Ángel de Brito festejó los 10 años de LAM al recordar cómo nació: por qué se enojó Jorge Lanata y el fracaso que les auguró

Ángel de Brito habló sobre los 10 años de LAM (Video: LAM, América)

“¡10 años de LAM!“. Con esas palabras Ángel de Brito le dio inicio este viernes a la celebración que tuvo el ciclo por su década al aire. “Vamos a estar festejando. Con Yanina estamos desde el primer día acá”, destacó el conductor, mientras mencionaba al productor Lucas González como uno de los que todavía es parte del proyecto. Luego, llegó el turno de los agradecimientos de rigor y hubo tiempo de revisitar la propia historia del programa.

“Le agradecemos a toda la gente de América, a Daniel Vila y a todo el personal de América que nos recibió estos últimos cuatro años. Obviamente, a Adrián Suar y a todos los compañeros de Canal 13 que dieron el inicio. Pasamos seis años espectaculares”, resaltó, sobre los comienzos del programa en la emisora de Constitución.

“A todas las angelitas, a todos los productores, pero sobre todo a todos ustedes que están desde el primer día que nos fue bárbaro y acá estamos diez años después. Vamos a dar mucho más todavía, no es que nos estamos despidiendo. El lunes volvemos”, bromeó, mientras sus panelistas aplaudían y coreaban, envalentonados por la fecha

“Lograste que LAM sea sinónimo de chisme. La gente te dice ‘LAM’ cuando tiene un chisme y eso no lo logra cualquier programa”, manifestó Yanina, mientras que De Brito mencionó uno de sus mayores orgullos: “Que digan ‘Lammm’ y los que se reciben con el cartelito con el nombre del programa”.

Más tarde el periodista recordó el nacimiento del proyecto y la propuesta que no prosperó con Pampita y Tinelli. También sorprendió al hablar por primera vez sobre el enojo de Jorge Lanata con Yanina Latorre y su vaticinio que no prosperó.

“Cuando estábamos haciendo DDM, Eltrece quería hacer un programa a la mañana y había dos posibilidades: una era está con Mandarina y la otra era una propuesta de Tinelli que me ofreció hacer un magazine con Pampita a la mañana también. Bueno, ganó esta propuesta. Suar eligió esta, pero primero era sin ‘angelitas’”, afirmó, haciendo memoria.

Ángel de Brito recordó cómo fueron los inicios de LAM (Video: LAM, América)

“Eran hombres y mujeres. Eran todas figuras. Un panel. Habíamos elegido un panel mixto y después Suar dijo ‘no, mejor Ángel con todas mujeres’. Y ahí surgieron las ‘angelitas’. El nombre era otro”, pormenorizó.

Andrea Taboada, Analía Franchín, Noe Antonelli, Miriam Lanzoni, Nancy Pazos, Mercedes Marti, Carmela Bárbaro y Yanina fueron las que debutaron en las mañanas de Eltrece: “Esas eran las originales del primer día el 2 de mayo. A todas las elegí yo con la producción. Con Analía, Noe y Carmela veníamos trabajando en DDM. A Nancy y a Miriam las elegí yo. Con Yanina nos conocíamos y fue una de las primeras que llamé. Mercedes justo había llegado al país. Estuvo los tres primeros meses y después se sumó Nequi Galotti”.

La actual conductora de Sálvese quien pueda y “angelita histórica” reveló cómo el conductor de Periodismo para todos no tomó nada bien que ella se marche de su programa radial. “Yo trabajaba con Lanata y no me quería dejar ir. Él me decía que iba a fracasar, que las mañanas de Eltrece desde Guinzburg eran un fracaso. Después entendió que fue una excepción. Me dijo que estaba loca, se enojó”, relató. “Fue un drama porque era el mismo horario”, la siguió Ángel.

“El programa era en ese momento de 11 a 12:30 y el programa de Lanata era hasta las dos de la tarde. Yo le pedí de seguir, hacía Los Ángeles a la mañana y después me iba rápido para hacer mi columna, que iba a las 13:30. ¿Sabés lo que hizo? Me dijo que no, la contrató a Marina Calabró, que estaba en Intrusos y a ella la dejaba ir media hora y a mí no me dejó. Fue para que yo me ofenda. Después nos amigamos y terminé yendo un tiempo a hacer una columna cortita que iba cada tanto", recordó.

“Lanata no me dejaba viajar ni casi salir de vacaciones y Ángel me dijo ‘conmigo vas a poder viajar’. Y lo cumplió. Cumplió a rajatabla. Concreto. ¡Hay que dejar a Lanata! Me iba muy bien", señaló, sobre su apuesta.