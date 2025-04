Mirtha Legrand causó impacto en su programa al lucir un vestido total black con lentejuelas

Pablo Echarri, Carlos Mata, Diego Sehinkman y Mariana Lestelle acompañaron a Mirtha Legrand en su programa (Prensa Mirtha Legrand)

Como cada fin de semana, Mirtha Legrand dio paso a un nuevo programa de su famoso ciclo con la alegría que la caracteriza. Pero antes de dar pie a una noche cargada de debate en la que repasaría los temas más destacados de la coyuntura nacional, la Chiqui deslumbró a sus invitados con un llamativo look total black.

Consolidada como un ícono de la moda desde hace años, Mirtha brilla en cada programa y se divierte probando diferentes looks en cada mesaza. Esta vez no fue la excepción, segundos después de su ingreso al estudio, la diva exclamó: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque yo señores, soy una leyenda, y la leyenda continúa”. En medio de aplausos y elogios por su vestuario, la Chiqui procedió a detallar su look: “Tengo un vestido divino, miren. Es un vestido de mi paliet negro, con volados negros en los hombros, ¿no es precioso?”.

Tal como destacaba Legrand en su presentación, el término paliet (de origen francés) se refería a un vestido con lentejuelas o escamas brillantes en su tela. Así las cosas, la Chiqui continuó: “Es divino. Los anillos y aros, preciosos también, divinos. La pulsera que siempre me olvido. Todo un chiche, una monada”. Acto seguido, los presentes comenzaron a celebrar a Mirtha y destacar su vestuario. “Me hacen reír chicos, está bien reírse un poco”, comentó Mirtha algo sonrojada, pero feliz con el halago.

En efecto, Mirtha Legrand llevaba un vestido largo de gala en color negro completamente bordado con lentejuelas, que generaban un efecto de brillo uniforme a lo largo de toda la prenda. El diseño incluía mangas largas transparentes con detalles bordados, aportando un equilibrio entre sofisticación y delicadeza. Uno de los elementos más llamativos del vestido era el volumen en los hombros, confeccionado en tul negro con estructura, lo que generaba una silueta escultural sin perder elegancia. El corte recto del vestido caía con naturalidad hasta el suelo, y se completaba con accesorios discretos pero elegantes: anillos y aros que acompañaban sin competir con el protagonismo del vestido.

Por otro lado, el peinado clásico con ondas marcadas y su maquillaje neutro reforzaban una estética reconocible que Mirtha ha sostenido durante décadas, proyectando presencia escénica y coherencia estilística. Ante ese panorama, la histórica conductora dio paso a sus invitados. En la previa, uno de los más esperados era Pablo Echarri, actor de extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. Actualmente protagoniza una nueva serie junto a la China Suárez, un proyecto que genera mucha expectativa. La presencia del artista no solo responde a la promoción de este nuevo trabajo, sino también a su historial como figura influyente en la escena cultural argentina, tanto por su carrera actoral como por sus opiniones públicas en temas políticos y sociales.

Otro de los nombres destacados que acompañaron a Mirtha en la velada fue Carlos Mata, actor y cantautor venezolano, cuya popularidad se consolidó en América Latina en los años 80 y 90 con telenovelas como Cristal y Topacio. Completaron la mesa dos voces provenientes del ámbito del pensamiento y la salud. Por un lado, Diego Sehinkman, psicólogo y periodista, conocido por sus análisis en televisión sobre la dinámica social y política del país. Por otro, dijo presente Mariana Lestelle, doctora con reconocida participación mediática, especialmente durante la pandemia de COVID-19.