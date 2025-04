La romántica foto con la que Sabrina Rojas presumió a su nuevo novio: “Él es magia”

Sabrina Rojas y Gabriel Liñares confirmaron su relación con una romántica foto en redes sociales

Sabrina Rojas volvió a ocupar el centro de la escena con una publicación en redes sociales que dejó poco margen para las dudas. La conductora y actriz, que había mantenido un perfil más reservado en los últimos meses, sorprendió a sus seguidores con una imagen en la que aparece junto a su actual pareja, Gabriel “Lechu” Liñares, conocido popularmente como “Lechuga”.

“Él es magia”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con un emoji de corazón blanco. La foto la muestra sonriendo frente a cámara mientras su pareja la besa en la mejilla.

La publicación no pasó inadvertida. Lejos de ser una simple imagen romántica más, se convirtió en una declaración pública de afecto, dejando atrás su conflictiva separación de Luciano Castro. Con esta foto, la conductora dejó entrever que la relación con Gabriel Liñares avanza firme, más allá de si el vínculo se termina de definir como un noviazgo o no.

Hasta hace pocas semanas, el romance entre ambos era apenas un rumor. Sin embargo, la propia Rojas había optado por no confirmar oficialmente el estado sentimental. “Yo no siento que haya blanqueado porque no somos novios aún”, expresó al aire de Desayuno Americano, programa de América TV donde también colabora. En esa línea, explicó que si bien no hubo una conversación explícita que formalizara la relación, existe entre ambos una especie de exclusividad tácita, fundada más en el deseo compartido que en una definición verbal: “Hay modo exclusividad, pero no porque se habló, sino porque hay ganas”.

De todas formas, posteriormente, la actriz habló en profundidad acerca de su relación en su propio programa, Pasó en América (América TV). Además, en ese entonces, reveló públicamente cómo les contó a sus hijos sobre el nuevo vínculo sentimental que está explorando.

La reacción de Esperanza y Fausto, los hijos que la actriz tuvo con su exmarido, fue detallada por ella misma. La actriz explicó que, si bien la relación con el hombre todavía no tiene rótulos, ya decidió iniciar un proceso de apertura familiar con sus pequeños.

Sabrina y Gabriel acordaron no apresurar la convivencia ni el contacto entre sus hijos

“A mis hijos les conté que hay un chico que me gusta. Nada más”, dijo la conductora al ser consultada por Natalie Weber. El relato no fue parte de un anuncio preparado, sino más bien de una respuesta natural ante la curiosidad de los niños. Según explicó, los chicos reaccionaron con dudas: “Ellos me preguntaron si me iba a poner de novia. Les dije que no sabía, que ojalá”.

La actriz sostuvo que la decisión de compartir esa información responde a su deseo de ser transparente sin anticiparse a hechos aún indefinidos. En ese sentido, aclaró: “Ya les estoy tanteando el terreno. Pero falta un montón para que se los presente”.

Sabrina enfatizó que este acercamiento con sus hijos no busca imponer ni precipitar una convivencia. Por el contrario, habló de una etapa “incipiente” y sin etiquetas, donde el vínculo con el empresario avanza con exclusividad pero sin formalización explícita. “Todavía no está el título. Ni él me pidió ser su novia, ni yo le pedí que sea mi novio”, reiteró.

El mismo enfoque se aplica al hijo de Liñares, con quien la actriz aclaró que tampoco tuvo contacto. Tanto ella como él comparten la decisión de priorizar el ritmo familiar, respetando los espacios y procesos de cada uno. “Falta un montón para que se conozcan los chicos”, explicó.

El vínculo con Gabriel Liñares, conocido como “Lechuga”, comenzó inesperadamente en un bar de Palermo. Según la actriz, el primer contacto se dio durante una cita que ella tenía con otra persona. Fue Liñares quien, con un gesto amable, se ofreció a mejorar una bebida mal preparada. “Me lo crucé dos veces más y un día charlamos”, contó.