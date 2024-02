La fuerte confesión de Andrea Rincón sobre su infancia: “Me autolesionaba cuando algo me dolía mucho”

Testimonio de Andrea Rincón (Video: Instagram)

Andrea Rincón no tuvo una vida fácil. Es la cuarta de ocho hermanos, y según ella misma contó en varias oportunidades, a los 13 años comenzó a consumir alcohol, a los 15 cocaína y a los 17 se había ido de su casa. La actriz ha estado internada por sus adicciones y logró superar su depresión con mucho esfuerzo de su parte y mucha terapia psicológica. En esta ocasión, estuvo invitada al podcast que realiza Santiago Talledo, que se llama Cero miligramos, y sale por la aplicación Spotify. En dichos episodios, el actor busca hablar de diferentes trastornos y afecciones de salud mental con personalidades del espectáculo argentino que, algunas veces, tuvieron que atravesarlos sin hacerlos público por miedo a que los discriminen.

Así fue como en esta oportunidad, la invitada al ciclo llamado “Depresión” fue Andrea Rincón. La actriz reveló que padece este trastorno desde muy pequeña y sorprendió al dar detalles de algunas situaciones que vivió cuando era una nena. “A los cuatro años fue la primera vez que me corté los brazos”, comenzó diciendo la exGran Hermano que se hizo famosa por su paso en el reality show en el año 2007. “Yo creo que lo hacía como un poco para llamar la atención de los demás”.

Más adelante, Andrea habló sobre las actitudes que tomaba para autolesionarse y analizó también la razón de sus actos. “Porque era como un raspado, me encerraba en el baño y me raspaba y tenía como todos raspados en el brazo”, reveló. “Y era como que lo hacía cada vez que había algo que me dolía mucho, me encerraba y lo hacía. Y yo lo sentía como una especie de quererme cortar las venas y no animarme, era como chiquitita, era muy chiquitita”, recordó sobre aquella época tan dura de su vida.

A orillas del mar Egeo, Andrea Rincón disfrutó de un viaje inolvidable (Instagram)

Acto seguido, Talledo le preguntó si ella entendía lo que estaba haciendo. “Sí, yo era consciente de lo que significaba el acto de cortarte las venas. Estamos hablando de una edad muy temprana. Y yo me acuerdo que siempre, si me peleaba con mi padre quería que se vea. Era como que le traía el vaso y se lo ponía cerca, cosa que se viera. Yo quería que se vieran las marcas, como diciendo: ‘Esto es tu culpa’ y yo no sé si no lo veía o se hacía bien el boludo porque nunca pasó nada”, señaló abriendo su corazón al conductor y a toda la audiencia.

Cabe recordar que Andrea vivió situaciones muy difíciles a lo largo de su vida. Por ejemplo, en el año 2017 ella misma contó que “había llegado a pensar en quitarme la vida”. En esa oportunidad, en una nota para una revista de actualidad, reveló que “estuve internada varias veces. Por pastillas, pero no quiero hablar de esto. Prefiero mirar hacia adelante”. La actriz también contó que fue posible superarlo gracias al apoyo de su familia.

Uno de sus mayores problemas fue superar la adicción al alcohol. “Mi problema siempre fue el alcohol. Lo que hizo en mi vida fue que no me preocupara por nada, que todo me chupara un huevo. Lo descubrí a los 13 años y dije: ‘Acá está, ésta es la solución’. Siempre tenía miedo de que le pasara algo malo a mis hermanos. Y si bebía de más, me olvidaba de todo”. Sin embargo, la actriz pudo reponerse y atravesar estos obstáculos. En el 2016 recibió un Premio Martin Fierro como Revelación por su labor en La Leona, y durante el año pasado compartió en sus redes sociales las imágenes de un momento muy especial. Allí decidió recibir el sacramento del bautismo por parte de la Iglesia Épica. “Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viajas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas”, escribió junto al posteo citando a La Biblia. Y siguió: “Gracias a mi familia y amoigos por compartir este momento tan especial y único conmigo. Son como Rexona...ja. Mi amor eterno. Gracias totales”.