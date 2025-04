L-Gante habló a fondo sobre su enfermedad y la separación de Wanda Nara: “Estoy feliz con la decisión que tomamos”

L-Gante hablo de su salud y de la separacion de Wanda Nara (Video: Mujeres Argentinas, El Trece)

En un presente agitado, L-Gante volvió a ser el protagonista de los titulares. No solo por su separación de Wanda Nara, sino también por los rumores sobre su salud, sus shows y hasta una pelea con su entorno más cercano. Ahora, el referente de la cumbia 420 decidió sentarse en el estudio de Mujeres Argentinas (El Trece), el ciclo conducido por María Belén Ludueña, y hablar sin filtros de todo: su corazón, literal y simbólicamente.

“Estoy bien, enfocado y tratando eso que me diagnosticaron los médicos. Fui a hacerme un chequeo general, como a cualquiera le puede ocurrir y nos llevamos una sorpresa. Tengo que tener cuidado en la comida, ritmo más suave por lo cardíaco y seguir yendo al médico para ver cómo va todo”, dijo apenas comenzó la entrevista, en un tono tranquilo pero marcado por un desgaste evidente. La periodista le consultó que ocurrió con su pareja: “Con Wanda nos separamos, y hasta ahí. De lo único que hablamos es de unas pastillas mías que tiene ella, que son para descansar bien, para dormir y después no hablamos más”.

También le preguntaron por lo que dijo Wanda sobre el final de su romance en LAM (América). Él no se guardó nada: “Vi que dijo algo, pero bueno, hay algunas mujeres que les gusta caer bien paradas. Ella siempre cae bien parada. Yo me siento tranquilo, es una decisión de parte de los dos”. Más adelante, a la pregunta de si seguía enamorado de la conductora, lanzó un rotundo: “No”. Aun así, reconoció que ella estuvo a su lado. “Sí, me acompañó bastante. No tengo cosas malas para decir, y si las tuviera, tampoco lo diría, tengo códigos”, expresó.

Wanda y L-Gante finalizaron su relación días atrás y causaron furor en los medios (Instagram)

Acto seguido se refirió al motivo de la ruptura. “Nos separamos porque así lo veíamos los dos. Me tomé el tiempo, el espacio a través de las redes para anunciarlo el día de Pascuas, porque la gente pensaba que estábamos juntos y por ahí nos enganchaban en otra cosa y quedábamos mal alguno de los dos”. Y cuando le repreguntaron si fue algo que también sintió él, respondió: “Sí, un poco creo, yo también”.

Sobre la interacción de Nara y un jugador de México que generó revuelo, fue escueto: “No me genera nada, normal. Es algo que me puedo llegar a encontrar pero no me afecta en nada”.

Luego, el tema viró hacia su salud y hacia los rumores sobre un posible retiro de los escenarios. “Así se decía y se rumoreaba, pero yo creo que no. Va a ser un show muy especial, el 7 de mayo, estoy súper enfocado, con muchos proyectos y metas en la música, así que espero que no. Es una fecha muy especial y porque por un periodo quería aflojar un poco. Estaba con un pico de estrés y necesitaba descansar. Quizás los ideales cambian otro día”.

Wanda y L-Gante junto a su hija Jamaica (Instagram)

Sobre su relación con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica, fue al punto mientras cargaba a su nena sobre sus piernas. “Con Tamara, bien. Hablamos por Jamaica, después ni ella ni yo nos entrometemos en lo personal”. También habló de la cuota alimentaria, un tema que no deja de estar en agenda: “No eran 500 dólares, sino un poco más. De esas cosas se estuvieron encargando los abogados. Con Tamara no hay ocasiones en las que se quiera reunir conmigo o ponerse de acuerdo frente a frente. Yo siempre estoy dispuesto, pero obviamente tengo que decir que le doy dinero, aunque no figure en lo legal y no se tiene en cuenta a veces. A disposición, si ella quiere arreglar de una manera u otra, no tengo problema. Tenemos, pero es difícil nuestra comunicación. Bien, neutral siempre”.

Durante el programa también estuvo presente Maxi el Brother, con quien el músico había protagonizado una pelea física días atrás. Pero el tono, frente a cámara, fue otro: “Bien, igual que siempre. Está ahí, nos llevamos bien”. En cuanto a la pelea en sí misma, ninguno de los dos acrecentó el tema. “Cuestiones del momento y que quizás se van ahí. Estamos igual que siempre, sonriendo y a los abrazos”. Su representante también dio su versión: “Nunca nos peleamos. Sí, hemos intercambiado pensamientos en un tono. Lo que pasó es que había público y se hizo más… Había gente metiendo ficha, como decimos nosotros, pero no pasó a mayores”.

L-Gante habló en profundidad sobre su vida amorosa, su salud y las polémicas de su vida (Video: Mujeres Argentinas, El Trece)

En cuanto a su problema de salud, fue terminante. “Soy adulto, si no me cuido yo que es lo primero, lo demás es secundario”. Y profundizó: “Son temas delicados, pero gracias a Dios se pueden tratar porque hay cosas peores. Son problemas cardíacos, gastrointestinales y renales. Yo voy a estar a disposición y tratar que todo disminuya lo que me estresa, baje el estrés”.

También habló de su rutina: “Soy una persona que cumple misiones todos los días. Quizás no sé qué voy a hacer mañana, pero voy a estar lleno de ocupaciones. Es por mí, a veces por Maxi, mi familia, mis amigos, la música o las metas que tengo. Soy hiperactivo, pero no soy un robot y en algún momento el cuerpo pasa factura”.

Antes de que Wanda se sume a la entrevista por vía telefónica, Elián agregó: “Amor entre nosotros siempre va a quedar un poco. Yo la veo más definitiva esta separación esta vez, de parte de los dos. La charla fue el día anterior al que mostraron el video. Por eso tuve la libertad de hacer unas salidas por la noche, pero no preciso ni quiero aclarar nada. Estoy feliz con la decisión que tomamos. Eso me deja tranquilo”.

En esa misma línea, el artista dio a conocer los planes que tenía para el futuro de su vínculo con Wanda. “El día antes de que nos separemos hablamos sobre si pintaba que nos casemos, pero se cortó antes. Estaba en los planes solamente, la tirábamos mucho en las conversaciones y era algo que tenía que pensar mucho yo”, aseguró, entre risas, dejando en claro su postura y la puerta abierta a una posible reconciliación.