La divertida broma de Fabián Cubero a Mica Viciconte captada por las cámaras de seguridad: “Una de tantas”

En la comodidad de su hogar, Fabián Cubero sacó su lado divertido y le hizo una travesura a su pareja, Mica Viciconte (Video: Instagram)

La escena podría haber pasado desapercibida, si no fuera porque en la casa de Fabián Cubero y Mica Viciconte hay cámaras por todos lados. La rutina de domingo por la tarde transcurría tranquila, hasta que al exfutbolista se le ocurrió hacer una de sus bromas clásicas. Una de esas que, como reconoció la panelista de Ariel en su Salsa (Telefe), son moneda corriente en la familia.

El video lo compartió ella misma en sus historias de Instagram. “Una de las tantas bromas que me hace”, escribió, dejando en claro que esto no fue una excepción. En las imágenes se ve cómo él entra a la cocina con absoluta naturalidad, mira hacia la cámara como quien planea algo y, sin decir nada, se agacha para esconderse debajo de la mesa.

Pasan unos segundos. Mica entra a la cocina cargando un par de cajas y avanza con paso firme, sin sospechar nada. Y entonces, el exfutbolista sale de golpe de abajo de la mesa y la hace gritar del susto. Ella suelta todo lo que tenía en la superficie, se agarra la cara y no lo puede creer. “Encima yo venía de estar dos horas con el nene, que no se quería dormir”, dice, todavía shockeada, mientras él se ríe sin parar. Como si nada, agarra su taza de café y se dispone a dejar la cocina, no sin antes recibir el comentario de su pareja: “Muy bueno”.

La pareja pasa sus días entre bromas y travesuras (Instagram)

La secuencia, corta y casera, se viralizó de inmediato entre sus seguidores, que ya están acostumbrados a ver este tipo de dinámicas familiares. Porque en la casa de Mica y Poroto, la risa se cocina a fuego lento. Y no es la primera vez que las cámaras del hogar capturan momentos de este tipo. Hace apenas unos días, fue Luca, el hijo de la pareja, quien protagonizó su propia travesura viral.

Fue también en la cocina, a plena luz del día, mientras Mica abría la heladera y Cubero acomodaba unos vasos a pocos metros de ella. Luca, con apenas dos años, aprovechó el descuido para llevar adelante su misión: cambiar su choclo de su plato por el que tenía su mamá. “Adivinen, ¿quién me robó?”, escribió Viciconte junto al video, donde se ve cómo el pequeño ejecuta el movimiento con precisión. Su choclo era más pequeño. El de Mica, notablemente más grande. Sin dudarlo, hizo el intercambio y volvió a su lugar como si nada.

Mientras Mica Viciconte se encontraba distraída, el pequeño Luca aprovechó para hacer de las suyas y el momento quedó grabado ante las cámaras (Video: Instagram)

Cuando ella volvió a la mesa, se dio cuenta del detalle que destacaba en el plato: “¿Vos me cambiaste el choclo o me parece a mí?”, le preguntó, en ese tono que mezcla seriedad fingida y ternura real. Por su parte, el pequeño no dudó en responder: “Sí”, dice, y escondió el choclo detrás de la espalda, como si pudiera evitar que su mamá lo encontrara con facilidad. Una vez más, Mica le insistió: “Pará, este es mi choclo… ¿eso estaba acá?”. Él mantuvo la mirada, firme, y lanzó su explicación: “Ese es mío y ese es para vos”.

La escena, tierna y graciosa a partes iguales, despertó una avalancha de comentarios entre sus seguidores. “Me muero, la hizo re bien”, “El choclo más grande es para él, obvio”, “Al menos te dejó uno”, “Pobre, no lo estafen”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el posteo.

Entre bromas, escondites en lugares inesperados y robos de choclo, la familia Cubero–Viciconte sigue mostrando su lado más cotidiano. Uno donde todo puede pasar frente a una cámara. Y donde lo importante no es quién está en la cocina, sino quién se anima a reír primero ante las hazañas del otro.