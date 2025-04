Un nuevo capítulo en la guerra fría entre La China Suárez y Wanda Nara: la batalla por los carpinchos

La respuesta de la China Suárez a la chicana de Wanda Nara (Video: Instagram)

Desde que Mauro Icardi y la China Suárez confirmaron su relación a principios del mes de enero, comenzó una guerra silenciosa en redes sociales con Wanda Nara. Cada gesto es analizado con lupa por sus seguidores, las coincidencias, las respuestas y las indirectas se fueron acumulando, y ahora esta historia suma un nuevo capítulo.

El viernes por la noche, Wanda mostró en sus historias los tiernos regalos que le hizo una seguidora: un ramo de flores, pulseras para ella y sus hijas, vasos térmicos personalizados para sus cinco hijos y dos peluches de carpinchos.

Cabe recordar que estos animales fueron los detonantes de un gran conflicto en la familia Nara-Icardi. El día que las dos niñas se tenían que revincular con su papá después de meses sin verlo, decidieron llevar a sus tres perros, a lo que Icardi se habría negado, asegurando que no tenía la protección adecuada y que los carpinchos podían comerse a las mascotas familiares.

Horas más tarde, la China respondió a la chicana de la expareja de Icardi. Lo primero que hizo fue subir una foto de siete figuras pequeñas de color naranja con forma de capibaras; cada una lleva un disfraz o accesorio distinto. Pero esto no fue todo, sino que, a los pocos segundos, una segunda historia apareció en el perfil de Eugenia.

La China subió de los muñecos que tiene de carpinchos

La pareja está viviendo en un exclusivo barrio en Nordelta, donde los animales viven en libertad, suelen ingresar en las propiedades y pasear con tranquilidad por el terreno. Durante la noche del viernes, una familia al completo visitó la casa de Mauro, y Suárez grabó el momento de su llegada.

Tres de ellos, una mamá y sus dos hijos, se sentaron y miraron la laguna, mientras que un cuarto se paró frente a ellos y los observaba. “Ese se quedó petrificado”, se la escucha decir a la actriz de Camaleón con la voz cargada de ternura, y agregó: “Son bebés, son tan lindos”. No es ningún secreto que la cantante de "Lo que dicen de mí" es amante de los animales, tiene gran cantidad de mascotas, es vegetariana, por lo que no es ninguna sorpresa este tipo de contenido en sus redes.

Esta guerra silenciosa se dio luego de que se diera a conocer cómo va a ser el proceso de vinculación del delantero del Galatasaray con sus dos hijas, luego de tres meses sin verlas. Guido Záffora fue el encargado de dar la noticia al aire de DDM (América TV). Al parecer, la relación del padre con las hijas comenzará de manera lenta y no se irán durante una quincena a vivir con él. “Hay un proceso de reintegración que se va a hacer a mitad de semana, se está definiendo si martes o miércoles. Este encuentro va a ser en el Ministerio Público Tutelar”, comenzó diciendo el periodista, lo que generó cierta sorpresa en el panel, ya que es un lugar extraño para el encuentro.

“Hay más detalles insólitos con respecto a este encuentro, porque va a durar aproximadamente una hora. Va a haber terapia canina; significa que van a estar los perritos, pero no los de las chicas, sino los perritos del Ministerio“, detalló Záffora. Allí, las nenas no estarán solas con el delantero del Galatasaray y estarán acompañadas por un grupo de psicólogas de las pericias.

Y Guido continuó: “No se quedan con Icardi a solas; esto no está permitido. Y algo que me contaron es que, antes de que Icardi vuelva a estar con sus hijas en un contexto natural —pasear en una plaza o lo que quiera hacer con ellas—, tiene que haber previamente varios encuentros que los va a determinar la justicia. Todavía no está fijado el día. Lo que me contaron es que las nenas pidieron ver a su padre”.