Sabrina Rojas habló sin filtros sobre su nueva relación: “No somos novios aún”

Gabriel Liñares, nueva pareja de Sabrina Rojas (Video: Desayuno Americano, América)

Después de un largo tiempo en el que eligió el silencio y priorizó su paz interior, Sabrina Rojas, actriz y conductora de Pasó en América, decidió abrir su corazón nuevamente al amor. Y lo hizo a su manera: con una tierna y significativa postal publicada en sus redes sociales. En la imagen, se la ve sonriendo con dulzura junto a Gabriel Liñares, el hombre que logró derribar sus barreras emocionales y conquistar su corazón, hoy más sereno pero también más receptivo.

La noticia no tardó en generar revuelo, y fue en el programa Desayuno Americano (América) donde no pudieron resistirse a la tentación de ahondar en esta historia de amor que recién comienza, pero que ya despierta gran interés. Según contaron en el ciclo, los tortolitos se conocieron de forma casi casual, en un bar cercano al canal donde trabaja Sabrina. A veces el destino hace de las suyas, y ese simple encuentro fortuito marcó el inicio de algo que, poco a poco, se fue transformando en una conexión genuina y cargada de emoción.

Con una honestidad que desarma y una timidez encantadora, Gabriel decidió dar unas palabras sobre su vínculo con la actriz. “Ella es una divina total, estoy encantado”, expresó sin rodeos, al dejar en claro la admiración que siente por ella. Y aunque admitió que la exposición mediática lo incomoda —sobre todo por su hijo y porque no forma parte del mundo del espectáculo— no dudó en remarcar que está feliz, pleno y agradecido de haber encontrado a alguien como Sabrina. “Es muy copada”, resumió con ternura el exmarido de Flor Parise, actual pareja de Karina Jelinek.

Sabrina Rojas aclaró su situación sentimental con Gabriel Liñares: "No somos novios aún" (Captura Desayuno Americano, América)

Pero fue la propia Sabrina Rojas quien, con la calma que la caracteriza, se tomó un momento para contar qué fue lo que la enamoró de este hombre que apareció en su vida sin estridencias, pero con mucha claridad. “Todas las personas que lo conocen me hablan muy bien de él, y eso no es menor”, reveló conmovida, al dar a entender que hay una coherencia entre lo que él muestra y lo que realmente es. Y aunque todavía no se animan a ponerle una etiqueta formal a la relación, dejó en claro que están viviendo un momento muy especial, con compromiso mutuo y mucho respeto.

“Estamos en modo exclusividad porque tenemos ganas, no porque lo hayamos charlado”, explicó la conductora del ciclo nocturno, al explicar que lo que los une no necesita ser definido para sentirse profundo y verdadero. A pesar de su felicidad, también remarcó que prefiere ir despacio, sin apurar los tiempos ni generar expectativas que puedan presionar una historia que apenas está comenzando. “No siento que haya ‘blanqueado’ porque no somos novios aún”, aclaró con sinceridad. “Tengo algo lindo, me siento bien, y no ocultarlo es una forma de mimar al otro”.

Sabrina Rojas y Gabriel Liñares están comenzando una relación que muestran sin rodeos (Instagram)

Con una madurez emocional que habla de una Sabrina renovada, serena y conectada consigo misma, también reveló algunas de las cualidades que más la enamoran de Gabriel: “Es un ser muy calmo, un hombre íntegro, un buen papá, divertido… Tiene 47 años y una mirada limpia, transparente. Y eso hoy vale oro”.

Aunque aún no dieron el paso de presentar a sus hijos, reconoció que ambos hacen lo posible para encontrarse y compartir momentos, aún con las complejidades que implica ensamblar dos mundos distintos. “Nos cuestan los encuentros por nuestros niños, pero encontramos la vuelta”, dijo con esperanza.

Finalmente, cerró con una frase que resume todo: “Hay modo exclusividad pero no porque se habló sino porque hay ganas. Veremos qué pasa, pero por ahora, estamos muy bien”. Una historia de amor que apenas empieza, pero que ya emociona. Porque cuando el corazón vuelve a latir, todo es posible.