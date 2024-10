Luciana Salazar explicó cómo es su rutina de entrenamiento y contó por qué tuvo que bajar la frecuencia

Luciana Salazar reveló cuantas horas va al gimnasio (Video: Instagram/salazarluli)

En su perfil de Instagram, Luciana Salazar se muestra muy activa, haciendo partícipes a sus seguidores de los distintos aspectos de su vida. Hace algunos meses explicó cómo es la alimentación que lleva junto a su hija Matilda y ahora reveló cómo complementa esta dieta con ejercicio, la cantidad de veces por semana que va al gimnasio, y dio detalles de su día a día.

En un video grabado en el asiento de su auto, vestida con un look de deportivo total black, mantuvo una conversación con sus tres millones de seguidores: “Buenas, buenas, acá yendo a entrenar. A las 12 del mediodía porque dicen que es la mejor hora”, se presentó la modelo, antes de dar más detalles de su agregó. “Lo suelo hacer entre las 11 o las 12 y hago más o menos dos horas, pero a veces me extiendo un poco más″, sumó en relación a su rutina de ejercicios.

Acto seguido dejó en shock a todos con la cantidad de veces que va al gimnasio por semana: “Hoy me toca en el club donde hago dos veces por semana. Y después hago tres veces en mi torre, que la verdad que tiene un gimnasio superlindo. Trato de hacer cinco veces a la semana, pero no siempre puedo, esa es la realidad. Cuando puedo, genial, porque es el ideal y si no puedo, mínimo cuatro”.

Sin embargo, según sus propias palabras hubo un tiempo de mayor intensidad: “Al ritmo que llevo yo, cinco veces por semana está muy bien. Hubo una época en la que entrenaba seis a siete veces por día, una loca. Ahora ya no tengo ese tiempo”, admitió. Y dio a entender los motivos por los cuales no puede dedicarle todo el tiempo que quisiera al entrenamiento físico. “Después me voy al centro de estética y más tarde llega Matilda, que la tengo que llevar a las actividades que hace, porque mi hija hace de todo”, cerró.

Luciana Salazar mostró los suplementos dietarios que consume con su hija

Un par de meses atrás, la conductora mostró en sus redes sociales la gran cantidad de suplementos que ingiere día a día junto a su hija, con la intención de complementar la dieta pescetariana que implementan. Salazar expuso una serie de pastilleros con píldoras de diferentes colores y, en compañía de la niña, explicó en detalle el cronograma.

Luciana Salazar mostró la cantidad de pastillas que toman ella y su hija Matilda

“Esta es nuestra coctelera. Tomo un poquito de pastillas. Esta es la de Matu. Ya agarraste las de la mañana”, describió, al ver que faltaba uno de los comprimidos en el casillero correspondiente. “Sí”, contestó Matilda, atenta al relato de su madre. “Ella toma tres a la mañana, otras tres a la tarde y una a la noche. Le quedan cuatro más”, continuó la actriz, mostrando en primer plano el pastillero de la nena.

Luego, Luciana pasó a enumerar sus dosis, mientras su hija realizaba distintas acotaciones: “Mamá tiene estas, que son bastantes. Tengo seis a la mañana. A la media mañana tengo tres más. Después tengo cuatro para la tarde y dos más a la noche”, un total de 15 comprimidos diarios.

En la misma línea de la salud y la alimentación, la modelo había respondido algunas preguntas de sus seguidores que la consultaron por los “permitidos” que tiene su hija en un contexto de alimentación estricta, con la preponderancia de frutas y verduras y la ausencia de gaseosas. Y Luli respondió sin rodeos: “Algunos, como todos los niños... Pero come muy sano. En casa, las golosinas no existen, solo en los cumpleaños”, expresó y dejó en claro que existe un gran balance en sus días.