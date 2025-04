El desconsolado llanto de Hernán Drago al aire al contar la reciente muerte de su perro: “Es muy injusto”

El llanto de Hernán Drago al morir su perro

El estudio de Corta por Lozano se transformó, de pronto, en una pequeña ceremonia de duelo. El lunes, mientras el panel debatía con solemnidad sobre el legado de el papa Francisco, un desgarro íntimo y silencioso fue tomando forma en el rostro de uno de los presentes. Hernán Drago, modelo y figura habitual del programa, no pudo sostener más su compostura. La muerte lo había visitado en la madrugada, con el sigilo de lo irreversible. Su perro, compañero de quince años, había muerto. Y con él, se fue una parte enorme de su historia.

“Estoy así sensible, ustedes lo saben y gracias por el respeto. Hoy falleció mi perrito, compañero de 15 años. Es un momento muy duro y triste”, dijo, y las palabras le salieron quebradas, vencidas por el llanto. Intentó volver al tema anterior, la humildad del pontífice, su legado humano, el referirse a la frase que destaca que “los tiempos de Dios son perfectos”. Tras ello, se refirió a cómo el tono de voz de Francisco también transmitía paz, algo que “ayuda y consuela”. Pero llegó el momento en que se quebró en llanto y el luto no lo dejó hablar.

Vero Lozano, atenta, intervino con ternura para cobijarlo: “Lo que representan las mascotas para todos, es un integrante más de la familia, compañero, el amor, 15 años, una perrita deliciosa”. Drago asintió. Su voz, rota, apenas alcanzó para una frase cargada de verdad: “Todos los que tenemos mascotas, sabemos que es muy injusto, llega en un momento que no se consuela sabiendo que lo hizo feliz”.

Hernán Drago se quebró en llanto al hablar de la muerte de uno de sus perros

La televisión rara vez se permite estos momentos de fragilidad pura. Pero ese lunes, frente a millones de personas, un hombre lloró a su perro como quien despide a un hermano. No era una escena, no era un acting. Era la verdad, en carne viva.

“Es triste y duro porque hay que estar en la despedida. Ellos te miran, te huelen como diciendo ‘acá estoy hace algo’. Y uno no puede hacer nada y es fuerte”, narró. En su voz temblorosa, el peso de la impotencia. La imagen es brutal: un cuerpo tibio, unos ojos que ya no piden, una respiración que se apaga. Y la certeza atroz de no poder hacer nada.

Había algo más, todavía más hondo. Drago no lloraba solo al animal. Lloraba también por el tiempo: “Cuesta entender que nadie es eterno, cuesta entender el tiempo vivido, las enseñanzas”. Su perro tenía 15 años. Su hija, 19. “Creció con él”, dijo. Y en esa frase cabía una infancia entera, una adolescencia, los días felices en el jardín, las noches de fiebre con el perro echado a los pies de la cama. Los juegos, las siestas, los ladridos, la fidelidad muda.

El modelo y panelista es reconocido por el amor que tiene a los animales

“Y uno como padre también se siente con mucha impotencia, entendiendo que se puede consolar hasta ahí, que los hijos también en un momento tienen que abrir las alas y entender que la vida es parte de esto. POr eso muy importante el mensaje, es muy grande”, cerró el modelo. Una reflexión que no busca consuelo, sino verdad.

Porque sí, lo dijo también él, con palabras prestadas de la fe: los tiempos de Dios son perfectos. Pero eso no hace menos injusta la muerte de un perro. Porque en esa muerte se cuelan todas las otras. Y hay algo en sus ojos, en su última mirada, que nos deja desnudos.

“Es una mierda este momento, pero tenemos que aprender a desdramatizar tantas cosas y poner acento en las cosas importantes”, explicó al momento de cerrar el tema, aún conmovido, pero sabiendo que estaba acompañado. del resto de los presentes, porque, como se sabe, nadie está preparado para eso.