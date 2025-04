Fabiana Araujo cuenta cómo vive su nueva relación con un empresario: “Me arrolló el amor y me entregué“

Un viaje a Italia por parte de Daniel, representó un desafío que fortaleció el amor entre Fabiana Araujo y su pareja

Luego de transitar un largo período de soledad, la exmodelo y conductora Fabiana Araujo volvió a apostar al amor, esta vez de una forma que describe como “orgánica, natural y sin doble discurso”.

“No tenemos ese doble sentido...en el diálogo, entonces es todo mucho más fácil”, relata en su charla con Teleshow sobre su nueva pareja, con quien se conoció casi de casualidad tras una cena solitaria en un restobar de su barrio. “A veces es como un efecto dominó: se empieza a caer una ficha, la otra, la otra… y cuando te diste cuenta, estás hasta las muelas”, resume, risueña Fabiana.

Fabiana Araujo y su nuevo pareja Marcelo Dimini

La vida la sorprendió en un momento en que, según cuenta, no lo esperaba pero sí lo deseaba. “Yo interpretaba siempre que para mí el mejor estado es estar en pareja… si estás bien”, afirma convencida. Hoy, disfrutando de esta nueva etapa, Fabiana Araujo se muestra plena y en paz, aprendiendo a vivir nuevamente el amor, sin miedos ni ataduras.

Un encuentro inesperado

A veces el destino juega sus cartas en los lugares más cotidianos. Para Fabiana Araujo, todo comenzó una noche cualquiera, en un rincón conocido de su barrio. “En la esquina de casa, hay un restaurante, que es donde cada vez que no quiero cocinar, voy”, recuerda entre risas.

Era un domingo cualquiera, tras regresar del programa de Susana Roccasalvo, decidió salir a cenar sola y se pidió una de las especialidades de la casa. Fue entonces cuando el azar le jugó una mano inesperada: “De pronto se para un señor y dice: ‘¿La mejor burrata del condado o del país?’”, cuenta divertida. Resultó que él también estaba degustando el mismo plato, y ese breve intercambio de palabras sembró una semilla que germinaría mucho después.

En su momento, ambos siguieron sus caminos sin intercambiar más que algunas sonrisas. Sin embargo, meses después, Fabiana lo reconoció en un posteo de Instagram: “Ahí lo reconocí por la foto. ¡Ahhhhhh! Me di cuenta que me seguía”. Entonces comenzó un diálogo espontáneo en redes sociales que rápidamente se trasladó a WhatsApp. “Hablamos y hablamos un montón. Pasamos al WhatsApp y después de una conversación, me invitó a comer”, cuenta a Teleshow.

Marcelo Dimini y Fabiana Araujo comparten sus casas y los planes domésticos

Ese reencuentro ya no fue casual. Esta vez se miraron a los ojos, se reconocieron de verdad. “Ahí empezó la historia, ahí nos empezamos a conocer, nos vimos bien la cara, nos enfrentamos de alguna manera más formalmente”, explica con entusiasmo, el primer encuentro con Daniel Domini. Así, sin planearlo, el amor empezó a colarse en la vida de Fabiana Araujo, pieza por pieza, como en aquel dominó que ella misma evoca.

El amor sin máscaras

Para Fabiana Araujo, lo que distingue esta nueva etapa amorosa de sus experiencias anteriores es la absoluta transparencia. “Daniel es una persona tan transparente, no tiene esta cosa del doble discurso, todo está a la la vista. No oculta nada”, afirma con convicción.

La relación se fue construyendo sobre bases sólidas, libres de estrategias o temores, “entonces es todo mucho más fácil”, explica. Esa naturalidad permitió que Fabiana pudiera entregarse sin necesidad de especulaciones ni dudas. “Si había algún temor, él se encargó en todo momento de dar la menor duda de todo”, agrega Araujo.

Fabiana y Marcelo compartieron hace unos días su historia de amor en un posteo en Instagram

Al referirse a su pareja, destaca su sinceridad y su desconocimiento inicial de su figura pública. “La primera vez él no sabía quién era yo, porque no mira televisión”, cuenta con una mezcla de sorpresa y ternura. Esa falta de prejuicios permitió que la relación se basara puramente en el vínculo que construyeron, sin condicionamientos externos.

La honestidad absoluta se convirtió en el hilo conductor de esta historia que creció de manera “orgánica y honesta”, en palabras de la propia Fabiana Araujo. Un amor sencillo en su esencia, pero profundo en sus raíces.

Prueba de fe a distancia

Todo amor que recién comienza enfrenta sus desafíos, y el de Fabiana Araujo no fue la excepción. Una de las primeras pruebas llegó cuando su pareja viajó a Italia para visitar a su hija, que reside en Roma. “Él se fue de viaje a ver a su hija”, relata Fabiana, quien se quedó en Buenos Aires, con un poco de ansiedad y manejar la distancia, confiesa con dulzura.

Marcelo Dimini en Italia cuando fue a visitar a su hija

Los días lejos no fueron fáciles. “Fueron quince días que no dormí”, la diferencia horaria complicaba aún más las cosas: “Entre que allá eran las dos de la mañana y acá otra hora, era difícil para hablar, para todo”, recuerda. Sin embargo, esas dos semanas se convirtieron en una verdadera prueba de fe y amor para ambos.

