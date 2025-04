Los días de Zaira Nara en el Caribe: la profunda reflexión en medio de rumores de reconciliación

Zaira Nara se encuentra disfrutando de unos días de relax y reflexiones en Colombia

El Caribe fue testigo. No de una postal cualquiera, sino de una confesión íntima, pública, celebratoria. Desde una isla frente a Cartagena, con el sol lamiendo su piel y el viento del mar colándose en cada captura, Zaira Nara escribió una carta que también era un manifiesto: cumplió 20 años de carrera y quiso detenerse. Mirar hacia atrás. Respirar. Y agradecer.

Dos décadas no pasan en vano. Desde sus primeros pasos en campañas publicitarias y pasarelas argentinas hasta convertirse en una figura omnipresente en televisión, redes sociales y eventos internacionales, Zaira se transformó en una de las personalidades más reconocidas del mundo del espectáculo hispano. No solo por su belleza. También por su estilo personal, su coherencia y su forma de habitar cada rol: conductora, modelo, influencer.

La modelo destacó en estos 20 años de carrera, la importancia de un equipo que acompañe

“Amo mi trabajo, amo cómo viajar se convirtió en parte de mi rutina laboral”, escribió con una emoción que no admite artificios. No fue una celebración de estatuillas ni de ratings. Fue algo más íntimo, más real. Un inventario afectivo de quienes la rodean: Anita Korman, su estilista incondicional; Marcelo Zanek, creador de vestidos que parecen esculturas emocionales; Lorena Silvera, su eje y brújula; y Willy García Navarro, su manager y confidente. Todos ellos fueron nombrados con nombre y apellido. Como quien sabe que una carrera no se sostiene en soledad.

Entre los retazos de tela de diseñador, las sesiones bajo el sol y los posteos impecables, Zaira dejó ver algo más. Un detrás de escena humano, frágil, poderoso. Una confesión de cansancio y plenitud. “Soy muy feliz trabajando de lo que amo, pero más aún del equipo que hace todo esto posible”, escribió. Y entre esas líneas, una pregunta que vale más que mil contratos: la que le envía su manager en cada viaje, y que ella rescata como un mantra: “¿Vos, cómo estás?”.

Zaira se encuentra además en el foco mediático por el presente de su relación con Facundo Pieres

En esa pregunta cabe todo. La exigencia del medio. La exposición constante. Las despedidas. Las maternidades lejos del foco. Las decisiones difíciles. La incertidumbre emocional.

En paralelo, los ecos de una posible reconciliación de Facundo Pieres flotaban en el aire. No hubo declaraciones directas, pero sí una frase lapidaria de su asistente, Kennys Palacios, en una entrevista con LAM: “Sí, obvio, lo conozco. Con Facundo nos llevamos rebien, sé que están bien”. Breve. Contundente. Casi como un subrayado.

Zaira no habló del tema. No hizo falta. Su publicación no lo nombra, pero respira en ese tono de introspección, en ese goce sin culpa, en esa sensación de estar en el lugar justo, con las personas justas.

Zaira Nara habló por primera vez de los rumores de separación de su pareja Facundo Pieres

Sin embargo hace apenas una semana, la modelo mantuvo un diálogo por zoom con sus compañeros de Rumis, para el stream La Casa. Así fue como Lizardo Ponce le preguntó directamente: “¿Cómo estás vos? Porque había muchos rumores si seguías o no con Facu”. En ese momento, la modelo se acomodó el cabello y antes de responder, Lizardo agregó: “Nosotros te queremos mucho, de verdad lo digo”. “Y a Facu también lo quieren mucho”, sumó Zaira enseguida.

Acto seguido, la hermana de Wanda Nara dio su versión. “La verdad es que no estoy en un buen momento como para hablar de mi vida privada”, comenzó diciendo, y admitió entre risas estar nerviosa. “Pero estoy bien”, aseguró mirando a sus compañeros a cámara, mientras ellos le devolvían el gesto con halagos. “Sos de las mejores compañeras que tuve siempre”, expresó Lizardo, mientras Julieta Poggio también sumó sus palabras: “Sos hermosa”.

Zaira comenzó su carrera en el mundo del modelaje a los 16 años

En un universo de filtros y ficciones, Zaira hizo de la autenticidad su mejor capital. Lejos del escándalo, lejos del artificio, construyó una imagen sólida y versátil. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe lo que quiere mostrar. Sabe, sobre todo, lo que quiere conservar.

Veinte años después, ya no necesita demostrar nada. Se sienta frente al mar, respira hondo, recuerda los comienzos. La chica que apenas tenía 16 años y posaba con timidez para una cámara de estudio ahora dirige producciones, ideas y discursos. Pero no se olvida de dónde viene. La celebración no fue en una alfombra roja. Fue en la arena, bajo un cielo limpio.