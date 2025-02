Araceli González se animó a un rotundo cambio de look y apostó por el color que es tendencia esta temporada

Araceli González se animó a un cambio de look que sorprendió a todos

Araceli González volvió a demostrar que la moda y la elegancia van más allá del paso del tiempo. La icónica actriz y empresaria decidió dejar atrás su característico tono rubio y apostar por una renovación total, alineándose con una de las tendencias capilares más fuertes de 2025: el sofisticado y cálido “Moca Cocoa”.

Dueña de una belleza atemporal y siempre atenta a las últimas tendencias, pasó por las manos de los expertos para transformar su imagen con un look que promete ser furor en los próximos meses. Su elección no solo refleja su espíritu audaz y moderno, sino que también realza sus facciones con un efecto rejuvenecedor y lleno de frescura.

El encargado de esta transformación fue el estilista Max Jara, quien no dudó en compartir el espectacular resultado en sus redes sociales. “¡Moca Cocoa para la increíble Araceli González! El color tendencia de este 2025. Realizamos un trabajo de ilumina inverse en tonos Moca y un corte Araceli para aportar elegancia y frescura”, escribió en su posteo, que rápidamente se llenó de elogios y reacciones de sus seguidores.

Araceli González con su nuevo corte y color, optando por el Moca Cocoa

El nuevo color, que fusiona matices cálidos y profundos, aporta una luminosidad única al cabello, dándole mayor dimensión y movimiento. Además, Araceli complementó el tono con un corte más corto y descontracturado, lo que aportó un estilo sofisticado y versátil, ideal para su activa rutina entre el trabajo y la vida familiar.

Fiel a su esencia, la actriz y modelo demostró, una vez más, que reinventarse es parte de su ADN. Su valentía para animarse a los cambios y su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias la consolidan como un ícono de estilo y referencia para muchas mujeres.

Su nuevo look no solo marca el comienzo de una nueva etapa, sino que reafirma su presencia en el mundo de la moda y la belleza. ¿Será este el color estrella de la temporada? Si Araceli ya lo lleva, no cabe duda de que se convertirá en un furor.

La empresaria no descansa un minuto y disfruta de sus actividades (IG jara.tallerdepelo)

En los últimos años, Araceli sorprendió al público con una faceta que pocos imaginaban: su espíritu emprendedor. La actriz, que durante décadas brilló en la ficción, decidió dar un giro inesperado en su carrera y apostar por un nuevo desafío que la apasiona: el mundo de la cosmética y el cuidado de la piel.

Lo que comenzó casi como un juego, con el lanzamiento de un par de labiales, se convirtió en un proyecto sólido que no deja de crecer. Su marca, nacida de una visión personal y de una profunda conexión con la belleza y el bienestar, se expandió con fuerza, consolidándola como una empresaria en ascenso.

En una charla íntima con Infobae, Araceli compartió los detalles de esta transformación y los motivos que la llevaron a elegir este camino. “Soy de dar un giro de 360 grados, a veces uno de 180, según la situación, pero esto fue una decisión que venía trabajando hace años. Tenía ganas, en algún momento, de liberar la presión y salir un poco de la zona en la que estaba desde hace muchos años para hacer mi propia marca”, reveló con la convicción de alguien que sabe exactamente lo que quiere.

Alejada momentáneamente de la actuación, encontró su espacio como empresaria (IG jara.tallerdepelo

Con su sinceridad característica, también dejó en claro que, al menos por ahora, la actuación quedó en pausa. “En este momento no es lo que elijo. Elijo este camino que estoy haciendo, que es arduo, que empezó en el 2020 con inquietudes anteriores, con cosas que fueron modificando lo que yo quería para mi futuro. Tengo muy claro lo que quiero, lo tengo armadito, estoy trabajando para eso”, reveló, al dejar entrever el nivel de planificación y compromiso que hay detrás de su nuevo proyecto.

Pero este sueño no lo transita sola. Su principal socio y compañero incondicional en este desafío es Fabián Mazzei, su marido, quien tomó un rol clave en la empresa. “Ahora hicimos una inversión mucho más grande y mi principal socio es Mazzei. Se vendió algo que es una propiedad de su familia muy importante. Y él invirtió en la empresa. Eso nunca nadie lo hizo por mí”, contó con emoción, al resaltar el apoyo incondicional que recibe de su pareja.