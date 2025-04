El rotundo cambio de look de Emilia Attias que sorprendió a sus seguidores: “Me animé”

Emilia Attias dejó el rubio en el pasado (Fotos: Instagram)

Hace muchos años, Emilia Attias tomó la decisión de adoptar el rubio como color de pelo, en distintas tonalidades dependiendo de la temporada. Si bien su pelo natural es el morocho, los fanáticos se acostumbraron a la cabellera con la que hizo una larga en la actuación y el modelaje. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió con un intempestivo cambio de look que dejó a todos con la boca abierta.

Emilia compartió el proceso del cambio que realizó en el baño de un hotel. La actriz de Casi Ángeles decidió dejar los tonos claros completamente de lado para adoptar los de la tendencia que se viene para este otoño/invierno: el color mocha mousse.

Con una bata de color negro se sentó frente al espejo, preparó la tintura para el pelo y comenzó el agotador proceso de aplicarlo para cada una de las hebras, con el objetivo de que no quede un solo cabello sin el color deseado. El tiempo de exposición pasó, se lavó, y para que el efecto sea todavía más sorpresivo, apareció frente a la cámara con una toalla tapando el resultado final. “¡Y siii! ¡Me animé al cambio una vez más! Un poquito del back del momento del cambio de look“, escribió en el pie de las fotos”

Con un vestido de color negro con transparencias se sentó en el borde de la cama y dejó sin palabras a sus followers. Este nuevo look hace resaltar todavía más sus ojos. “La más linda”; “Lo bien que te queda, dios mío”; “Sos otra, me gusta el tono, pero el rubio anterior te quedaba hermoso también”; “Pareces Angelina Jolie”; “Que reina”; “Definitivamente ese es tu color”; “Lo espectacular que te queda el pelo castaño, por favooooor. Amo, amo, amo“; ”Te queda mejor que el rubio, resalta más tu bella mirada y tu lindo tono de piel. Resalta tu belleza”; fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores. Entre ellos se puede encontrar el de Emilia Merenes, que no dudo en opinar: “Qué diosa por dios”.

Este cambio marca el inicio de una nueva etapa en la vida de Attias, que se encuentra adaptándose a su nueva relación luego de la separación del Turco Naim, su compañero durante veinte años y padre de su hija Gina.

El nuevo look de Emilia, que sorprendió a los fans

Ella no es la única que se sumó a esta tendencia, sino que semanas atrás Araceli González presentó su nuevo look, que mezcló el pasado con el futuro. Dueña de una belleza atemporal y siempre atenta a las últimas tendencias, pasó por las manos de los expertos para transformar su imagen con un look que promete ser furor en los próximos meses. Su elección no solo refleja su espíritu audaz y moderno, sino que también realza sus facciones con un efecto rejuvenecedor y lleno de frescura.

El encargado de esta transformación fue el estilista Max Jara, quien compartió el espectacular resultado en sus redes sociales. “¡Moca Cocoa para la increíble Araceli González! El color tendencia de este 2025. Realizamos un trabajo de ilumina inverse en tonos Moca y un corte Araceli para aportar elegancia y frescura”, escribió en su posteo, que rápidamente se llenó de elogios y reacciones de sus seguidores.

El nuevo color, que fusiona matices cálidos y profundos, aporta una luminosidad única al cabello, dándole mayor dimensión y movimiento. Además, Araceli complementó el tono con un corte más corto y descontracturado, lo que aportó un estilo sofisticado y versátil, ideal para su activa rutina entre el trabajo y la vida familiar.

Fiel a su esencia, la actriz y modelo demostró, una vez más, que reinventarse es parte de su ADN. Su valentía para animarse a los cambios y su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias la consolidan como un ícono de estilo y referencia para muchas mujeres.