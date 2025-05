Santiago del Azar contó detalles sobre su relación con Melody Luz, la expareja de Alex Caniggia

Santiago del Azar negó que exista un noviazgo con Melody Luz, aunque describió su relación como sincera (Video: LPDS, Canal Nueve)

Santiago del Azar, el cocinero que compartió pantalla con Melody Luz en El Hotel de los Famosos (Eltrece), habló por primera vez en profundidad sobre su vínculo con la bailarina, expareja de Alex Caniggia. En una entrevista en el ciclo Los Profesionales de Siempre (El Nueve), aclaró su situación con Melody, expuso detalles personales de su vida sentimental y se mostró incómodo ante algunas preguntas de los panelistas.

La conversación comenzó con una pregunta directa: “¿Creés que Melody sigue enamorada de Alex Caniggia?”, quiso saber Alejandro Castelo. Antes de responder, Del Azar eligió desmarcarse de cualquier definición romántica formal. “Quiero aclarar que no somos pareja. No estamos de novios”, sostuvo, dando a entender que el vínculo que mantienen es reciente y todavía... no saben cómo denominarlo.

Al ampliar sobre la posible conexión emocional entre Melody y su expareja, fue categórico: “Yo creo que no, porque si no, no estaría conmigo”. El periodista contó que, de hecho, en una conversación íntima con ella le hizo la misma pregunta: “¿Seguís enamorada?”, consultó, y ella le contestó con emojis de boca cerrada.

A lo largo del intercambio, Del Azar se mantuvo tajante sobre su visión de las relaciones afectivas. Con 39 años y una vida sentimental con altibajos, dijo haber aprendido de experiencias pasadas. “No se engaña. Se respeta. Hay que tener comunicación”, enumeró, reconociendo que tuvo más relaciones de las que hubiese deseado, pero que eso también le dejó aprendizajes. “Aprendí más de lo que me hubiese gustado porque tuve varias. Capaz que hubiese tenido menos”, reflexionó ante los panelistas.

El origen del acercamiento entre Santiago y Melody no fue casual. Según su relato, todo comenzó cuando notó que ella veía con frecuencia sus historias en redes sociales. Esa actitud lo sorprendió y lo llevó a revisar si seguía en pareja con Caniggia. “Me fijé y vi que estaban separados. Entonces le escribí y le pregunté: ‘¿En qué andás?’”, contó. A partir de ese mensaje, coordinaron una salida: fueron a comer y, según sus propias palabras, “la pasamos muy bien”.

Sobre el tipo de contenido que sube a redes y que habría captado la atención de la bailarina, Santiago fue autocrítico y transparente: “Cocino, muestro mis platos, pero también me muestro entrenando. Subo cosas mías, mi evolución física, cómo me estoy cuidando”.

Entonces el panel lo interpeló sobre algunas publicaciones más subidas de tono, como una foto donde aparece desnudo tapándose con una taza. “Eso fue público”, reconoció sin reparos, dejando en claro que no tiene problemas en mostrar su cuerpo, pero también afirmando que “la intención no era provocar”.

Santiago admitió haber aprendido de errores sentimentales y destacó la comunicación como clave en cualquier relación (Video: LPDS, El Nueve)

Aunque dijo no tener respuestas definitivas sobre el futuro con Melody, dejó claro que lo que están viviendo es sincero y genuino. “Lo que importa es que nos estamos acompañando y cuidando. Eso no se negocia”.

Este miércoles, Melody Luz participó en un móvil de Intrusos (América TV), donde se refirió tanto a su ruptura con Alex como a su presente. “Estoy bien, llena de trabajo, maternando y corriendo de un lado al otro”, resumió. En esa misma aparición, se mostró crítica del entorno mediático que rodea las rupturas: “Qué lástima que llame la atención que las cosas terminen bien”.

Melody Luz afirmó estar enfocada en su carrera y maternidad, dejando atrás el entorno mediático de su ruptura (Video: Intrusos, América TV)

En publicaciones a través de sus redes sociales, también había compartido su desencanto con el final de su relación con Caniggia: “No fui feliz por mucho tiempo, por muchas razones”. A pesar de eso, fue respetuosa con su expareja: “A él solo le deseo felicidad porque es una muy buena persona y siempre va a ser el padre de mi hija”.

Del Azar, por su parte, se mostró respetuoso del lugar que ocupa Alex Caniggia en la vida de Melody y evitó cualquier comentario ofensivo. “Ella lo cuida porque es el padre de su hija. Eso no va a cambiar”, afirmó.