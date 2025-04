El íntimo festejo de cumpleaños de Cami Mayan: look total black, barra libre y amigos famosos

El íntimo festejo de cumpleaños de Cami Mayan

La noche de Caballito no suele brillar con tanta intensidad un martes cualquiera. Pero este no fue un martes cualquiera. Fue el cumpleaños número 26 de Cami Mayan, la influencer que supo convertir cada paso suyo en las redes en una declaración de estilo, de comunidad y, por qué no, de ternura. Porque a pesar de los reflectores, la noche fue íntima. Cálida. Casi familiar.

El lugar elegido fue uno que cumplía con todos los requisitos de la influencer, un restaurante que respira modernidad detrás de sus ventanales amplios y luces tenues. Hasta allí llegó Cami, abrazada por el murmullo feliz de sus seres más cercanos, amigos que hizo años atrás mientras vivía en el país y los amigos nuevos que conoció gracias al trabajo. Entre ellos, una constelación de nombres conocidos: Sofía Gonet, conocida en redes como La Reini, Fede Popgold, Fefe Bongiorno, Juli Castro, sus compañeros de Patria y Familia (Luzu TV) y Leandro Saifir, todos parte del universo digital que la cumpleañera habita y transforma.

El menú de la noche fue claro: rabas y sushi. Y barra libre, claro, para encender los brindis. Un DJ set coronaba el ambiente: beats suaves al principio, después ritmos que hicieron mover hasta a los más serios. Pero el verdadero centro de gravedad era ella.

Para esta noche especial eligió un look total black. Un strapless con falda tableada, de textura firme, casi esculpida. Medias negras translúcidas, stilettos de charol con pulsera al tobillo. Y una actitud que mezclaba el juego coquette con una estampa de mujer que ya no pide permiso. No era una niña celebrando. Era una figura consolidada en su estilo y en su voz. Una especie de femme fatale contemporánea con alma de barrio y corazón de escenario.

El peinado, con ondas suaves, jugaba entre el desenfado y la elegancia. El maquillaje, sutil pero firme en los labios, ponía un punto final rotundo al look: sensualidad sin estridencias, puro control. La agencia para la que trabaja fue la que estuco a cargo de organizar la velada, afinó cada detalle como si fuera una producción cinematográfica. Pero no era ficción. Era la vida de Cami. Su gente. Su noche.

Al final, la torta apareció como un símbolo de lo vivido: un corazón decorado con crema y frutillas, y el número “26” sobresaliendo entre las chispas. Cami pidió los tres deseos en silencio. Cerró los ojos. Soplaron las velitas. Nadie aplaudió de inmediato. Todos esperaban verla abrir los ojos otra vez.

Desde que se separó de Alexis Mac Allister, la influencer está en proceso de reinventarse y semanas atrás decidió dar inicio a un nuevo capítulo de su vida, aunque haya durado tan solo una noche y haya tenido el objetivo de entretener a sus amigos.

Tuvo su debut como cantante en una fiesta. Esto lo hizo en Goldie Fest, evento creado por Federico Popgold, amigo y compañero de trabajo de Mayan. Con un conjunto de cuero de color rojo, compuesto por un corpiño triangular, un minishort a juego y unos borcegos altos—un look inspirado en el que usó Olivia Rodrigo en su presentación del Lollapalooza Argentina 2025—salió a un pequeño escenario y logró deslumbrar.

Minutos antes de comenzar con su presentación, el público no tuvo reparos en celebrar a la influencer. Al grito de “¡Olé, olé, olé, olé, Cami, Cami, Cami!”, la llamaban para que salga a escena, mientras que en uno de los costados sus compañeros del programa de streaming la estaban esperando con un ramo de flores. “Mi cara de nervios hasta que entendía que me tenía que divertir”, escribió sobre los minutos previos a presentarse en el escenario por primera vez en su vida.

El primer tema que entonó fue uno de Selena Gomez, pero no fue cualquier tema, sino la versión en español de “A Year Without Rain”, que la propia estadounidense lanzó luego de la gran popularidad que consiguió. Luego fue el turno de uno de los primeros hits de Katy Perry: “Hot n Cold”. Ya para esto hizo salir al escenario a Fede, que interpretó el papel del novio y juntos hicieron el acting del tema.