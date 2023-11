Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, dio una charla TED sobre liderazgo: la emoción de su familia

Valentino, el hijo de Wanda y Maxi López, dio una charla TED que emocionó a su mamá

Con apenas 14 años, Valentino López le está dando a sus padres Wanda Nara y Maxi López algunos motivos para que se sientan orgullosos. El joven es parte de las divisiones inferiores de River Plate y vive solo en Buenos Aires. Pero además, esta semana se convirtió en noticia por haber dado una charla sobre liderazgo. Fue en el marco de Clubes TED-Ed, un derivado de las reconocidas charlas TEDx como iniciativa educativa que busca ayudar a que las ideas de los jóvenes y adolescentes sean escuchadas.

Muy seguro de sí mismo y con cierta madurez para su edad, el hijo mayor de la mediática y el exfutbolisita se paró frente al público para contar algunas de las experiencias que lo ayudaron a convertirse en líder. “Un líder capaz no es el jugador más fuerte de un equipo. Y hay veces donde el líder tampoco es el capitán”, comenzó diciendo Valentino en su alocución.

“¿Qué es un líder? Bueno, todo arrancó en París”, continúo y trajo a colación la mudanza que hizo su familia cuando Mauro Icardi, actual marido de su mamá, fue transferido al Paris Saint Germain. “Fue un cambio muy grande para mi familia, el primero. No sabíamos hablar con la gente, íbamos a comprar unas papas fritas y nos costaba. Íbamos a entrenar con mis hermanos y se nos complicaba porque todos nos miraban con una cara de: ‘Ese es el hijo de…”, ‘Está acá sólo por él’. Y eso me dolía mucho”, contó.

“Gracias a Dios, siempre estuvo mi mamá y hubo momentos muy difíciles de mi vida donde ya no quería más jugar. Imagínate, estar jugando en el PSG y ya no querer jugar, es raro. Muy raro”, enfatizó. “Terminó el año y me di cuenta de muchas cosas. Primero que todo, que tenía que cambiar, y gracias a ese cambio, me cambió toda mi vida. Porque en mi segundo año empecé a hacer goles, a ser feliz. Empecé a hablar el idioma, que no lo quería aprender porque medio que le tenía una cosa al francés. Y lo aprendí de la nada”, dijo.

Wanda Nara y Valentino López

“Entonces mi papá, un día de la nada me pregunta: ‘¿No querés venir a jugar a River?’. Y yo le dije: ‘Pa, la verdad es que estoy haciendo muchos goles acá, estoy feliz’. Pero él me dijo ‘River es familia’. Y bueno, me vine a probar acá. Y desde el primer día mis compañeros, unos cracks, los técnicos siempre estuvieron para mi. Quedé, en la semana quedé, estaba muy feliz”, recordó en su charla, la cual dio vestido con el uniforme del colegio de River Plate.

“Y cuando había quedado, pensé que todo había terminado, pero no. No, no, no. Empezaron los primeros partidos, no hice los primeros goles, los partidos me salía mal. Y en uno de los partidos salí llorando porque no me salían las cosas y era muy difícil para mi”, dijo el joven futbolista. Pero luego recordó cómo fue el nuevo punto de quiebre que lo trajo hasta donde está hoy: “Llegó ese día, un día en donde no me importaba más el gol. Total no estaba haciendo goles. Y en la charla con todos mis compañeros, todos se pusieron de acuerdo en pasarme la pelota a mí. En que Valentino haga el gol. Y eso no me lo voy a olvidar”.

La reacción de Wanda Nara y su familia por las palabras de Valentino

“Un mensaje importante: ahora yo estoy lesionado y me cuesta, pero lo estoy sacando adelante como saqué adelante el gol, como saqué el momento difícil en Francia. Y seguí luchando. Todos ustedes tienen un líder adentro, pero tienen que sacarlo para afuera. Muchas gracias”, cerró Valentino con su discurso y fue ovacionado por el auditorio.

“Mi hijo mayor. Qué orgullosa me haces sentir”, expresó Wanda Nara en su Instagram al compartir a sus seguidores un video de la charla que dio Valentino. La públicación se llenó de comentarios cariñosos para con el adolescente. Ahí se destacaron los de su tía Zaira, unos emojis de parte de su padrasto Icardi, pero también de su abuela Nora Colosimo. “La manzana no cae lejos del árbol. Sos un gran ejemplo para todos los chicos y un gran orgullo para esta abuela”, escribió la mamá de Wanda.