo los llamé uno por uno, para saber si estaban preparados.

— ¿Cuál es el objetivo principal?

— Ayudar a sanar. Que quien esté mirando pueda tomar algo, una herramienta, una frase, lo que sea. No pretendemos salvar a nadie, pero sí tocar el corazón. Vivimos un momento muy roto como sociedad, y si este programa puede aportar algo, aunque sea pequeño, ya está bien.

Artistas que se desnudan frente a cámara

En cada episodio del ciclo, un artista invitado se sienta a hablar con honestidad sobre sus experiencias, emociones y heridas. Andrea Rincón los convocó personalmente, buscando que cada uno aporte desde un lugar auténtico. El resultado, según ella, fue profundamente movilizante.

En el primer capítulo estuvo Benjamín Vicuña, hablando de vínculos

—¿Quiénes son los invitados de la primera etapa?

—En el primer capítulo estuvo Benjamín Vicuña, hablando de vínculos. Abrió el corazón por completo. Dijo cosas que yo no lo escuché decir en ningún lado. Este sábado participa Facundo Arana, y los siguientes son Beto Casella, Gastón Pauls, Luisana Lopilato, Rodrigo Tapari, y Darío Z. Cada uno con un tema distinto.

—¿Cómo elegiste a cada invitado?

—Me comuniqué personalmente con cada uno. Les decía: “este es el tema, ¿estás preparado para hablarlo?”. Porque abrir el corazón no es fácil. Requiere coraje. Y no todos están listos para desnudarse frente a otros, sacarse las máscaras

—¿Cuál es el enfoque de esos testimonios?

—Queremos mostrar cómo hicieron para salir de situaciones difíciles. Qué herramientas usaron. Qué los ayudó. Para que la gente que ve el programa se sienta identificada. Que diga: “a mí me pasó algo parecido”. Ese es el objetivo: entregar herramientas.

Andrea Rincón con Benjamín Vicuña en "Con todo respeto"

—¿Qué temas se abordan en los capítulos?

—Benjamín Vicuña habló de todo tipo de vínculos. Facundo Arana, de éxitos y fracasos. Beto Casella, de narcisismo: cómo reconocer a un narcisista, cómo te deja, cómo salir. Gastón Pauls, de adicciones. Luisana Lopilato, del amor en todas sus formas. Darío Z., de los pecados capitales. Rodrigo Tapari, de esos momentos que te cambian la vida de repente.

—¿Hubo alguna entrevista que te impactó especialmente?

—Varias. Hay artistas que se emocionaron, que contaron cosas durísimas. Algunos los conocía, a otros los conocí ahí. Pero todos entendieron de qué se trataba esto. No es un programa más. Era un espacio para sanar.

Andrea Rincón y su emoción por participar en la película "Las Nubes"

Un trabajo a pulmón y con el corazón

Detrás del estreno, del set y de los nombres famosos, hay una sola figura que llevó adelante cada etapa del proyecto: Andrea Rincón. La actriz no solo ideó el contenido, sino que se involucró personalmente en la escritura, la dirección y la edición. Todo, con un único motor: el deseo profundo de hacer algo con sentido.

—¿Quién te ayudó con el proyecto?

—La verdad es que lo hice casi todo yo. Llamé a Gustavo Sofovich para ver si me podía ayudar con la parte comercial, cuando todavía iba a salir por una plataforma. Gustavo lo vio, y le encantó. Me dijo: “Esto es buenísimo” y se lo llevó al Canal 9. Ahí se destrabó todo.

—¿Cuánto te afectó personalmente trabajar en esto?

—Hubo capítulos que me hicieron llorar la vida. Te atraviesan. Porque uno revive cosas. Pero también lo disfruté. Lo hice con el corazón. Y cuando ves que todo toma forma, que los carteles están en la calle, que va a salir al aire, sentís que valió la pena.

—¿Algún episodio te tocó especialmente?

—Todos. Pero cuando hice el de narcisismo, leí un libro y no dormí esa noche. Lloré. Me atravesó. Me escribían personas de todas partes, y yo decía: “Estamos rodeados”. Son vampiros emocionales. Vienen, sacan lo que quieren y desaparecen.