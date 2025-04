Llegó el día: así será la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas bajo supervisión judicial

El futbolista se reencontraría con sus hijas bajo supervisión en el Ministerio Público Tutelar (Instagram)

Separados desde hace casi un año y envueltos en una interminable cadena de conflictos, Wanda Nara y Mauro Icardi continúan siendo protagonistas de una de las novelas mediáticas más intensas del año. Entre denuncias judiciales, declaraciones cruzadas y acusaciones públicas, la tensión entre la empresaria y el futbolista del Galatasaray no cede.

En ese escenario complejo, finalmente comenzará el proceso de revinculación entre Icardi y las hijas que tiene con la empresaria, con un primer encuentro pautado bajo las condiciones impuestas por la Justicia. El futbolista no ve a las niñas desde el 6 de enero, con la salvedad del escándalo que protagonizó con su ex el pasado 14 de marzo en el Chateau Libertador.

La reunión fue confirmada a Teleshow por Lara Piro, una de las abogadas de Icardi, que se mostró cautelosa en la previa del encuentro. “Hasta que no las vea no quiero cantar victoria. Quizás tiene el cumpleaños de otra sobrina”, ironizó la letrada en alusión a la fallida citación del pasado 2 de abril, cuando la empresaria se ausentó debido al cumpleaños de la hija mayor de Zaira Nara. En esa misma línea, sumó: “Dios quiera que hoy Wanda lleve a las nenas por el bien de todos”.

Por otro lado, Ángel de Brito en sus redes sociales: “Mauro Icardi se reunirá con sus hijas en un cuarto del Ministerio Público Tutelar acompañado por asistente social”, y agregó: “Este será el primero de varios encuentros controlados por los Defensores de Menores”.

Ángel de Brito también contó que se iniciará la revinculación entre el futbolista y sus hijas (Instagram)

Esta instancia de acercamiento comenzó el pasado 8 de abril, cuando Wanda se presentó con las nenas tras asistir previamente a la sede de Beruti 3345, donde funciona la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires. En el edificio, ubicado en la calle Perú 143, fueron recibidas por un equipo de psicólogos para iniciar el camino hacia la revinculación, luego de un fallido reencuentro en el Chateau Libertador, que terminó en una fuerte discusión entre la expareja.

En DDM (América), el periodista Guido Záffora brindó más detalles: “Hay un proceso de reintegración que se va a hacer a mitad de semana, se está definiendo si martes o miércoles. Este encuentro va a ser en el Ministerio Público Tutelar”. Según explicó, se trata de un entorno poco habitual para este tipo de encuentros, lo que generó sorpresa en el panel del programa.

Además, agregó un dato llamativo: “Va a durar aproximadamente una hora. Va a haber terapia canina, significa que van a estar los perritos, pero no los de las chicas, sino los perritos del Ministerio”. También aclaró que Icardi no estará a solas con las nenas, y que la interacción será monitoreada por profesionales: “No se quedan con Icardi a solas, él no es que pueda hablar con las nenas a solas, esto no está permitido. Antes de que Icardi vuelva a estar con sus hijas en un contexto natural, pasa en una plaza o lo que quiera hacer con sus hijas, tiene que haber previo varios encuentros que los va a determinar la justicia”. Según reveló, las menores expresaron su deseo de ver a su padre: “Lo que me contaron es que las nenas pidieron ver a su padre”.

Wanda Nara llevó a sus hijas al Ministerio Público Tutelar en el marco del proceso de revinculación con su expareja, Mauro Icardi (Video: DDM - América)

Por su parte, Wanda habló con la prensa el pasado jueves por la tarde, cuando se presentó nuevamente en la fiscalía para ratificar la denuncia contra su expareja por violencia contra uno de sus hijos con Maxi López, y también se refirió a la revinculación: “No tengo idea cuándo van a volver, ojalá pronto, pero hay todo un proceso que no lo decido yo, que lo pidió la justicia y se acompañará. Creo que él tiene que hacer un proceso terapéutico”.

Consultada sobre la posibilidad de que su expareja lleve a las nenas a Turquía, la empresaria fue categórica: “No me da miedo que se las lleve a Turquía, lo único que me preocupa es la psicología de ellas o la angustia que presentan cada vez que escuchan que se las va a llevar o no me van a ver más”.

Nara también confirmó que fue ella quien solicitó que no haya contacto directo entre las niñas y el futbolista: “Lo pedí yo. Prefiero esperar a que avance un poco más su terapia para que él entienda que cada palabra duele más que un golpe. Ojalá que pueda superar la relación, a veces es difícil entender cuando otro toma un camino o una decisión”. A su vez, destacó: “Ojalá que yo me equivoque porque si él se va a revincular la semana que viene con mis hijas, que ellas se encuentren con un papá feliz”.

Tras varios encuentros fallidos, el futbolista podrá ver a sus hijas bajo las condiciones impuestas por la Justicia (Instagram)

En cuanto a la posible presencia de la China Suárez en este proceso, Wanda aclaró: “No lo pedí a eso, no me interesa, puede estar con quien elija y son mis hijas las que compartirían o no tiempo y fueron mis hijas las que fueron escuchadas por la Justicia. No estaba en el país cuando ellas declararon, son ellas las que van a decidir con quién estar y con quién no”.

Mientras tanto, todo indica que el primer encuentro entre Icardi y sus hijas será solo el comienzo de un largo camino. La revinculación será progresiva y estará compuesta por varias instancias supervisadas por profesionales del Ministerio Público Tutelar, sin contacto a solas entre el futbolista y las nenas.