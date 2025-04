Ramma, el músico inquieto de Trelew que conquistó Buenos Aires Trap: “Quiero ser un artista inmortal”

Ramma, el joven exponente del trap argentino, se presentará el 11 de abril en el complejo C Art Media (Video: Youtube/Ramma)

“Estoy completamente seguro de que va a ser histórico para mí, para la gente. Estoy muy, muy contento”, dice Ramma con una mezcla de emoción y convicción mientras se prepara para subir al escenario del complejo C Art Media. A sus 20 años, Ramiro Valentín Domínguez, el joven trapero oriundo de Trelew, está a punto de protagonizar un momento clave en su carrera. “Siento que representa el inicio de una nueva etapa. Es el primer show grande que voy a hacer en mi vida”, agrega en su charla exclusiva con Teleshow.

La noche del 11 de abril no solo marcará un hito en su trayectoria, sino que cristalizará el crecimiento sostenido de un artista que pasó del under al radar de toda la escena urbana argentina. “Ya he tocado en lugares donde había mucha gente, pero este es un show propio. Verme ahí arriba va a ser muy loco”, admite sobre presentarse en uno de los escenarios más importantes de Buenos Aires.

Su ascenso no es casual: tras completar la trilogía Incrédulo - Intrépido - Inmortal, Ramma se posiciona como uno de los referentes emergentes del trap argentino, combinando formación musical, búsqueda conceptual y una versatilidad sonora que desafía etiquetas. “Yo soy un rockero que hace trap”, dice, con la claridad de alguien que no quiere encasillarse.

Ramma debutará en el C Complejo Art Media con un show que promete marcar un hito en su carrera

Y es precisamente esa identidad la que está a punto de desplegarse frente a cientos de fanáticos que esperan un espectáculo inolvidable. “Estoy seguro de que va a ser de los mejores shows que se han hecho en ese lugar. Quizás el mejor”, sentencia, con la determinación de alguien que sabe que está por dar un gran paso.

El punto de inflexión para entender el momento que atraviesa Ramma está en su obra más ambiciosa hasta el momento: la trilogía. Estos tres discos muestran su evolución musical y funcionan como una bitácora personal, donde se refleja con nitidez el paso de la adolescencia a la adultez.

Con apenas 20 años, el trapero oriundo de Trelew lanzó "Inmortal", su álbum más ambicioso hasta ahora

“Incrédulo tiene canciones que hice cuando tenía 15, 16 años... era un poco más inocente, no entendía mucho mi objetivo principal”, cuenta el artista sobre su primer álbum. En ese entonces, el trap todavía era una inquietud más que una certeza, y su música se construía entre la exploración emocional y el descubrimiento del sonido.

Con Intrépido, esa mirada comienza a cambiar. Ya instalado en Buenos Aires, tras mudarse desde su ciudad natal, Ramma empezó a delinear con más claridad su camino artístico. “Era otra experiencia. Ya no era preguntarme si me iba a jugar por la música, sino decir: ‘le voy a dar todo’”, recuerda. El disco refleja ese impulso con letras más directas, una estética más sólida y una confianza creciente.

La trilogía "Incrédulo-Intrépido-Inmortal" documenta la evolución de Ramma como músico y persona

El cierre de esta etapa llega con Inmortal, lanzado el 1° de enero de 2025, un álbum que, según el propio Ramma, representa una madurez definitiva: “Estoy decidido de lo que quiero hacer, de hasta dónde estoy apuntando. No quiero ser un artista pasajero, quiero ser un artista inmortal”.

Lejos de ser una casualidad, el nombre de los tres discos obedece a un concepto pensado. “Quería generar una conexión entre los álbumes, algo que agrupara a la gente. Me gusta generar conceptos con la música, no solamente algo personal, sino que también les llegue a los demás”, explica.

Aunque hoy sea una de las caras más visibles de la nueva generación del trap argentino, Ramma no olvida sus inicios ni el proceso que lo llevó hasta este momento. Criado en un entorno familiar donde la música siempre estuvo presente, su primer acercamiento fue a través del piano y el canto, herramientas que luego se convirtieron en claves para su identidad artística.

En su concierto más importante, Ramma proyectará la versatilidad que define su propuesta creativa

“Soy un rockero que hace trap”, dice, y con esa frase define una estética híbrida que se aleja de los moldes. Su formación clásica lo diferencia: “Estudié muchos años piano, muchos años canto... No es que dije ‘voy a hacer trap’, dije ‘voy a hacer música’”.