Fabiana Araujo dice que Marcelo, " La primera vez que me vio no sabía quién era yo, porque no mira televisión"

La distancia no enfrió el vínculo; por el contrario, lo fortaleció. “Cuando volvió, dijimos, ya está, dice entre risas y con el entusiasmo de quien sabe que superó una prueba importante. Aquella separación temporal sirvió para confirmar lo que ambos ya intuían: que el sentimiento era mutuo y que los unía algo auténtico y sólido.

¿Volver a casarse? Una posibilidad abierta

Para Fabiana Araujo, el amor llegó de manera tan inesperada como poderosa. Hoy, en esta nueva etapa, se permite soñar incluso con una boda. “Todos los días nos despertamos y decimos: ¿Qué hacemos con esto? Vivirlo, nos decimos los dos... y en eso estamos”, cuenta, dejando abierta la posibilidad de dar un paso más.

Aunque aún viven en casas separadas (ella reside en el Bajo Belgrano), el vínculo crece con solidez. “Vamos con nuestros bolsos”, dice con humor sobre cómo manejan la cotidianeidad, compartiendo momentos sin apresurar decisiones estructurales. Fabiana remarca que, si bien están en etapas diferentes de su vida, ambos comparten la misma visión sobre el amor: “Para mí el mejor estado es estar en pareja… si estás bien”.

“Si estás bien, el mejor estado es estar en pareja”, reflexiona Fabiana Araujo sobre el amor maduro

Después de más de dos años y medio de soltería, Fabiana Araujo se reencontró con su mejor versión en compañía. “Yo interpretaba siempre como que para mí el mejor estado es estar en pareja, si estás bien. Y si no, sola”, reflexiona. La madurez emocional y el respeto mutuo son, para ella, los pilares fundamentales de esta nueva relación.

El pasado que todavía resuena

Aunque hoy su presente está lleno de luz, Fabiana Araujo no olvida que su camino hacia esta felicidad no fue sencillo. Todavía quedan asuntos pendientes vinculados a su pasado. “Todavía está el expediente abierto”, reconoce, refiriéndose a las causas legales derivadas de un episodio de violencia de género que atravesó con su expareja, Alex Pérez Escoda.

Con claridad, Fabiana explica la situación: “Tengo una cautelar por la cual no puedo hablar, ni mencionarlo. Sigo con el botón de pánico y bueno, en algún momento esto se cerrará”. Desde su separación, ha mantenido contacto cero, una medida que fue solicitada y aprobada por la justicia. “Desde que me separé y desde que pasó todo ese episodio, tengo contacto cero, remarca a Teleshow.

Fabiana Araujo siempre elegante, se luce en cada evento que la convocan

Consciente de la importancia de su testimonio, especialmente para otras mujeres en situaciones similares, Fabiana reafirma su compromiso: “Cuando hablé de todo eso era más que nada también porque había muchas mujeres que estaban en esa situación”. Su mensaje fue claro: existen herramientas y acompañamiento. “Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, es impecable”, afirma sobre el respaldo institucional que recibió.

Hoy, mientras el expediente sigue su curso, Fabiana Araujo prefiere enfocarse en lo positivo y en construir, día a día, un presente que le devuelva la tranquilidad y la alegría.

Vivir y compartir la felicidad

Tras todo lo vivido, Fabiana Araujo tomó la decisión consciente de compartir su nueva felicidad, aunque al principio lo hizo de forma tímida. “Nunca pensé que se iba a armar este revuelo”, admite sobre el impacto que generó su posteo en redes sociales donde dejaba ver su nueva relación.

Para ella, era importante que la gente que la acompañó en los momentos más duros también pudiera ser parte de este momento luminoso. “Todo lo que ha pasado en mi vida importante, duro, feo, lindo...mis amigos, el público me han acompañado.

Fabiana Araujo hoy disfruta a pleno su nueva relación

Sin embargo, también fue cuidadosa, pensando en su pareja, quien no está habituado a la exposición pública. “Se sorprende, pero después se va acostumbrando”, comenta entre risas sobre cómo él maneja los saludos en la calle y el reconocimiento de la gente.

Fabiana destaca que la decisión de hacer pública su relación no fue impulsiva ni ligera. “Más que nada también por él, porque claro, lo abrumaba”, explica. Por eso, respetó sus tiempos antes de que su historia se hiciera visible en los medios.

Fabiana Araujo disfruta su relación actual basada en conexión genuina y amor auténtico, sin máscaras

Hoy, Fabiana Araujo vive su historia de amor de manera plena, serena y, sobre todo, auténtica, disfrutando cada instante con la misma naturalidad con la que todo empezó aquella noche, cuando se cruzaron sus miradas.

Aunque su historia todavía está escribiéndose día a día, Fabiana Araujo no deja de subrayar la importancia de visibilizar y apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles. Tal como lo mencionó, su experiencia sirvió para mostrar que existen recursos eficaces para proteger a las víctimas de violencia de género. Con su valentía y su testimonio, Fabiana continúa aportando no solo esperanza en el amor, sino también conciencia y fortaleza a otras mujeres que, como ella, buscan reconstruir sus vidas desde un lugar seguro y luminoso.