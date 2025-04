Sabrina Rojas presentó a Lechuga, su nuevo novio y expareja de otra famosa, con una romántica postal

Sabrina Rojas presentó a Lechuga, su nuevo novio, con una romántica postal: “Quiero abrazarte todo el día así” (Video: Instagram)

Luego de la separación de Sabrina Rojas del Tucu López, la conductora de Pasó en América manifestó sus intenciones de estar soltera, luego de versiones de que había sufrido infidelidades del conductor. Hoy su presente es completamente diferente y volvió a apostar al amor de Gabriel Liñares, un empresario al que conocen como “Lechuga”.

La exesposa de Luciano Castro compartió la primera foto junto a su flamante pareja, en donde se los ve enamorados y muy mimosos: allí él aparece abrazándola y dándole un beso, mientras Sabrina tomaba la selfie frente a un espejo que después compartió en su cuenta de Instagram. Una publicación significativa después de que había dicho en varias entrevistas que su vínculo era nuevo y prefería avanzar con cautela.

La pareja de la actriz es un empresario de la noche, tiene un bar y un boliche y estuvo casado con Flor Parise, actual novia de Karina Jelinek y con quien tiene un hijo de 11 años. La imagen de Sabrina y su novio estuvo acompañada por la canción “Todo el día así” de la banda porteña Koino Yokan. “¿Cómo es que todo el tiempo quiero abrazarte?/ ¿Cómo decir qué siento sin explicarte?/ Y quiero estar así“, canta el dúo.

Sabrina Rojas a los besos con Lechuga, su flamante novio (Instagram)

A finales de marzo, Sabrina Rojas fue consultada acerca de este vínculo, luego de que Yanina Latorre contó en LAM su nuevo interés romántico. “Estoy disfrutando de la vida. Soy una mujer que renació, que disfruta, que vive, que se divierte, que sale con amigas. Yo amo bailar. Estoy como recuperando tiempo... tiempo que estuve muy quieta, así que disfruto, yo renací”, señaló, en aquel momento.

“Hace cinco minutos que conozco a alguien, cinco minutos, no se puede poner títulos, es como raro. Querer disfrutar de alguien e intentar ver qué... pero lidiar con el apuro que no sé si yo. No es que me hago la misteriosa”, respondió, sobre la versión, sin desmentir que se estaban conociendo.

La admiración de Sabrina Rojas por Flor Vigna luego de su tensa relación con Luciano Castro, de por medio

Durante una entrevista en Ángel Responde, el ciclo de Ángel de Brito de streaming en Bondi Live, Sabrina Rojas reaccionó con humor a una línea de la nueva canción de Flor Vigna, al decir: “Wow. Si es real, más Tatiana que nunca”, lo que muchos interpretaron como una canción dedicada para Griselda Siciliani. El diálogo surgió cuando la conductora intentó recordar parte del estribillo y dijo: “¿‘Ella se va a encontrar con ella’, dice la canción?”, momento en el que Juli Argenta la corrigió con la frase exacta: “Ella se va a encontrar conmigo”.

La modelo se mostró abierta pero cautelosa al hablar de su nuevo romance en el programa LAM

En ese contexto, Dalma Maradona, también presente en el estudio, le preguntó a Sabrina si le gustaba la música de la ex Combate. Aunque inicialmente había tomado distancia, la actriz sorprendió al expresar: “Tal vez no es la música que yo consumo, pero sí, me parece muy capa ella como emprendedora, yo la admiro mucho”.

Antes de eso, Rojas respondió con firmeza cuando Argenta le consultó por el adelanto de la nueva canción de Vigna: “No lo escuché”. Su declaración pareció dejar en claro que las tensiones del pasado ya no forman parte de su presente. “Ya hablé, ya redondeé, ya sané. Ya todo por lo que pasa Flor yo ya pasé”, añadió, aludiendo a los conflictos anteriores con la cantante, marcados por la figura de Luciano Castro.

Durante años, los nombres de Sabrina Rojas y Flor Vigna estuvieron asociados a un enfrentamiento mediático alimentado por mensajes indirectos y tensiones cruzadas. Hoy el conflicto parece haber quedado atrás.