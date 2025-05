El grito de emoción de Wanda Nara luego de que su hijo convirtiera un gol con las inferiores de River Plate: “Orgullosos”

La emoción de Wanda Nara luego de que su hijo convirtiera un gol en las inferiores de River

Desde acompañarlos al colegio a brindarles la mejor vida posible, Wanda Nara no oculta su amor por sus hijos. Y si bien siempre muestra su cariño por cada uno de ellos, la conductora mantiene una estrecha relación con el mayor de todos, Valentino López. Fue por esa razón que, este miércoles, la mediática no pudo evitar emocionarse al ver a su pequeño convertir un gol en las inferiores de River Plate.

“Orgullosos”, escribió la empresaria, junto a un emoji de una cara con ojos llorosos junto a un video de la jugada de gol de su hijo. En la story que Nara compartió con sus 17 millones de seguidores podía verse cómo la conductora seguía la transmisión del encuentro a través de su celular. “Bomber, mi amor. Para Franchi”, dijo la madre de Valentino mientras su hija Francesca sostenía su teléfono.

El gol de Valentino, fruto de la relación de Wanda Nara y Maxi López, fue el que abrió el marcador y guió el primer triunfo de la Sub 17 de River Plate en la Copa Futam. De esta manera, los millonarios le ganaron 2 a 0 a Bonfim con goles de Valentino López y Estevis López por la tercera fecha de dicho certamen. En su cuenta de Instagram, el deportista celebró su logro con una imagen junto a sus compañeros. “A muerte con ustedes”, escribió el chico junto a un emoji de espadas y otro de una gallina.

Valentino, el hijo de Wanda y Maxi López, dio una charla TED que emocionó a su mamá

Esta no es la primera vez que Wanda muestra su orgullo por su hijo. Un año atrás, el joven fue noticia luego de haber dado una charla sobre liderazgo. Fue en el marco de Clubes TED-Ed, un derivado de las reconocidas charlas TEDx como iniciativa educativa que busca ayudar a que las ideas de los jóvenes y adolescentes sean escuchadas.

Muy seguro de sí mismo y con cierta madurez para su edad, el hijo mayor de la mediática y el exfutbolisita se paró frente al público para contar algunas de las experiencias que lo ayudaron a convertirse en líder. “Un líder capaz no es el jugador más fuerte de un equipo. Y hay veces donde el líder tampoco es el capitán”, comenzó diciendo Valentino en su alocución.

“¿Qué es un líder? Bueno, todo arrancó en París”, continúo y trajo a colación la mudanza que hizo su familia cuando Mauro Icardi fue transferido al Paris Saint Germain. “Fue un cambio muy grande para mi familia, el primero. No sabíamos hablar con la gente, íbamos a comprar unas papas fritas y nos costaba. Íbamos a entrenar con mis hermanos y se nos complicaba porque todos nos miraban con una cara de: ‘Ese es el hijo de…”, ‘Está acá sólo por él’. Y eso me dolía mucho”, contó.

Valentino López sorprendió con una contundente declaración para su mamá Wanda Nara: "Todo a tu nombre"

“Gracias a Dios, siempre estuvo mi mamá y hubo momentos muy difíciles de mi vida donde ya no quería más jugar. Imagínate, estar jugando en el PSG y ya no querer jugar, es raro. Muy raro”, enfatizó. “Terminó el año y me di cuenta de muchas cosas. Primero que todo, que tenía que cambiar, y gracias a ese cambio, me cambió toda mi vida. Porque en mi segundo año empecé a hacer goles, a ser feliz. Empecé a hablar el idioma, que no lo quería aprender porque medio que le tenía una cosa al francés. Y lo aprendí de la nada”, dijo.

No es la primera vez que Wanda evidencia su vínculo con Valetino. Días atrás, la conductora llamó la atención de sus seguidores al compartir la sorprendente declaración del joven. Desde el cómodo sillón del living de su casa, el deportista lanzó una frase contundente: “Yo cuando sea grande voy a poner todo a tu nombre“.

Conmovida, Wanda exclamó: “¿Todo a mi nombre? ¿Por qué?“. Acto seguido, el joven respondió sin moverse del sillón: ”Por las dudas”. “Te amo mi amor, que confíes en mí”, agregó su madre visiblemente emocionada.