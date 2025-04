Cómo seguirá la relación de Martín Ku con Telefe luego de promocionar un polémico trabajo para jóvenes en Rusia

La relación de Martín Ku con Telefe se encuentra pausada hasta que se investigue la publicación que hizo junto a Nicolás Grosman por un trabajo en Rusia (Instagram)

El canal Telefe se encuentra evaluando la continuidad de Martín Ku, conocido por su paso por Gran Hermano, luego de la polémica que se desató en redes sociales tras la publicación de un video promocional de un trabajo en Rusia, para jóvenes entre 18 y 22 años. Según declaraciones oficiales brindadas por el canal, “Ku tiene un contrato temporal con Telefe. Se está evaluando el caso aún, en el mientras tanto no estará en el stream”, aseguraron a este medio. Desde la emisora explicaron que no se ha tomado una decisión definitiva, pero se puso en pausa su participación semanal en la plataforma de streaming del canal. “Telefe es una empresa internacional que tiene algunas normas internas y tiene que pasar por un proceso de cierta evaluación”, afirmaron, y agregaron que “Martín tiene un contrato temporal, está una vez por semana en el stream, y se está evaluando si se va a seguir y cómo. Pero todavía no hay ninguna decisión tomada”.

La decisión provisional de suspenderlo del aire llega días después de que Martín Ku y Nicolás Grosman —también ex participante de Gran Hermano— difundieron en Instagram un video donde promovían una oferta laboral en Rusia. En el video, grabado desde un aeropuerto, Martín presentaba el programa como una oportunidad para trabajar en el exterior: “¿Se enteraron del Programa Internacional de Empleo en Rusia, con un salario que oscila entre 860 a 1000 dólares?. ¿Qué están esperando? Vamos juntos”. La propuesta se dirigía específicamente a mujeres jóvenes. Nicolás detallaba: “Si sos una chica de entre 18 y 22 años y tenés ganas de trabajar en el exterior, escuchá esta propuesta que te va a encantar”.

El comunicado de Martín Ku y Nicolás Grosman tras publicitar un trabajo en Rusia (Instagram)

El video, que luego fue eliminado de la plataforma, continuaba con descripciones de la empresa, testimonios de personas supuestamente seleccionadas, y un cierre donde se insistía en el carácter positivo de la experiencia: “Literalmente recorrimos todo el lugar y nos pareció muy, pero muy lindo. Así que como te dije antes, si sos una chica de entre 18 y 22 años, estás buscando irte al exterior a trabajar. Esto puede ser para vos. Creo que es un programa que se merece muchísima discusión, ya que cuenta con un montón de cosas. Así que te vamos a dejar acá la página web para que puedas anotarte y que quien sabe, puedas quedar. Se van a contactar con vos”.

Tras el aluvión de críticas y denuncias que recibió la publicación, ambos exparticipantes emitieron un comunicado conjunto para defender su accionar y aclarar su rol en la promoción. En el mensaje difundido escribieron: “Queremos hablar con claridad sobre el trabajo que realizamos recientemente en Rusia y las repercusiones que surgieron a partir de eso”. Agregaron que la iniciativa surgió a partir de una convocatoria profesional: “Fuimos convocados con Nicolás por una agencia para participar en una campaña de promoción internacional”. Aseguraron que, al momento de aceptar, no detectaron ninguna irregularidad en el planteo: “Nos presentaron una propuesta profesional clara, con objetivos definidos y un contexto que, en todo momento, se mostró como una experiencia educativa y laboral”.

Martín Ku, que fue uno de los participantes más queridos de Gran Hermano, se encuentra suspendido del stream de Telefe (Instagram)

También subrayaron que su papel se limitó a documentar lo que presenciaron durante el viaje: “Aceptamos y cumplimos con nuestra parte como creadores de contenido, mostrando lo que vimos y vivimos viajando a Rusia. En ningún momento fuimos advertidos ni tuvimos conocimiento de ningún tipo de irregularidad. Nuestro rol fue el de comunicar una experiencia desde lo que se nos presentó estando allá. No somos parte del programa, no formamos parte de su organización, ni tuvimos acceso a información más allá de lo que cualquier otro visitante puede ver”. Sobre el retiro del contenido afirmaron: “El contenido que publicamos fue eliminado por Instagram, no por nosotros. Seguimos disponibles para cualquier aclaración necesaria”.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Numerosos usuarios de X manifestaron sospechas sobre el tipo de trabajo que se promovía y exigieron una investigación formal, señalando que la iniciativa podía estar vinculada con una red de trata de personas. Las críticas se enfocaron especialmente en el público objetivo de la campaña —jóvenes mujeres— y el carácter aparentemente informal de la propuesta. Los cuestionamientos también incluyeron comparaciones con otros casos recientes de influencers argentinos que están siendo investigados por promocionar casas de apuestas online, como Wanda Nara, Flor Peña, Flor Vigna y L-Gante. En ese marco, los comentarios apuntaron contra la responsabilidad de quienes cuentan con gran alcance en plataformas digitales y su vínculo con actividades que podrían representar riesgos para sus audiencias.

Con información de Pablo Montagna y Andrea Taboada