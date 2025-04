Cómo y cuándo será la revinculación de Mauro Icardi con sus dos hijas: todos los detalles

Se supo cómo será la revinculación de Mauro Icardi con sus dos hijas (Video: América TV)

Mauro Icardi llegó en noviembre al país para comenzar el divorcio con Wanda Nara y poder reencontrarse con sus dos hijas, sin embargo, este plan no salió como esperaba. Durante 15 días tuvo a las dos pequeñas en la casa que compró en un exclusivo barrio de Nordelta, el 6 de enero se volvieron a encontrar con su mamá y no volvieron a verse con el papá. No es menor recordar que el día que tenía pactada la revinculación con las niñas fue el episodio del Chateau Libertador.

Luego de esto, Wanda pidió una medida cautelar para que el futbolista no pueda acercarse por 180 días a sus hijas, pero la Justicia no aceptó el reclamo, por lo que Nara las llevó al Ministerio Público Tutelar para comenzar con el proceso de revinculación. Allí se encontraron con psicólogos y tres días después se supo cómo será este proceso.

Guido Záforra fue el encargado de dar la noticia al aire de DDM (América TV) al parecer la relación del padre con las hijas comenzará de manera lenta y no se irán durante una quincena a vivir con él. “Hay un proceso de reintegración que se va a hacer a mitad de semana, se está definiendo si martes o miércoles. Este encuentro va a ser en el Ministerio Público Tutelar”, comenzó diciendo el periodista, lo que generó un poco de sorpresa en el panel, ya que es un lugar extraño para el encuentro.

"Hay más detalles insólitos con respecto a este encuentro, porque va a durar aproximadamente una hora. Va a haber terapia canina, significa que van a estar los perritos, pero no los de las chicas, sino los perritos del Ministerio“, detalló Záffora. Allí las nenas no estarán solas con el delantero del Galatasaray y estarán acompañadas por un grupo de psicólogas de las pericias. Cesar Carozza, abogado y panelista del programa, aseguró que en algunos casos es común que el encontró sé de así, pero tiene a hacerse en la casa.

Y Guido continuó: “No se quedan con Icardi a solas, él no es que pueda hablar con las nenas a solas, esto no está permitido. Y algo que me contaron es que antes de que Icardi vuelva a estar con sus hijas en un contexto natural, pasa en una plaza o lo que quiera hacer con sus hijas, tiene que haber previo varios encuentros que los va a determinar la justicia. Todavía el día no está puesto. Lo que me contaron es que las nenas pidieron ver a su padre“.

Wanda Nara habló luego de ratificar la denuncia contra Mauro Icardi (Video: El Trece)

El jueves por la tarde Nara se presentó en la Fiscalía para ratificar la denuncia contra su expareja por violencia contra uno de sus hijos con Maxi López y habló acerca de esta revinculación: “No tengo idea cuándo van a volver, ojalá pronto, pero hay todo un proceso que no lo decido yo, que lo pidió la justicia y se acompañará. Creo que él tiene que hacer un proceso terapéutico”. El episodio en el departamento de avenida del Libertador habría comenzado con los comentarios del deportista de llevarse a las nenas a Turquía, sobre esto la conductora dijo: “No me da miedo que se las lleve a Turquía, lo único que me preocupa es la psicología de ellas o la angustia que presentan cada vez que escuchan que se las va a llevar o no me van a ver más”.

Sobre el impedimento de contacto con las nenas, aclaró: “Lo pedí yo. Prefiero esperar a que avance un poco más su terapia para que él entienda que cada palabra duele más que un golpe. Ojalá que pueda superar la relación, a veces es difícil entender cuando otro toma un camino o una decisión. Ojalá que yo me equivoque porque si él se va a revincular la semana que viene con mis hijas, que ellas se encuentran con un papá feliz”.

Acerca de si la China Suárez estará presente en esta ocasión, a pesar de que en su momento se pidió que no esté presente, no dudó en decir: “No lo pedí a eso, no me interesa, puede estar con quien elija y son mis hijas las que compartirían o no tiempo y fueron mis hijas las que fueron escuchadas por la Justicia. No estaba en el país cuando ellas declararon, son ellas las que van a decidir con quién estar y con quién no”.