Tini Stoessel emocionó en La Peña de Morfi: abrazos, llanto y una conexión profunda con sus fans

En su llegada al programa, Tini Stoessel habló del vaivén de emociones que experimenta desde su show gratuito el pasado jueves (Video: La Peña de Morfi – Telefe)

Conmovida, cercana y auténtica, Tini Stoessel protagonizó este domingo una de las entrevistas más íntimas de los últimos tiempos en su visita a La Peña de Morfi (Telefe). A días del éxito de su show gratuito para el canal de streaming La Casa, en el barrio porteño de Palermo, y del anuncio de FUTTTURA, el festival que condensará toda su historia musical, la cantante se sentó frente a Diego Leuco y Lizy Tagliani y habló sin filtros sobre el torbellino emocional que vive.

“Fue realmente muy emocionante desde el momento que me subí al escenario, todo el día”, arrancó diciendo, aún visiblemente movilizada. “Después estuve como un poco en shock. Uno nunca deja de acostumbrarse a una situación así, de ver que hay gente esperando desde hace dos días… o todas esas horas, y cómo cantaron, cómo lloraron, cómo se emocionaron conmigo. Todo el amor que le dieron al anuncio de FUTTTURA también… La verdad es que estoy totalmente agradecida y no tengo muchas palabras para decir. Es muy loco”.

En medio de ese repaso emocional, Tini se permitió también conectar con su público presente en el estudio. Mientras interpretaba “Acércate”, uno de sus temas más queridos, bajó del escenario al ver a una fan con la remera oficial de su próximo festival. “Hola mi vida, hola princesa, ¡qué linda te queda esa remera! Te voy a dar un abrazo. ¿Querés que te firme la remera?”, le dijo a Lucía, una adolescente que no podía parar de llorar. La cantante también se acercó a saludar a su madre, emocionada por el gesto en vivo.

Tini Stoessel se acercó a una joven que se encontraba en el público y le autografió su remera (Video: La Peña de Morfi – Telefe)

Minutos más tarde, llegó la primera gran sorpresa del programa: un video con saludos de algunas de las personas más importantes en la vida profesional de Tini. La primera en aparecer fue su coreógrafa Nani Pochu: “Mi primer recuerdo de Tini es en mi clase, cuando tenía 12 años. Tenía una energía increíble”. Luego, el presidente de su discográfica, Damián Amato, agregó: “Nunca perdió la identidad, ni la pasión ni las ganas de transmitir su arte. La carrera de Tini es gigante, y larga, a pesar de su corta edad. Es una de las pocas artistas que logró trascender desde niña y sostener ese éxito en la adultez”.

También apareció su director musical, Maxi Espíndola, quien resaltó: “Lo que más destaco de ella es su sensibilidad, su valentía para transformar lo que vive, bueno o malo, en canciones. Y así marcar la vida de tantísima gente”.

Las palabras llegaron hondo. Tini rompió en llanto, y fue Tagliani quien se acercó con un pañuelo y una confesión: “Es que es tan lindo todo lo que generás... Yo que me considero, ya lo sabés, una tía, una abuela... Te amo desde el primer día que te vi. Y me daba bronca a veces, porque yo tengo un montón de permitidos: porque soy huérfana, trava, hija de madre soltera, porque fui pobre… Y a veces parece que por tener todo no podés sufrir. Y eso no es así”.

Con saludos por parte de personas especiales en su trayectoria, Tini Stoessel habló a corazón abierto de sus sensaciones (Video: La Peña de Morfi – Telefe)

La sinceridad de Lizy tocó una fibra en Tini, que recogió esas palabras con profundidad. En referencia a su último álbum, dijo: “La vida está para eso, para ir aceptando los momentos que se te presentan e intentar afrontarlos de la mejor manera. Siento una conexión muy especial con la música, con mi gente. Fue importante serme sincera a mí y también con toda la gente que está atrás y que escucha”.

Reconoció que las críticas existen, y que aprendió a convivir con ellas. Pero también compartió una anécdota: “Una persona en la calle me dijo: ‘Fue la luz más especial que escuché en mi vida, algo tuyo’. Y eso fue una curita al corazón. Escuchar canciones como Un mechón de pelo o Cómo me voy todavía me emociona. Entiendo por lo que pasé, y haberlo podido poner en palabras… que llegue así a la gente, fue una bendición”.

A lo largo del pais, varias fanaticas entonaron las estrofas del conocido tema que forma parte de su ultimo album (Video: La Pena de Morfi – Telefe)

Pero cuando parecía que la emoción ya había tocado su techo, Stoessel recibió una segunda sorpresa. Esta vez, no fueron figuras del entorno profesional ni familiares cercanos, sino quienes han estado ahí desde siempre: sus fans. En la pantalla apareció un video especial, creado por seguidores de distintos puntos del país, cantando a su manera “Buenos Aires”, una de las canciones más personales y significativas de su último álbum. Fragmentos grabados en plazas, habitaciones, calles, con guitarras, solos o en dupla, se unieron en un mismo mensaje: afecto incondicional y comprensión profunda por lo que ella transmite en su música.

