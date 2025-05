Georgina Barbarossa y Pepe Cibrián se reconciliaron después de su fuerte pelea: “El amor es más fuerte”

Georgina Barbarossa y Pepe Cibrian se reconciliaron después de años peleados (Video: Instagram)

Pepe Cibrián y Georgina Barbarossa fueron amigos por más de 40 años, pero en el año 2022, cuando el productor teatral tomó la decisión de casarse con Nahuel Lodi, Georgina hizo público su descontento por esta nueva relación. A raíz de esto, la conductora no fue invitada al casamiento y la amistad llegó a su fin. El tiempo pasó, Cibrián y Lodi se separaron a causa de una infidelidad, las heridas sanaron y la amistad tuvo una segunda oportunidad.

El escenario para esta reunión fue un restaurante en el barrio de Recoleta. Esto fue posible gracias a la nueva pareja de Pepe, Ezequiel Frezzotti, quien organizó todo para que la dupla pueda recomponer el vínculo. Esto lo anunciaron con un video en sus respectivas redes sociales, que rápidamente se llenaron de comentarios.

Barbarossa, con una servilleta en su mano, tapándole el rostro del productor, decía: “¿Dónde está el nene? ¿Qué tal ahora, nene? Aquí está“. Al terminar esta frase bajó la tela y reveló que quien estaba a su lado no era nada más ni nada menos que su gran amigo. ”Vieron las vueltas de la vida. Esta pelea es la última. No nos queda más tiempo para pelear, ya en el geriátrico. Alegría, alegría y alegría“, contaron con la voz cargada de emoción.

Y cerraron: “Gracias, Ezequiel, que nos unió”. Pero esto no fue todo, sino que en los respectivos pies de foto se explayaron un poco más e hicieron grandes declaraciones de amor. Por su parte, la conductora de Telefe escribió: “Reconciliados. Siempre el amor es más fuerte. Te amo mi Pepi. Gracias Ezequiel por este reencuentro”.

Después de cuatro años, Pepe y Georgina se amigaron

Por el otro lado, el creador de Drácula, el musical se explayó un poco más: “Gracias a mi amor, Ezequiel, por haber logrado reencontrarme con uno de mis grandes amores de la vida”, comienza el posteo que le dedicó el dramaturgo a la actriz. “Ya estamos grandes mi amada Georgina, vale la pena vivir lo que nos queda juntos, como hace 44 años”, agregó con palabras cargadas de emoción y cerró con una declaración de amor: “Te amo hermana de mi vida”.

Esta relación se remonta al año 1982, sobre el escenario del Teatro Blanca Podestá, una joven Georgina Barbarossa daba sus primeros pasos bajo las luces del musical De aquí no me voy. La obra, escrita y dirigida por Pepe Cibrián, no solo marcó su debut actoral: inauguró también una amistad que, como esas grandes historias escénicas, tuvo momentos de gloria, quiebres dramáticos y un final que nadie imaginaba.

Cibrián —ya un nombre consolidado en el género musical— apostaba por un elenco joven, cargado de energía. Georgina, con su desparpajo y una presencia que llenaba la sala, encajó como una pieza luminosa en su universo dramático.

Pepe, Georgina y Ezequiel tras el reencuentro (Foto: Instagram)

La dupla artística prosperó. Durante más de cuatro décadas, Barbarossa y Cibrián compartieron ensayos, giras, estrenos y aplausos. En las bambalinas, la complicidad era evidente. En escena, la química se volvía magnética.

Enero de 2017. El Teatro Astral se viste de negro y oro para el estreno de Lord, una ambiciosa pieza musical donde Pepe encarna al personaje central, una figura espectral que dialoga con la muerte. Georgina Barbarossa, versátil y potente, se desdobla en dos papeles: La Parca, símbolo del tránsito y el fin, y Matilde, la voz de la ternura y el deseo de redención. La música de Santiago Rosso y la codirección de Valeria Ambrosio le daban a la obra un aire operático, inquietante, al borde del rito.

Fue, para Cibrián, una de sus creaciones más íntimas. La crítica valoró su riesgo estético y la crudeza del texto, pero el público no acompañó. La gira nacional prevista se canceló abruptamente, y ahí comenzó el derrumbe.