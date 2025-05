Luciana Salazar anunció que será la nueva imagen de DivasPlay: “Me sentí cómoda y libre”

Luciana Salazar será la embajadora principal de DivasPlay, destacando el respeto y profesionalismo del proyecto (Video: Ahora Caigo, Eltrece)

Luciana Salazar formalizó su incorporación a DivasPlay, una reconocida plataforma de contenido para adultos donde ya trabajan famosas argentinas. Desde junio, será la imagen principal del sitio, volviendo al universo de la sensualidad, pero con una propuesta estética renovada y profesional.

La confirmación se dio durante su participación en un sketch de Ahora Caigo, el ciclo que conduce Darío Barassi por Eltrece, donde la actriz reapareció en televisión antes del lanzamiento oficial de su contenido. Allí, deslumbró con su rol, donde interpretó a la exnovia del personaje de Mariano Saborido.

“Luciana, lo nuestro fue hermoso, pero yo ahora me debo a otra persona, vos vas a encontrar a un hombre mejor que yo”, le explicó “Pepe”, mientras que ella insistía: “Con esos músculos, esa carita...”. Finalmente, él sentenció: “Es que yo ya no soy el mismo semental de antes, yo ya no puedo más ser lo que era, este cuerpo tallado ya no está para vos. Luciana, vos ya sabés lo que yo quiero”, dijo, haciendo alusión a su intención de transformarse en un “divo play”.

Allí, se dio el ansiado anuncio: “Yo voy a ser la embajadora de DivasPlay”, reveló en el clip. La modelo retoma así un rol que supo ocupar años atrás, cuando protagonizaba producciones en medios gráficos. “Me costó al principio, porque venía bastante alejada de todo ese mundo”, explicó a Teleshow sobre sus primeras dudas. Pero lo que finalmente la convenció fue “el nivel de profesionalismo y respeto con el que trabajan”.

La propuesta de DivasPlay no fue improvisada. Según confirmó una fuente ligada a la plataforma a Teleshow, aceptó sumarse porque se le ofreció una planificación de marketing concreta, con objetivos y proyecciones claras. “Me resultó muy tentadora la forma en que abordan el proyecto: arman un plan completo para que una sepa qué esperar, cómo puede funcionar la alianza”, detalló la figura. La previsibilidad de los números proyectados y el respaldo del equipo terminaron de definir su decisión: “Dije: ¿por qué no probar?”.

Desde el mismo entorno, afirmaron que Luciana Salazar era una de las incorporaciones más deseadas desde los inicios del proyecto. El acercamiento llevó tiempo: durante tres años intentaron convencerla sin éxito. El punto de inflexión fue estético. La propuesta visual, combinada con un equipo que ella valoró por su respeto y cuidado, le permitió reencontrarse con una faceta que había dejado de lado: “Sentí que era el momento justo. Me lo propusieron varias veces, pero recién ahora me sentí cómoda y libre para hacerlo”.

La propia empresa afirma que su llegada no es un reemplazo, sino una evolución: buscaban desde hace tiempo sumar a una figura de su calibre. “La asociación con Luciana fue siempre lógica: es un ícono sensual de la Argentina y una precursora del contenido audiovisual sexy, mucho antes de que se hablara de plataformas y tendencias”, explicaron a Teleshow. Y destacaron que su incorporación marca “el cierre de un ciclo” para la plataforma, que ahora la considera como su figura más representativa.

Cabe mencionar que esta plataforma logró captar la atención de varias celebridades argentinas, uruguayas y paraguayas que venden su contenido a través de esta página y generan ganancias diarias en dólares. Entre ellas, figuras como Candelaria Tinelli, Charlotte Caniggia, Barby Silenzi, María Fernanda Callejón, Adabel Guerrero, Larissa Riquelme, Belén Francese, Lorena Paola, Tamara Bella, Mónica Farro, Gisela Bernal, Griselda Sánchez, Mariana Diarco, Fernanda Vives y Luciana Elbusto.

El vínculo de Luciana Salazar con DivasPlay se da en un gran momento personal para ella, donde luce su cuerpo activamente a través de sus redes sociales. En este sentido, hace no mucho tiempo, reveló a través de su cuenta de Instagram cómo es su rutina de entrenamiento para mantenerse en forma.

“Buenas, buenas, acá yendo a entrenar. A las 12 del mediodía porque dicen que es la mejor hora”, se presentó la modelo, antes de dar más detalles. “Lo suelo hacer entre las 11 o las 12 y hago más o menos dos horas, pero a veces me extiendo un poco más″, sumó en relación a su rutina de ejercicios.

Acto seguido dejó en shock a todos con la cantidad de veces que va al gimnasio por semana: “Hoy me toca en el club donde hago dos veces por semana. Y después hago tres veces en mi torre, que la verdad que tiene un gimnasio súper lindo. Trato de hacer cinco veces a la semana, pero no siempre puedo, esa es la realidad. Cuando puedo, genial, porque es el ideal y si no puedo, mínimo cuatro”.

Aunque la incorporación de la modelo se destaca por sus méritos propios, se da en un contexto particular: el alejamiento de Wanda Nara de la plataforma. Y es que, tras abrir una cuenta en OnlyFans, otra plataforma de contenido similar, podría derivar en un conflicto judicial por violación de contrato. DivasPlay opera bajo esquemas de exclusividad, y en el caso de la empresaria, el acuerdo habría estado ligado no a plazos sino a un monto mínimo de facturación.