Con los ojos vidriosos y el corazón en la garganta, Tini tomó el micrófono y decidió contar la historia detrás de esas estrofas. “Yo creo que al final la casa de uno, donde nació uno, es, al menos para mí, siempre mi lugar en el mundo”, comenzó. Pero enseguida reveló que, durante un tiempo, ese mismo lugar se volvió difícil de habitar. “En su momento, por ciertas cosas que empezaron a suceder, me generó mucho pánico volver al lugar en donde yo siempre estaba lejos. Mi paz y mi tranquilidad era: ‘Estoy por volver a Buenos Aires, voy a ver a mi familia, a mis amigas’. Y de repente, se empezó a convertir en todo lo contrario”, expresó a corazón abierto.

Ese quiebre emocional fue lo que la llevó a escribir la canción. “Fue poner en palabras algunos sentimientos y esa sensación de decir: ‘Ya lo voy a contar, ya lo voy a decir, ya lo voy a sacar’. Y pasa el tiempo… y te diste cuenta que te lo guardaste todo, que te lo fuiste guardando y terminás explotando por todas partes”. En ese momento, la artista se dirigió directamente al para dejar un mensaje de honestidad y aliento: “Hay que animarse a hablar, a contar, a levantar el teléfono, a llamar a alguien que querés. Confiar en lo que te está pasando, confiar en que en algún momento todo va a estar bien. Porque guardártelo y mortificarte, dejar que tu cabeza no pare de hablarte... eso es una lucha interna muy fuerte. ‘Buenos Aires’ también habla un poco de eso. Llegué a tener miedo hasta de dormir en mi propia casa, porque mi cabeza era tan enemiga mía que no paraba de decirme cosas”

Tini Stoessel adelantó cómo será el festival que reúne las diferentes etapas de su carrera (Video: La Peña de Morfi – Telefe)

Después de un bloque cargado de emoción y lágrimas, retomó la charla con una sonrisa y mucha expectativa para hablar de lo que se viene: FUTTTURA, su propio festival musical que se celebrará el 24 de octubre en Tecnópolis, y que promete ser una experiencia inédita en su carrera. El anuncio oficial ya había generado revuelo entre sus fans, que de inmediato comenzaron a compartir teorías en redes sobre cómo sería el formato del evento. Tini, entre risas, hizo referencia a esa ansiedad colectiva: “Vi en redes cómo es el escenario, cómo va a ser... El estrés fue total. Yo estuve viendo, para aclarar un poco”, dijo divertida, con ese tono cómplice que mantiene con su fandom.

Luego explicó con más precisión lo que los asistentes pueden esperar: “Va a haber actividades, y con un poquito más de tiempo se va a saber todo perfecto. Pero después del mediodía, la gente va a poder entrar al venue, a Tecnópolis, donde va a haber un montón de actividades que van a ser sorpresa, pero van a ser interactivas. Ustedes van a poder elegir, meterse en diferentes propuestas, también en el exterior, y van a poder recorrer absolutamente todas”.

Pero la verdadera innovación llegará con el show central, y ella misma se encargó de aclararlo: “Después del momento de las actividades, se abren las puertas y pasan al lugar donde están los tres escenarios. Y vos, donde compres la entrada, vas a poder ver los tres. No es esa locura de tener que correr de un lado a otro. Te sentás donde estés, y ves todo”, detalló.

Tini fue sorprendida con un álbum de recuerdos comestible (Captura La Peña de Morfi - Telefe)

La artista dejó claro que FUTTURA no será solo un show, sino una experiencia completa pensada para sus fans. Un festival que recorrerá todas sus etapas, con múltiples escenarios, espacios interactivos y una narrativa que promete emocionar y sorprender. Una apuesta ambiciosa que, según sus palabras, la representa en este momento vital y artístico. Y como ella misma anticipó con una sonrisa: “Quería aclarar eso, porque se puede ver todo, no se preocupen”.

Luego de recorrer distintos momentos de su carrera, entre anécdotas, emociones y varias canciones de su repertorio, la invitada volvió a ser sorprendida por la producción del programa. Esta vez, el gesto no vino del público ni de sus fanáticos, sino desde un rincón inesperado: la cocina. Allí le presentaron una torta muy especial, diseñada en forma de libro de recuerdos, con imágenes de los hitos más emotivos de su trayectoria. Cada detalle estaba pensado con precisión: desde las páginas hasta las postales, todo era comestible. De esa manera, el detalle representó un homenaje tan dulce como simbólico, que la dejó, una vez más, sin palabras.

Entre canciones, recuerdos, confesiones profundas y gestos llenos de amor, Stoessel convirtió su paso por el ciclo en un momento único, cargado de emoción y verdad. Desde los homenajes sorpresa hasta los abrazos con sus fans, pasando por lágrimas sinceras y reflexiones sobre su vida personal, la artista mostró una vez más que detrás del fenómeno hay una mujer real, sensible y valiente. Y si algo quedó claro, es que su vínculo con el público no se limita a los escenarios ni a las redes: es un lazo auténtico que crece con cada palabra dicha desde el corazón.