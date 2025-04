Tamara Báez, en medio de un reclamo a L-Gante por la cuota alimentaria, apuntó hacia su ex: “Él no me mantiene”

Tamara Báez publicó una frase en Instagram que reavivó su conflicto con L-Gante (Video: A La Tarde, América TV)

Mientras L-Gante celebraba su cumpleaños número 25 rodeado de afectos y bajo la organización de su actual pareja, Wanda Nara, una frase publicada por Tamara Báez encendió las alarmas en las redes sociales. La influencer, expareja del cantante y madre de su hija Jamaica, compartió una historia en Instagram que fue leída por los medios como una contundente indirecta hacia el músico: “Con ganas de decir muchas cosas pero el silencio es la mejor opción”. Lejos de tratarse de una casualidad, esa frase marcó el inicio de una serie de mensajes que reinstalaron el conflicto que la joven mantiene con el artista.

El primero en mostrar la celebración fue el propio entorno de la conductora de Bake Off Famosos. A través de sus redes sociales, la empresaria compartió fotos del cumpleaños del cumbiero, que tuvo lugar en un entorno íntimo, con presencia de su madre y otros familiares. Aunque el evento buscó ser un ambiente familiar y lleno de amor, la gran ausencia de Jamaica llamó la atención.

Pocas horas después de que se viralizaran las imágenes del festejo, la expareja del cumbiero subió a sus historias de Instagram la mencionada frase. A esa publicación la acompañaron otras más sutiles pero no menos significativas: una foto de una cena con mariscos y un retrato de Jamaica con un disfraz, bajo la leyenda: “Se fue la cocinera y vino Minnie”.

Báez compartió fotos y frases indirectas que apuntaron a la relación de su ex con Wanda Nara

La interpretación fue inmediata. Báez no termina de soportar la relación entre su ex y Wanda Nara, y sus posteos fueron considerados una “indirecta”. El foco de la molestia se relacionó con la exposición del evento y con la ausencia de la hija del músico. Además, la influencer ya había asegurado en el pasado que el artista le da más importancia a sus relaciones que a su hija.

La polémica escaló aún más cuando la joven, frente a la insistencia de los medios, decidió hablar frente a cámaras. En una breve entrevista brindada a A la Tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV, la influencer afirmó: “Estaba aclarando que Elián no me mantiene, nada más. Con él está todo bien”. Su intento de suavizar la frase no evitó que los panelistas del programa y los periodistas presentes subrayaran el trasfondo económico del conflicto.

Detrás de los posteos y las frases indirectas, hay un reclamo que Tamara Báez ya trasladó al ámbito judicial. Según informó el periodista Daniel Ambrosino en el mismo programa, “L-Gante le estaría pasando la suma de $700.000 y por eso viene el reclamo de Tamara”. La influencer busca una actualización del valor de la cuota alimentaria, ya que considera que el monto no es proporcional a los ingresos del cantante y al estilo de vida que ostenta públicamente.

La influencer habló frente a cámaras para aclarar que L-Gante no la mantiene económicamente

En paralelo, Tamara dejó claro que logró mantener su economía sin apoyo. En sus redes sociales, expresó que financió su vivienda con ingresos propios: “Me mudé del country porque esa plata solo me alcanzaba para las expensas”, escribió. En otro mensaje fue todavía más tajante: “Si fuera así, ya tendría una mansión”, en alusión a versiones que aseguraban que L-Gante la ayudaba económicamente más allá de la cuota legal.

Sobre su independencia financiera, remarcó: “Ahorré la plata de todas las publicidades que hice en mis redes sociales estos últimos tres años”. También explicó que el vínculo con el músico no le garantiza ingresos: “Me conocen por él porque fue mi pareja y tuvimos una hija. Pero él no me maneja las redes a mí”.

Aunque frente a las cámaras Tamara intentó mantener una postura conciliadora, el contenido de sus publicaciones y la actitud evasiva que mantuvo ante los periodistas dejan ver una relación todavía marcada por las tensiones.

En sus cuentas personales, la mamá de Jamaica escribió: “Les cuento para que no me hagan más este tipo de preguntas, que igual son muy pocas”, en referencia al dinero que le pasa el artista. Y reiteró que no quiere generar escándalos: “Prefiero guardar silencio para evitar enturbiar más el ambiente”.