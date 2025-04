El pedido de Daniela Vera Fontana, la ex de Roberto Castillo, a la Justicia luego del escándalo: la indirecta a Cinthia Fernández

Daniela Vera Fontana rompe el silencio sobre los videos de maltrato de su expareja, Roberto Castillo (Video: LAM, América TV)

En medio de un conflicto que escaló desde lo privado hacia los sets televisivos, Daniela Vera Fontana rompió el silencio tras la divulgación de videos que muestran a Roberto Castillo, su expareja, insultándola. La arquitecta fue entrevistada en el programa LAM (América TV), donde se quebró al relatar su situación y dejó en claro que el foco de su preocupación no es mediático, sino familiar.

“No quiero hacer de esto un show”, sostuvo con voz temblorosa, mientras intentaba esquivar el foco mediático que rodea la figura de Cinthia Fernández, actual pareja de Castillo. La aparición de las imágenes generó un fuerte repudio en redes sociales, no solo por el contenido de los insultos, sino por lo que revelan respecto a una historia de maltrato que, según la denunciante, venía acumulándose desde hace tiempo.

En el programa conducido por Ángel de Brito, Vera Fontana ofreció su testimonio en vivo, visiblemente afectada por la reciente viralización de los videos. Allí expresó: "Imaginate cómo me sentí en ese momento y todo el tiempo que lo callé. Ellos que dicen que yo me quería hacer famosa".

Vera Fontana formalizó denuncia en la OVD por incidente violento ocurrido en Liniers con Roberto Castillo

Consultada por el notero Rodrigo Bar sobre la exposición pública, Daniela afirmó: “Me parece que sí, que lo tendrían que pasar para que otra persona que estuvo en mi lugar se anime más a tiempo y no deje pasar tanto tiempo como lo dejé pasar yo”.

Frente a la pregunta sobre una posible solidaridad de Cinthia Fernández, respondió: "No me compete a mí quitarle la venda a nadie. Si la ayudo, sí. Pero esto es entre el papá de mis hijas y yo, nada más“. Así, dejó en evidencia que no pretende involucrarse con la panelista ni ubicarla como responsable, pero deslizó que hay elementos que quizás Fernández desconozca o prefiera ignorar.

Daniela detalló un episodio en el que fue enfrentada por Cinthia Fernández durante un intercambio familiar

Más adelante, al ser interrogada sobre la reacción de Castillo tras la difusión del material, Daniela detalló que, luego de que se hicieran públicas las imágenes, su expareja se puso al día con la cuota alimentaria: “Ayer vino a mi casa a darme el dinero en efectivo”. Y explicó el patrón que ella misma ha identificado en su ex: “Cuando lo exponés a Roberto, cambia mucho. Lo exponés y baja mil cambios. No es la primera vez que lo hace”.

Respecto del encuentro en su casa, aclaró que se encontraba con sus dos hijas y que él se acercó solo hasta la puerta. Al ser consultada por si Fernández lo acompañaba, respondió que no lo sabía, pero sí mencionó que llegó en su “camioneta nueva, ploteada”, insinuando una intención de ostentación o intimidación.

El trasfondo judicial y la denuncia ante la OVD

Tras la difusión del material, Castillo regularizó la cuota alimentaria, afirmó Vera Fontana (Video: Puro Show, Eltrece)

Además de las declaraciones públicas, Vera Fontana formalizó su acusación en la Oficina de Violencia Doméstica, donde registró el incidente ocurrido el sábado 5 de abril a las 13:30 horas, en una plaza del barrio porteño de Liniers. Según su testimonio, Castillo y Fernández protagonizaron un episodio violento durante el intercambio de las niñas, que involucró gritos, amenazas y contacto físico.

Daniela narró en su denuncia que Cinthia Fernández descendió del vehículo “con su cara enajenada y embroncada” y la enfrentó con palabras como “Tomátelas, rajá de acá”. Por su parte, Castillo le habría gritado: “Sos una psiquiátrica haciendo show”, una frase que, según la denunciante, la revictimizó y la descalificó frente a las niñas.

La arquitecta aseguró que el accionar del padre de sus hijas se vuelve más agresivo cuando consume alcohol, y recordó un episodio del 25 de diciembre de 2019, cuando Roberto “sube alcoholizado a manejar” después de la cena de Nochebuena, a pesar de que ella le pidió que la dejara conducir.

En sus propias palabras: “Siempre me rebajó, me humillaba y se potenciaba cada vez que bebía alcohol”. La situación, relatada ante la OVD, forma parte de un patrón que, según Vera Fontana, no se limita a un solo episodio.

Desde el entorno de Castillo no hubo una respuesta pública contundente hasta el momento, aunque, según confirmó la arquitecta en LAM, el abogado de él se comunicó con su abogada tras la divulgación de los videos. La posibilidad de nuevos registros aún sin difundirse también fue mencionada al aire: “Hay otro video que no mostré porque me da mucha vergüenza”, dijo ella.