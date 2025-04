Sol Pérez mostró una foto íntima con su hijo Marco y se sinceró sobre la maternidad: “No voy a romantizar”

Sol Pérez se sinceró sobre aspectos de la flamante maternidad (Instagram)

El pasado 4 de abril, Sol Pérez vivió uno de los momentos más felices de su vida: se convirtió en mamá de Marco, su primer hijo junto a Guido Mazzoni. Desde entonces, su vida cambió por completo. Los días de grabaciones, entrenamientos y agenda llena quedaron en pausa para darle prioridad absoluta a su nueva etapa: la maternidad. Lejos de los flashes y las cámaras, la modelo eligió concentrarse en el cuidado y crecimiento de su hijo, disfrutando de cada instante a su lado. Y ahora, quiso compartir con sus seguidores un pedacito de esa nueva vida.

En las últimas horas, Sol decidió compartir con sus seguidores una imagen que resume su presente: una foto cargada de ternura donde se la ve abrazando a Marco, quien duerme plácidamente apoyado en su pecho. Sin filtros, sin poses: solo ella, su hijo y un momento de calma absoluta. “No voy a romantizar la maternidad, pero este gordo Buda me hace olvidar lo difícil y agotadora que puede ser muchas veces”, escribió para acompañar la postal.

La publicación no tardó en llenar de reacciones repletas de cariño y apoyo por esta nueva etapa de su vida. “¡Qué postal más sincera y más hermosa!”, escribió Carolina Haldemann junto a corazones. La concejal salteña Candela Correa también se sumó con varios emojis de amor: “¡Están bellos los dos!”. Por su parte, Guido, papá de Marco, comentó lleno de ternura: “Los amo”, acompañando sus palabras con caritas felices y corazones. Otros como Majo Martino y Belu Lucius llenaron la sección de comentarios con emojis variados.

Desde la intimidad, Sol mostró cómo vive esta nueva etapa de su vida: la maternidad (Instagram)

Cabe mencionar que Pérez ya había mostrado parte de su transformación personal. El martes pasado, en una entrevista con el equipo de Cortá por Lozano (Telefe), no solo presentó a su bebé, sino que también abrió las puertas de su casa y su intimidad para contar cómo atraviesa esta nueva etapa. “No lo podía creer. Es inexplicable. Yo era de esas mamás que planificaban todo. Pensás que vas a ser de una manera y te cambia todo. Todo lo que imaginás antes… no te sirve para nada. Hay que tirar todo al tacho”, reconoció, entre risas pero también con mucha honestidad.

Al dar a conocer su experiencia con el parto, se sinceró: “No voy a decir que la pasé bien porque no es verdad, la pasé mal. Me tocó un gran equipo, mi obstetra, mi partera, estuvieron en cada detalle. Pero terminé muy shockeada por toda la situación. Y una vez que lo ves salir, te olvidás de vos misma. Estás cocida por todos lados, pero ni te tomás un analgésico. Vos querés que él coma, que esté bien”. También se refirió al impacto del posparto, tanto físico como emocional: “Cuando salí de la cesárea dije: ‘Tengo una panza de cinco meses’. Me está costando conectar con este nuevo cuerpo. Hoy es el primer día que me planché el pelo y me maquillé. Todos los demás estuve con rodete y camisón. Porque tenés que tener la te... lista las 24 horas, ¿viste?”.

Desde su hogar, Sol Pérez mostró los cambios desde la llegada de su bebé y cómo se manejan con su pareja (Video: Cortá por Lozano - Telefe)

En cuanto al rol de Guido como papá, no dudó en elogiarlo: “Es un capo como papá. Lo duerme cantándole Rocky”, contó divertida mientras él acunaba al bebé. Sin embargo, también admitió que no todas las noches son fáciles. “La pasamos fatal, en especial la segunda. Ahora tiene cólicos y a eso de las seis o siete de la tarde no para con nada. Le prendemos la canilla, hacemos todo, pero no se calma. Nos agarra una angustia tremenda. Te dicen que tenés que estar tranquilo, pero es muy difícil. Estamos los dos tratando de ver cómo lo logramos”.

A su vez, reconoció que la maternidad la cambió por dentro: “Soy otra persona, me doy cuenta. Hay días en los que me levanto y me siento bien, como que me estoy recuperando. Pero no estoy haciendo ejercicio, recién empecé a caminar un poco en la cinta”.

Con la sinceridad que la caracteriza, Sol dejó en claro que su vida dio un giro absoluto. Entre noches de desvelo, momentos de angustia y un amor que no para de crecer, atraviesa su etapa más intensa, real y transformadora. Y todo, en nombre del pequeño Marco.