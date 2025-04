“Después de cuatro años”: Sabrina Rojas contó que está oficialmente divorciada de Luciano Castro

Sabrina Rojas oficializó su divorcio de Luciano Castro más de cuatro años después de separarse (Video: Pasó en América, América TV)

En un momento inesperado al aire de Pasó en América (América TV), Sabrina Rojas sorprendió a sus compañeros y a la audiencia con una revelación que muchos creían ya resuelta hacía tiempo: su divorcio con Luciano Castro se concretó recién la semana pasada. Tras más de cuatro años separados, la actriz y conductora confirmó, casi al pasar y entre risas, que el trámite legal que pondría punto final a su matrimonio había quedado olvidado… hasta ahora.

“Yo estuve casada y me divorcié la semana pasada”, soltó la conductora sin filtros luego de un tape sobre propuestas de casamiento en el mundo del espectáculo. El estudio estalló en carcajadas y bromas, mientras ella desarrollaba con naturalidad los detalles de esa situación que, en otro contexto, habría sido dramática o solemne. Pero el clima fue otro: distendido, irónico y muy en sintonía con el espíritu del programa.

Durante la emisión del ciclo de América TV, Rojas explicó que la demora en el divorcio fue por puro olvido. Ni escándalos judiciales, ni disputas económicas ni desacuerdos legales. Simplemente, el asunto no figuraba entre sus prioridades. “Nos habíamos colgado y un día nos acordamos: ‘che, estamos casados. Hagamos el divorcio’”, contó entre risas.

La conductora relató entre risas cómo el trámite fue aplazado por olvido

La actriz formalizó el trámite apenas la semana pasada, más de cuatro años después de su separación con Castro, ocurrida en 2021. En el estudio, Tartu —su compañero de conducción— reaccionó con incredulidad: “¿Sí?”. Y ella remató: “Salió el divorcio”.

Luego, Ailén Bechara propuso: “Tenemos que hacer la fiesta de divorcio, Sabri”, a lo que Rojas respondió con humor: “Tenemos que ir a Sex a tocarlo a Martín Salwe”, en referencia al panelista que participa en la obra de José María Muscari.

En palabras de Rojas: “Ahora, si le propone casamiento a otra persona, tiene que buscar otro recurso. Ya se puede casar porque está divorciado”, dijo, aludiendo también al presente afectivo de Luciano Castro, quien hoy mantiene una relación con Griselda Siciliani.

Luciano Castro y Sabrina Rojas mantienen ahora relaciones sentimentales con nuevas parejas

La noticia del divorcio tardío llega en un momento particular para ambos. Mientras Sabrina Rojas oficializó su romance con Gabriel “Lechu” Liñares, Castro avanza con su vínculo con Siciliani.

En una entrevista anterior, Sabrina había acusado a la actual pareja de Castro de haber interferido en su relación cuando ella aún estaba embarazada: “Yo estaba embarazada y ella no paraba de mandar mensajes”, comentó. A pesar de esas tensiones, la ex pareja parece haber logrado una dinámica de respeto, especialmente por el bienestar de sus hijos, Esperanza y Fausto.

Sabrina Rojas sorprendió recientemente a sus seguidores con una imagen en la que aparece junto a su actual pareja. “Él es magia”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con un emoji de corazón blanco. La foto la muestra sonriendo frente a cámara mientras su pareja le daba un beso en la mejilla.

La actriz oficializó su relación con Gabriel Liñares en Instagram con cariñosas palabras

Hasta hace pocas semanas, el romance entre ambos era apenas un rumor. Sin embargo, la propia Rojas había optado por no confirmar oficialmente el estado sentimental. “Yo no siento que haya blanqueado porque no somos novios aún”, expresó al aire de Desayuno Americano, programa de América TV donde también colabora. En esa línea, explicó que si bien no hubo una conversación explícita que formalizara la relación, existe entre ambos una especie de exclusividad tácita, fundada más en el deseo compartido que en una definición verbal: “Hay modo exclusividad, pero no porque se habló, sino porque hay ganas”.

De todas formas, posteriormente, la actriz habló en profundidad acerca de su relación en el programa de América TV. Además, en ese entonces, reveló públicamente cómo les contó a sus hijos sobre el nuevo vínculo sentimental que está explorando.