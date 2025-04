Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, reconciliados: los mensajes que intercambiaron en una apuesta más por su amor

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo oficializan su reconciliación nuevamente

Tras casi un año de distancia sentimental y con especulaciones persistentes sobre su vínculo, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo decidieron hacer pública su reconciliación. Lo hicieron con una postal íntima y contundente: una foto compartida en sus cuentas de Instagram que muestra a la hija de Diego Maradona en un restaurante e incluye una declaración amorosa. La escena fue musicalizada por Osvaldo con el tema “Vivo per lei” de Andrea Bocelli, una elección que aporta una dimensión emocional evidente. Gianinna, por su parte, replicó la imagen con una frase categórica: “TE AMO”, en mayúsculas.

Este gesto, lejos de ser casual, tuvo la potencia de una confirmación pública tras meses de rumores. Aunque hasta ahora ninguno de los dos había dado declaraciones, la publicación en sus redes despejó toda duda: la relación está nuevamente en marcha.

El primer indicio lo dio Daniel Osvaldo, que subió a sus historias de Instagram una foto de Gianinna Maradona sentada en un restaurante, sonriendo levemente y mirando de costado. Esa imagen fue acompañada por la canción de Bocelli que en español se traduce como “Vivo por ella”.

Una canción de Andrea Bocelli selló el regreso de la pareja

A continuación, ella no solo reposteó la publicación, sino que reforzó el mensaje. A la imagen sumó una declaración de amor explícita. Además, incluyó una frase que podría corresponder a un código privado de la pareja: “Sí, sí quiero pimienta”.

La relación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo siempre fue intermitente. Desde el principio, sus apariciones públicas estuvieron marcadas por una exposición moderada y múltiples versiones sobre separaciones y reencuentros. En mayo del año pasado, ambos confirmaron la ruptura. Sin embargo, su vínculo nunca se disolvió por completo.

La hija de Diego Maradona y el exfutbolista vuelven a ser noticia en redes sociales

Durante el último año, hubo varios gestos de cercanía que alimentaron las sospechas de un acercamiento. Uno de los más comentados fue la presencia de Osvaldo en una de las audiencias del juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona.

Lo que parecía un acto de apoyo aislado terminó siendo parte de una cadena de señales. Los rumores de reconciliación comenzaron a merodear luego de que el exjugador de Boca e Inter acompañara a Gianinna al juicio. A partir de allí, los encuentros compartidos comenzaron a trascender con mayor frecuencia, aunque ninguno de los dos había hecho hasta ahora una declaración explícita.

En el plano personal, ambos mantuvieron una relación respetuosa aun en tiempos de separación. Cuando Osvaldo hizo público su cuadro de depresión, Gianinna se manifestó a su favor. Esa actitud no fue aislada. También su hijo, Benjamín Agüero, mostró cercanía con el exfutbolista en esa etapa compleja. De manera recíproca, Osvaldo la acompañó emocionalmente tras la muerte del ídolo del fútbol argentino, manteniéndose cerca de su entorno más íntimo.

Daniel Osvaldo acompañó a Gianinna Maradona en momentos clave, como el juicio por la muerte de su padre (REUTERS/Agustin Marcarian)

En una reciente entrevista con Infobae, el exdeportista reveló información tanto de su etapa de rehabilitación, como de su relación con Diego Maradona. "Si hubiese tenido la vida que tuvo Diego, yo hubiese hecho cosas mucho peores. Creo que cualquiera hubiese hecho cosas peores de las que pudo haber hecho porque en realidad, si te fijás, él se hacía mal a sí mismo, era su manera de escapar a ser Maradona todo el tiempo, que debería ser insoportable. Pero en realidad él era el mejor amigo, sé que era el mejor padre porque lo sé, me lo ha dicho Giannina y Dalma también", explicó.

Además, sobre su relación con él, expuso: “Tenía una muy linda relación. No te digo que éramos amigos porque era muy difícil verlo a Diego siempre. Pero hablábamos y él me quería mucho y yo también a él, eternamente. Era una persona de oro que cuidó a muchísima gente y no lo cuidaron, le apuntaron con el dedo siempre por una enfermedad que tenía. Muy pocos lo querían ayudar, la mayoría lo querían hundir. Pero sí, lo entiendo y él hubiese sido el primero que me hubiera llamado después de ese video que publiqué“.