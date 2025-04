Mica Viciconte compartió una divertida travesura de Luca Cubero y causó furor en redes: “¡Me robó!”

Mientras Mica Viciconte se encontraba distraída, el pequeño Luca aprovechó para hacer de las suyas y el momento quedó grabado ante las cámaras (Video: Instagram)

Las travesuras de Luca Cubero no descansan, y Mica Viciconte tampoco. En plena crianza junto a Fabián Cubero, la panelista de Ariel en su Salsa (Telefe) volvió a compartir un momento desopilante protagonizado por su hijo de dos años, que hizo reír a miles en redes sociales. Esta vez, todo ocurrió alrededor de la mesa, en medio de una particular maniobra gastronómica.

Todo comenzó cuando Mica publicó en sus redes una escena que generó furor entre sus fanáticos: una “operación” a plena luz del día en la que el pequeño de dos años decidió cambiar su choclo por el de su mamá. “Adivinen, ¿quién me robó?”, escribió la panelista de exintegrante de Combate junto a un video que registró el momento exacto en el que Luca llevó adelante su plan. Mientras ella abría la heladera y Cubero apoya los vasos sobre la mesa, el meme, con total naturalidad, tomó el choclo del plato de su madre, claramente más grande, y lo intercambió por el suyo. El gesto, veloz y preciso, pasa casi inadvertido, pero ella se dio cuenta al regresar a la mesa.

“¿Vos me cambiaste el choclo o me parece a mí?”, le pregunta, con un tono entre seria y divertida. Luca, sin titubear, contesta un rotundo “sí” y, como si pudiera disimular lo evidente, se lo esconde detrás de la espalda. “Pará, este es mi choclo… ¿eso estaba acá?”, insiste Viciconte, señalando el que ahora sostiene su hijo, que dejó un espacio vacío en su plato. El nene mantuvo la mirada y lo confirmó, mientras le explica seriamente a su mamá: “Ese es mío y ese es para vos”.

La panelista volvió a mostrar las travesuras del pequeño, quien se robó la atención de los usuarios (Instagram)

La escena, tierna y cómica, provocó una avalancha de comentarios: “Me muero, la hizo re bien”, “El choclo más grande es para él, obvio”, “Al menos te dejó uno”, “Pobre, no lo estafen”, escribieron usuarios que se sintieron identificados con las pequeñas batallas cotidianas de la maternidad.

Pero las travesuras de Luca no se limitan a los almuerzos familiares. Hace apenas unos días, el periodista Nico Peralta, compañero de Mica en el programa de cocina de Telefe, compartió en su cuenta de X, previamente conocido como Twitter, un video que dejó a todos hablando: el infante empujó a la modelo en plena reunión familiar. Lejos de tomarlo a la ligera, Viciconte reaccionó de inmediato. Con los brazos cruzados, el ceño fruncido y tono serio, expresó: “Me empujó”.

Mica Viciconte mostró la decisión que tomó con su hijo Luca Cubero por portarse mal (Video: X)

La escena mostró cómo, a modo de castigo, la influencer lo separó del grupo y lo dejó sentado en el piso, solo, a varios metros de donde ella conversaba con Indiana y Allegra, las hijas mayores del exjugador de Vélez Sarsfield. El menor, en actitud desafiante, se cruza de brazos, gira la cabeza y evita cualquier contacto visual. Peralta, testigo de la situación, intenta acercarse: “¡Luca!, ¿vamos?”, le dice con ternura.

El pequeño no reacciona. “Se hace el que no mira, lo amo”, comentó el panelista, entre risas, al ser testigo de la particular escena. Sin perder la compostura, la modelo intervino con firmeza: “Hasta ahí. Lo vas a buscar y le decís lo mal que hizo”. Y, levantando el dedo índice, marcó que, en su casa, los límites también se enseñan desde el ejemplo y a temprana edad.

Entre choclos escondidos, empujones con penitencia y miradas que lo dicen todo, Luca Cubero se roba cada escena como solo él sabe hacerlo: con picardía, ternura y un carácter que ya promete horas de diversión ante la cámara. Mientras Viciconte y Cubero lo guían entre límites y risas, sus seguidores agradecen cada momento compartido. Porque en esa casa, el show nunca para en las redes sociales.