Esa decisión, tomada en sus años adolescentes en el Sur, marcó una diferencia. “Pensaba en el futuro, en verme a los 30 años y decir: ‘¿me animé o no?’ Yo necesitaba al menos quedarme con la cabeza tranquila de que lo había intentado”, recuerda. En ese momento, el trap era todavía un hobby, algo que hacía con pasión pero sin garantías.

La familia, cuenta, lo apoyaba desde el lado artístico, pero sin imaginar que su proyecto podía convertirse en una carrera. “Ellos pensaban que era algo más llevadero, un pasatiempo... no entendían que se podía hacer música desde cualquier lugar, con una compu nomás”, dice, describiendo esa brecha generacional y tecnológica que supo transformar a su favor.

Su formación clásica en piano y canto le permitió combinar conceptos únicos en el género urbano

Hoy, no solo canta y compone, también produce: “En este último disco hay beats que hice yo. Por ejemplo, el de ‘Inmortal’ lo compuse en piano, lo hice completo”. Ese control creativo lo destaca en una escena en la que muchos artistas aún dependen de terceros para moldear su sonido.

El salto de Ramma a una mayor visibilidad llegó con un tema que marcó a toda una camada de artistas emergentes: el explosivo “Bichigyal Remix”. Compartido con otros nombres como C N D y Sautu, el track se volvió viral rápidamente, cruzando fronteras y multiplicando las escuchas del joven artista.

“Sin dudas fue un punto de quiebre”, asegura. “A nivel numérico, pasé de tener 400 mil oyentes a millones. Hoy el remix tiene más de 35 millones de reproducciones entre todas las plataformas. Y no es solo algo nacional, es internacional”.

Desde el under hasta la viralidad de “Bichigyal Remix”, Ramma consolida su crecimiento en la música urbana

La notoriedad que trajo el remix también lo enfrentó a un tipo de presión común en los nuevos artistas: la necesidad de definirse. Pero él escapa a las etiquetas con naturalidad. “No me interesa mucho definirme. Tengo temas con guitarra y voz, otros con piano, otros que son una banda completa. Para mí, la versatilidad es un lujo”.

Ese eclecticismo también se refleja en el público que lo sigue. “Me gusta pensar que les gusta la música en general, no solo un género. Represento eso: que la música puede ser versátil y aún así conectar profundamente”.

El recorrido de Ramma sobre los escenarios fue creciendo a pasos firmes. De sus primeras presentaciones en lugares íntimos como La Tangente, con apenas 200 personas, pasó a llenar el Uniclub y, más recientemente, a deslumbrar en el Buenos Aires Trap, donde reunió a 10 mil espectadores en el Hispa Stage.

De tocar ante cientos a un público de miles: Ramma deslumbró en el Buenos Aires Trap y busca seguir creciendo

“Me sentí un headliner. Fue impresionante. Estábamos en un escenario que no era el principal y salí a ver 10.000 personas”, recuerda con asombro. Ese momento fue clave para confirmar que su conexión con el público no era casual ni efímera.

Este 11 de abril en el C Art Media no será un recital más: representará un punto de consagración personal y profesional. “Espero hacer historia. Tenemos el mejor show que hicimos hasta el momento y estoy seguro de que va a ser de los mejores que se hayan hecho en ese lugar. Quizás el mejor”, lanza con convicción.

El show también funciona como la presentación formal de su nuevo disco, Inmortal, una obra que llevó su nivel de exigencia a otro plano. “La diferencia más puntual con mis discos anteriores está en la post-producción. Antes nos quedábamos más con las composiciones. Esta vez, exprimimos cada canción al máximo”, detalla.

"Inmortal", su reciente álbum, busca llevar la música del trapero a nuevos niveles emocionales y técnicos

Esa ambición se refleja en su ética de trabajo. “Este disco fue el más profesional, el que más tiempo me llevó. Todos los días nos juntábamos con cinco productores, componíamos, probábamos cosas... No queríamos que nada quede al azar”, cuenta. Los nombres detrás de la producción incluyen a Tadu, Dazen, Barta, Lonzo, Tiano y Almeja, un equipo que lo acompañó a diseñar un sonido complejo y emocional.

Más allá del presente, Ramma piensa en su yo del pasado con claridad: “Le diría que suba cosas, que no tenga miedo. Que la vida es dura, pero si tenés talento y te esforzás, todo llega”. Su mensaje también es para quienes están empezando: “No hay que conformarse. Si te fue bien, es porque el mundo tiene más cosas preparadas para vos. Hay que estar a la altura”.