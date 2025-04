Sol Pérez y Guido Mazzoni mostraron su hogar tras el nacimiento de su hijo Marco: “Soy otra persona”

Desde su hogar, Sol Pérez mostró los cambios desde la llegada de su bebé y cómo se manejan con su pareja

Sol Pérez y Guido Mazzoni se convirtieron en papás y presentaron por primera vez en televisión a su hijo Marco, en una emotiva nota con el equipo de Cortá por Lozano (Telefe), que los visitó en su casa este martes por la tarde. Desde la privacidad de su hogar, la pareja mostró cómo cambió su mundo desde la llegada del pequeño, y compartieron sin filtros lo bueno, lo difícil y lo caótico de esta nueva etapa.

El primero en recibir a la producción fue Guido, quien tenía a Marco dormido en brazos. Minutos después, Sol apareció en escena y la emoción se hizo presente. “Acaba de salir la mamá”, anunció la cronista del programa, conmovida. La panelista, visiblemente sensible, saludó al equipo con lágrimas en los ojos: “Los re extraño, muchas gracias por venir. Me voy a poner a llorar porque estoy sensible, muy emocionada”, dijo entre sonrisas nerviosas y una mirada que lo decía todo.

Enseguida compartió cómo vivió el nacimiento. “No lo podía creer. Es inexplicable. Yo era de esas mamás que planificaban todo. Pensás que vas a ser de una manera y te cambia todo. Todo lo que imaginás antes… no te sirve para nada. Hay que tirar todo al tacho”, reconoció, sincera.

El primer hijo de la pareja nació el pasado 4 de abril (Instagram)

Sobre la cesárea fue tajante: “No voy a decir que la pasé bien porque no es verdad, la pasé mal. Me tocó un gran equipo, mi obstetra, mi partera, estuvieron en cada detalle. Pero terminé muy shockeada por toda la situación. Y una vez que lo ves salir, te olvidás de vos misma. Estás cocida por todos lados, pero ni te tomás un analgésico. Vos querés que él coma, que esté bien”.

Luego, se refirió al impacto físico y emocional del posparto. “Cuando salí de la cesárea dije: ‘Tengo una panza de cinco meses’. Me está costando conectar con este nuevo cuerpo. Hoy es el primer día que me planché el pelo y me maquillé. Todos los demás estuve con rodete y camisón. Porque tenés que tener la teta lista las 24 horas, ¿viste?”.

En cuanto al rol de Guido como papá, lo elogió sin vueltas. “Es un capo como papá. Lo duerme cantándole Rocky”, dijo entre risas, mientras él mostraba cómo acunaba al bebé. Pero también se permitió hablar de las noches difíciles. “La pasamos fatal, en especial la segunda. Ahora tiene cólicos y a eso de las seis o siete de la tarde no para con nada. Le prendemos la canilla, hacemos todo, pero no se calma. Nos agarra una angustia tremenda. Te dicen que tenés que estar tranquilo, pero es muy difícil. Estamos los dos tratando de ver cómo lo logramos”.

Sol habló sobre su experiencia con la lactancia tras compartir algunos detalles en sus redes (Instagram)

Sol admitió que no todo fue como lo esperaba: “Me esperaba otra cosa. Tenía miedo de cómo iba a reaccionar porque no tengo mucha paciencia. Quiero que todo salga bien y si no se calma siento que estoy fracasando. Lo veo mal y me duele. Querés calmarlo, pero no hay forma”.

También habló del cambio personal que trajo la maternidad. “Soy otra persona, me doy cuenta. Hay días en los que me levanto y me siento bien, como que me estoy recuperando. Pero no estoy haciendo ejercicio, recién empecé a caminar un poco en la cinta”.

Luego, la cámara mostró un rincón muy especial de su casa: el sector de entrenamiento. Y no faltó Nancy, la mascota de la familia. “Es lo más, pero está celosa. No sabés los pelos que pierde. El otro día Marco tenía uno enorme pegado”, contó, divertida. También explicó que su perro cuida al bebé cuando llora y que, aunque no es muy afectuosa, lo huele y lo acompaña cada vez que lo cambian.

Uno de los momentos más tiernos fue cuando mostraron el cuarto de Marco. La habitación tenía una cuna de madera, un cambiador móvil, y estaba decorada con peluches y ropa diminuta. Sol contó que a veces ella se duerme mientras lo amamanta, y que todo ese proceso fue mucho más llevadero gracias a la puericultora que la acompaña. “Me cambió la vida. Le mando un mensaje por todo”, dijo entre risas y emoción.