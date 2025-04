Jenifer Lauría contó cuál fue el error que cometió en su relación con Giuliano Vaschetto: “Sabía dónde me metía”

Jenifer Lauría contó cuál fue el error que cometió en su relación con Giuliano Vaschetto

Después de muchas idas y vueltas en Gran Hermano (Telefe), Jenifer Lauría y Giuliano Vaschetto confirmaron su separación luego de tres meses de relación. A pesar del apasionado inicio del vínculo, y de sobreponerse a la presión mediática, la pareja no logró adaptarse al “afuera”. Así las cosas, este jueves, la empleada administrativa dio detalles de su ruptura y destacó el error que cometió en el proceso.

“Sé todo lo que me dijeron, sabía dónde me metía, pero a mí no me importó. Yo quise apostar al amor y aposté. ¿Me fue mal? Sí, me fue mal. Pero es una experiencia más, un aprendizaje más que tengo en la vida. Ya está, nadie muere de amor, no me voy a morir por separarme ni nada de eso”, comenzó diciendo la joven ante sus más de 440 mil seguidores en un vivo de Instagram.

Jenifer Lauria no se mostró arrepentida de su relación (Candela Teicheira)

Acto seguido, Lauría se refirió a las advertencias que había recibido de parte de sus fans cuando estaba iniciando su relación con Giuliano. “No me importa, yo cuando las cosas las hago, las hago de corazón, porque las siento y porque me salen. Voy a todo o nada. O sea, es así, o blanco o negro. Soy esto. No me arrepiento de haberlo hecho”, respondió de forma tajante la exparticipante.

A tono con el estilo elegido por Jenifer Lauría, Giuliano “Nano” Vaschetto también optó por comunicar su perspectiva desde su cuenta personal de Instagram, donde agradeció los mensajes recibidos y confirmó la separación: “Como toda separación, es difícil. No puedo hacer nada más que agradecer por cada minuto compartido con Jeni tanto dentro como fuera de la casa”.

Vaschetto se refirió también a los rumores que comenzaron a circular tras la ruptura y negó que hubiera terceros involucrados o escándalos detrás de la decisión. “Hay muchas historias que se inventan tanto de uno como de otro. Nunca faltan los oportunistas. Esto empezó hace una semana, cuando me fui de Buenos Aires y me alejé un poco también”, afirmó, sugiriendo un distanciamiento progresivo que precedió la decisión final.

Jenifer Lauría habló de su separación con Giuliano Vaschetto

Además, explicó que su principal motivación fue personal y vinculada a su rol como padre. “Para mí estaba siendo muy difícil vivir lejos de mi hijo, de mis afectos, volviendo poco tiempo a mi ciudad. Simplemente, invertí el orden de prioridades”, explicó, remarcando: “Tonni está en el puesto uno, dos y tres, y hoy es la única persona a la que me debo incondicionalmente”.

Finalmente, anunció que se retirará temporalmente del circuito mediático con una frase concluyente: “¡Semanita de detox! La semana que viene vuelvo”.

En medio de este proceso, Lauría se sometió a una cirugía estética y mostró su cambio físico. Si bien la noticia preocupó a sus fanáticos, ella no tardó en explicar los motivos detrás de su decisión y, fiel a su estilo, compartió todos los detalles al respecto.

Jenifer Lauría mostró el proceso de su operación (Instagram)

La exparticipante de Gran Hermano volvió a ser el centro de atención debido a su mastopexia, es decir, una cirugía de reducción mamaria. Desde su casa, en plena recuperación, la influencer dejó un mensaje de fortaleza: “Hoy me elijo, me abrazo y sigo adelante, agradecida por lo vivido, pero también lista para lo que viene”. Y, haciendo referencia a sus seguidores, sumó: “Gracias por el respeto y por acompañarme siempre con tanto cariño”.

La exparticipante se dirigió a sus seguidores para detallar el paso a paso de la intervención. En bata blanca, con el rostro aún marcado por el cansancio, Jenifer apareció en sus redes. “Tamo bien”, escribió con un pulgar en alto, acompañando una imagen que dio un pantallazo de la situación: en reposo, con una mirada serena, pero el gesto aún adormecido por la anestesia y los días intensos que acaba de atravesar.

La exparticipante del reality reveló que fue sometida a una mastopexia, una cirugía de reducción mamaria que, según sus propias palabras, no podía postergar más. “Ya no las aguantaba más”, confesó con una honestidad poco habitual en el universo de las figuras públicas. Desde su cama, con gasas visibles y un corpiño posoperatorio, Lauría aclaró que aún no está en condiciones de dar declaraciones extensas: “Tengan paciencia, estoy recién operada y recuperándome”. A su lado, siempre estuvo Sofía Sopa Buscio, una de las grandes amistades que se llevó de su paso por la casa más famosa del país.